Se ami qualcuno dillo è l’esordio di Marco Bonini, una storia autobiografica su paternità e silenzi emotivi con Edoardo Leo e Claudia Gerini.

Con Se ami qualcuno dillo, Marco Bonini compie un passo raro nel cinema italiano contemporaneo: porta sullo schermo una storia che viene direttamente dalla propria vita, trasformando un romanzo autobiografico — scritto dallo stesso regista e legato alla figura del padre — in un film che punta a toccare corde emotive autentiche senza nascondersi dietro la finzione pura. Il risultato, distribuito in sala da Vision a partire dal 16 ottobre 2026 dopo la prima ad Alice nella Città, è un’opera di esordio che rivela una sensibilità narrativa consapevole, pur portando con sé alcune delle fragilità strutturali tipiche dei primi lungometraggi.

Una storia di silenzi e di un coma che rompe gli argini

Il film ruota attorno a Sergio, interpretato da Edoardo Leo, un uomo che viene colpito da un episodio medico dopo essere stato scoperto in un tradimento. La crisi fisica diventa il catalizzatore narrativo: il coma interrompe brutalmente una vita costruita su emozioni trattenute, rimandi, parole mai dette. Intorno a lui si muovono Gabriella (interpretata da Claudia Gerini), la compagna, e Alba (Giovanna Mezzogiorno), l’ex moglie — due donne che il protagonista ha amato in modi diversi e a cui non ha mai saputo comunicare davvero quell’amore. A chiudere il quadro familiare c’è Giulio, il figlio, portato in scena da Biagio Venditti.

La struttura narrativa del se ami qualcuno dillo film si costruisce attorno a questa sospensione: il corpo di Sergio è fermo, ma la storia si muove attraverso flashback, confronti tra i personaggi, silenzi che pesano. Bonini sceglie di usare l’incapacità fisica del protagonista come specchio dell’incapacità emotiva che ha caratterizzato la sua vita da uomo sveglio. È un dispositivo drammaturgico classico — quasi un racconto di redenzione — ma il regista lo maneggia con una certa delicatezza, evitando almeno in parte il rischio del melodramma gratuito.

Il cast: Leo, Gerini, Mezzogiorno e la difficoltà di reggere un film autobiografico

Edoardo Leo è un’ancora solida per un film che, senza un interprete di questa calibratura, rischierebbe di scivolare nell’autoindulgenza. Leo riesce a rendere Sergio un personaggio credibile anche nei momenti in cui la sceneggiatura gli chiede di incarnare un archetipo — l’uomo che non sa amare, che scappa dalle responsabilità, che si rifugia nell’infedeltà piuttosto che affrontare il dialogo. La sua fisicità e la sua capacità di stare nel silenzio senza riempirlo artificialmente sono esattamente ciò di cui questo ruolo ha bisogno.

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Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno portano ciascuna una sfumatura diversa al racconto: Gerini costruisce Gabriella con una dignità ferita che non cede mai alla vittimizzazione, mentre Mezzogiorno dà ad Alba una complessità di donna che ha già elaborato — o credeva di aver elaborato — la fine di un matrimonio. Le due attrici condividono poche scene dirette, ma la loro presenza parallela struttura in modo efficace la doppia vita emotiva di Sergio.

Il giovane Biagio Venditti nei panni di Giulio rappresenta forse la scommessa più rischiosa: il rapporto padre-figlio è il cuore tematico del film, il nodo autobiografico che Bonini ha dichiaratamente voluto sciogliere attraverso la scrittura prima e la regia poi. Venditti regge la parte con una naturalezza che non sempre i film italiani riescono a ottenere dai giovani interpreti.

Paternità, trattenimento emotivo e il nodo autobiografico di Bonini

Il tema della paternità è il vero centro di gravità del se ami qualcuno dillo film. Bonini non si limita a raccontare una storia d’amore complicata: usa la relazione tra Sergio e Giulio per esplorare qualcosa di più intimo e più difficile da articolare — il modo in cui un uomo può volere bene a un figlio e non riuscire a dirglielo, il modo in cui il trattenimento emotivo si trasmette di generazione in generazione senza che nessuno lo voglia davvero.

Il collegamento con la storia reale del regista è dichiarato: il romanzo autobiografico da cui il film è tratto nasce da un’elaborazione personale legata alla figura del padre. Questo non significa che il film sia un diario filmato — Bonini ha costruito personaggi e situazioni con una logica narrativa propria — ma la materia prima è chiaramente vissuta, e si sente. C’è una differenza percepibile tra le sequenze in cui il regista sembra padroneggiare il proprio materiale e quelle in cui la vicinanza alla fonte autobiografica produce una certa ripetitività, un indugiare sugli stessi nodi emotivi senza riuscire a risolverli o a elevarli.

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Struttura e ritmo: dove il film funziona e dove rallenta

In circa 100 minuti, Se ami qualcuno dillo alterna momenti di autentica efficacia narrativa a passaggi in cui la struttura mostra la corda. La scelta di usare il coma come dispositivo sospensivo è coraggiosa, ma comporta il rischio di una certa staticità: quando i personaggi si muovono attorno a Sergio senza che la storia avanzi davvero, il film tende a girare in cerchio.

Bonini dimostra di avere un istinto per le immagini e per il ritmo delle scene dialogate, ma l’architettura complessiva del film soffre di qualche ridondanza. Le tematiche — il rilascio emotivo, la difficoltà delle relazioni, il coraggio di dire ciò che si prova — vengono ribadite più volte quando basterebbero meno sottolineature e più fiducia nello spettatore. È un difetto comune agli esordi, e non compromette la visione, ma è un limite che si avverte.

La premiere ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata al pubblico giovane e alle nuove voci, è una cornice appropriata per un’opera prima che parla di crescita emotiva e di conti da fare con il proprio passato. Che il film riesca a trovare il suo pubblico in sala dipenderà in buona parte dalla capacità di Leo e delle sue co-protagoniste di attrarre spettatori verso una storia che non ha l’ambizione del blockbuster ma punta, con onestà, a qualcosa di più piccolo e più vero.

Per un esordio alla regia, Se ami qualcuno dillo è un film che vale la visione: imperfetto nella costruzione, ma sincero nell’intenzione, e sorretto da un cast che sa come stare dentro una storia difficile senza schiacciarla.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.