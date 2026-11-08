Il regista tailandese Banjong Pisanthanakun ha confermato che Inherit, il suo horror psicologico presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, avrà un seguito. La notizia arriva con il ritorno assicurato di Davika Hoorne, protagonista del film, e alimenta l’attesa per un franchise che si preannuncia tra i più interessanti del cinema horror asiatico contemporaneo. Per chi segue l’inherit sequel davika hoorne come sviluppo da tenere d’occhio, si tratta di una conferma ufficiale, non di un rumor.

Da Toronto alla conferma del sequel: la traiettoria di Inherit

Inherit è stato selezionato nel programma Centrepiece del Toronto International Film Festival, una collocazione che segnala attenzione istituzionale e non semplice partecipazione. Non si tratta di una sezione marginale: il Centrepiece del TIFF ospita titoli di profilo internazionale con ambizioni di distribuzione globale. Il fatto che Banjong Pisanthanakun abbia scelto Toronto come vetrina per il film dice qualcosa sulla strategia di posizionamento del progetto al di fuori del mercato tailandese.

Nel film, Davika Hoorne interpreta Woranart, una nonna posseduta da un demone da secoli. È un ruolo che richiede una trasformazione fisica e psicologica considerevole, lontano dall’immagine più convenzionale dell’attrice. La scelta di costruire un sequel attorno al suo ritorno suggerisce che la performance abbia convinto tanto il regista quanto il pubblico che ha già visto il film. Inherit arriverà nelle sale di Dadi Cinema il 26 novembre 2026, quindi la conferma del sequel arriva prima ancora che il film completi la sua corsa commerciale principale — un segnale di fiducia notevole.

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Banjong Pisanthanakun e la grammatica del terrore tailandese

Per capire il peso specifico di questo annuncio, serve inquadrare chi è Banjong Pisanthanakun nel panorama del cinema horror asiatico. Il suo nome è legato a due titoli fondamentali. Shutter, il film che lo ha reso noto a livello internazionale, è diventato un riferimento del genere soprannaturale asiatico, con la sua capacità di costruire tensione attraverso immagini fotografiche e una struttura narrativa che rovescia le aspettative. Pee Mak, dall’altra parte, ha dimostrato che Pisanthanakun sa muoversi con disinvoltura anche quando mescola horror e commedia romantica, raggiungendo un pubblico molto più ampio rispetto al target tradizionale del genere.

Con Inherit il regista torna a un horror più denso e psicologico. La figura della nonna posseduta da secoli è un archetipo potente nella tradizione del folklore tailandese, e Pisanthanakun lo rielabora attraverso una protagonista che non è una vittima passiva ma il centro stesso dell’orrore. Questo rovesciamento di prospettiva — il mostro come soggetto, non come minaccia esterna — è uno degli elementi che distingue Inherit dai titoli più convenzionali del genere.

Davika Hoorne e il sequel: cosa sappiamo

La conferma del sequel di Inherit con Davika Hoorne nel cast è ufficiale, come riportato da Variety e da più fonti internazionali. Quello che al momento non è stato reso pubblico riguarda la trama, i tempi di produzione e l’eventuale ampliamento del cast. Pisanthanakun ha confermato il progetto, ma i dettagli operativi restano riservati. È una prassi comune nell’industria: annunciare la continuazione di un franchise prima dell’uscita commerciale del primo capitolo serve a costruire aspettativa e a consolidare l’interesse distributivo a livello internazionale.

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Il ritorno di Davika Hoorne nel ruolo di Woranart apre scenari narrativi che, per ovvie ragioni legate agli spoiler, è prematuro discutere prima che Inherit raggiunga il grande pubblico. Quello che si può osservare è che affidare la continuità del franchise alla stessa attrice protagonista è una scelta che punta sulla coerenza artistica piuttosto che sull’espansione orizzontale del cast — una strategia diversa da quella dei franchise americani, che tendono a moltiplicare i personaggi a ogni capitolo.

Il cinema horror asiatico e il mercato internazionale nel 2026

L’annuncio arriva in un momento in cui il cinema horror di produzione asiatica — tailandese, coreana, giapponese — continua ad attrarre attenzione nelle selezioni dei festival occidentali e nelle strategie delle piattaforme globali. La presenza di Inherit al TIFF nel programma Centrepiece è coerente con questa traiettoria. I titoli horror asiatici hanno dimostrato negli ultimi anni una capacità di attraversare i confini culturali senza perdere la propria specificità, e il lavoro di Pisanthanakun ne è un esempio concreto.

Il fatto che il sequel venga annunciato prima dell’uscita commerciale del primo film indica che la distribuzione internazionale è già strutturata e che c’è fiducia nel potenziale del franchise. L’appuntamento con Inherit al Dadi Cinema il 26 novembre 2026 sarà il primo banco di prova reale per misurare la risposta del pubblico — e, di conseguenza, per capire con quale slancio il sequel entrerà in sviluppo.

Pisanthanakun ha costruito la sua carriera su titoli che restano nella memoria degli spettatori ben oltre la loro uscita. Se Inherit confermerà le aspettative generate dal passaggio a Toronto, il sequel con Davika Hoorne potrebbe diventare uno degli appuntamenti horror più attesi del cinema asiatico dei prossimi anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.