I tre protagonisti di Percy Jackson and the Olympians sbarcano in Toscana: Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri saranno presenti a Lucca Comics and Games 2026 il 30 e 31 ottobre, portando con sé materiale dalla terza stagione della serie prima ancora che arrivi sugli schermi. Per i fan italiani della saga — e per chiunque segua il festival toscano — si tratta di uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione.

Percy Jackson a Lucca Comics: chi arriva e quando

Le date sono fissate e confermate: 30 e 31 ottobre 2026. Scobell, Jeffries e Simhadri — ovvero Percy, Annabeth e Grover nell’adattamento Disney+ — saranno fisicamente presenti tra le mura cinquecentesche di Lucca, in quello che è diventato uno degli appuntamenti europei di riferimento per la cultura pop, il fumetto e l’intrattenimento audiovisivo. La notizia è stata riportata da Variety, che ha confermato anche la presenza di footage dalla stagione 3 della serie.

Lucca Comics and Games non è una fiera qualunque: ogni anno supera le 200.000 presenze, e si svolge in un contesto urbanistico unico, dentro le mura medievali di una città toscana che diventa per qualche giorno il cuore pulsante del fandom europeo. Portare qui il cast di una delle serie fantasy più seguite del momento non è una scelta casuale.

La stagione 3 in arrivo il 20 novembre

L’appuntamento di Lucca arriva in un momento preciso della campagna promozionale: la terza stagione di Percy Jackson and the Olympians è attesa per il 20 novembre 2026. La presenza del cast a fine ottobre, con la proiezione di materiale dalla nuova stagione, posiziona l’evento come una delle prime finestre pubbliche su contenuti ancora inediti per il pubblico.

Per i fan che riusciranno ad accedere agli eventi dedicati nei due giorni, si tratta di un’occasione concreta: vedere footage dalla stagione 3 prima del debutto ufficiale, e farlo in presenza degli attori principali. Un formato che i grandi franchise anglosassoni hanno imparato a usare con efficacia nei festival europei, ma che a Lucca assume una dimensione diversa per la natura stessa del festival — un pubblico denso, appassionato, abituato a vivere l’evento come esperienza collettiva.

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Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri: tre presenze, non una sola

Vale la pena sottolineare che non si tratta di una presenza simbolica o di un singolo ospite. Tutti e tre i protagonisti del trio centrale della serie saranno a Lucca. Walker Scobell, che interpreta Percy Jackson, è diventato uno dei volti giovanili più riconoscibili del panorama fantasy televisivo. Leah Sava Jeffries veste i panni di Annabeth Chase, personaggio amatissimo dai lettori della saga di Rick Riordan. Aryan Simhadri è Grover Underwood, il satiro amico di Percy che nella serie ha trovato una caratterizzazione solida e apprezzata dalla critica.

Avere tutti e tre insieme in un contesto europeo, fuori dai circuiti classici delle convention americane, è un segnale di quanto il mercato italiano — e quello europeo in generale — conti nella strategia di distribuzione delle grandi produzioni streaming. Lucca, con la sua capacità di aggregare un pubblico vasto e fidelizzato, si conferma una vetrina credibile anche per operazioni di questo calibro.

Lucca Comics and Games: il contesto del festival

Fondato decenni fa e cresciuto fino a diventare uno dei festival del fumetto e della cultura pop più grandi d’Europa, Lucca Comics and Games si distingue per una caratteristica che nessun’altra manifestazione simile può replicare: si svolge dentro una città vera, tra le mura del XVI secolo che cingono il centro storico di Lucca. Le strade, le piazze, le chiese diventano lo scenario naturale di panel, mostre, incontri con gli autori e presentazioni di anteprime.

Oltre 200.000 fan ogni anno attraversano quelle mura per partecipare. È un numero che pochi festival del settore raggiungono in Europa, e che rende ogni presenza internazionale di rilievo un evento amplificato dalla densità stessa del pubblico presente. Per una serie come Percy Jackson and the Olympians, che ha costruito la sua fanbase anche grazie a una comunità online molto attiva, il format di Lucca — fisico, corale, visivamente spettacolare — rappresenta un palcoscenico coerente con l’identità del franchise.

Con il debutto della stagione 3 fissato al 20 novembre, i due giorni di Lucca diventano di fatto il momento di maggiore visibilità pubblica della serie prima del lancio. Chi sarà lì il 30 e 31 ottobre avrà visto qualcosa che il resto del pubblico dovrà aspettare ancora qualche settimana per scoprire — e in un’epoca in cui l’hype si costruisce anche attraverso esperienze esclusive e condivise, questo conta più di qualsiasi trailer online.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.