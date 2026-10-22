Nato a Torino il 12 aprile 1978, Luca Argentero ha percorso una traiettoria professionale che pochi attori italiani della sua generazione possono vantare: dalla televisione generalista al cinema d’autore, passando per la conduzione e la produzione, fino a diventare uno dei volti più riconoscibili dello schermo italiano. Un percorso tutt’altro che lineare, costruito su scelte precise e su una capacità di reinventarsi che continua a sorprendere.

Da Torino al Grande Fratello: gli inizi di Luca Argentero

Il punto di partenza di Argentero non è un’accademia di recitazione né un provino teatrale. Nel 2000, ancora studente, entra nel cast del Grande Fratello italiano, il reality show che in quegli anni catalizzava l’attenzione di milioni di telespettatori. È una vetrina potente e controversa, ma Argentero la usa come trampolino senza rimanervi intrappolato — il rischio maggiore per chiunque esca da quel tipo di esposizione mediatica.

Parallelamente alla televisione, si dedica agli studi: nel 2004 consegue la laurea in Economia e Commercio presso il College of Saint Joseph. Un dettaglio biografico che dice molto sul personaggio: Argentero non ha mai scommesso tutto e subito sul mondo dello spettacolo. La spinta decisiva verso la recitazione arriva dalla cugina, l’attrice Allesia Ventura, che lo incoraggia a esplorare quella strada con più convinzione.

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Negli anni immediatamente successivi alla laurea, Argentero affianca all’attività attoriale anche esperienze come modello — posa per la rivista Max — e come conduttore televisivo, alla guida del programma di informazione cinematografica Sky Cine News. È un periodo di costruzione del profilo pubblico, in cui l’attore accumula visibilità su più fronti senza ancora trovare il ruolo che lo consacri.

Il salto verso il cinema: da ‘Carabinieri’ a Francesca Comencini

Il 2005 segna una svolta concreta. Argentero interpreta Marco Tosi nella serie drammatica Carabinieri, produzione televisiva di ampio seguito popolare, e nello stesso anno entra nel cast di A casa nostra, film diretto da Francesca Comencini, dove veste i panni di Gerry. Lavorare con la Comencini — regista con una voce autoriale riconoscibile nel panorama italiano — rappresenta il primo contatto significativo con un cinema che ambisce a qualcosa di più della semplice intrattenimento.

La seconda metà degli anni Duemila consolida questa traiettoria. Argentero appare in Solo un padre e in Diverso da chi?, due produzioni che gli consentono di dimostrare una gamma interpretativa più ampia. È proprio per la sua performance in Diverso da chi? che riceve una nomination al David di Donatello come Migliore Attore — il riconoscimento più importante del cinema italiano. Non è una vittoria, ma la candidatura stessa segnala che l’industria lo considera un interprete da prendere sul serio, non più soltanto una faccia televisiva.

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Un profilo che va oltre la recitazione

Ciò che distingue Argentero da molti suoi contemporanei è la molteplicità dei ruoli professionali che ha saputo gestire senza disperdere l’identità. Attore, produttore, conduttore, modello: ogni attività ha alimentato le altre senza creare contraddizioni evidenti. In un sistema come quello italiano, in cui la televisione e il cinema restano spesso mondi separati con gerarchie di prestigio ben definite, riuscire a muoversi su entrambi i fronti con credibilità non è scontato.

La sua presenza come television personality — categoria che in Italia porta con sé un certo stigma nel mondo del cinema — non ha impedito ad Argentero di costruire una carriera cinematografica riconosciuta dalla critica. La nomination al David di Donatello ne è la prova più tangibile. Oggi, a quasi ventisei anni dall’esordio televisivo, Luca Argentero è considerato uno degli attori più popolari del cinema e della televisione italiana.

Cosa aspettarsi da ‘Nella Gioia e nel…’ il 25 dicembre 2026

Il prossimo appuntamento al cinema con Argentero è fissato per il 25 dicembre 2026, con l’uscita in sala di Nella Gioia e nel…. Una data strategica — il giorno di Natale è tradizionalmente uno dei più forti per il box office italiano — che suggerisce aspettative commerciali significative da parte della produzione. I dettagli completi del film non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma la scelta della finestra natalizia indica un titolo pensato per un pubblico ampio.

Per Luca Argentero, si tratta di un nuovo capitolo in una carriera che ha sempre saputo trovare il momento giusto per aggiornare la propria proposta. Che si tratti di un dramma, di una commedia o di qualcosa di più ibrido, il pubblico italiano ha dimostrato nel tempo di seguirlo con continuità — e quella fedeltà è forse il dato più significativo di una carriera costruita con pazienza e intelligenza strategica. La sala del 25 dicembre sarà il prossimo banco di prova.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.