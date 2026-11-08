Il nome di Derek Tsang è ormai sinonimo di progetti ambiziosi che attraversano confini culturali e di genere: dopo aver firmato episodi di 3 Body Problem per Netflix e aver diretto il dramma scolastico Better Days, il regista hongkonghese è ora pronto a portare sullo schermo una storia americana con radici profondamente asiatiche. La notizia è arrivata il 7 novembre 2026 dal Taiwan Creative Content Fest (TCCF) di Taipei: Tsang è stato ingaggiato per dirigere e produrre esecutivamente la Group 41 serie DEA, un dramma true-crime in dieci episodi incentrato sulla prima squadra asiatico-americana nella storia della Drug Enforcement Administration statunitense.

Un progetto nato tra Taipei e Hollywood

La presentazione al TCCF di Taipei non è casuale. Il Taiwan Creative Content Fest è diventato negli ultimi anni uno degli appuntamenti chiave per il mercato audiovisivo asiatico, un luogo dove i progetti cercano co-produzioni, finanziamenti e visibilità internazionale. Portare Group 41 su quel palco significa dichiarare esplicitamente l’ambizione del progetto: non si tratta di una serie pensata per un pubblico locale, ma di un racconto che punta al mercato globale.

Dietro alla produzione c’è Jonah Greenberg con la sua Salty Pictures. Greenberg è una figura che conosce bene il cinema d’autore asiatico: è il produttore associato a Shadow, il film del maestro Zhang Yimou che nel 2018 aveva conquistato pubblico e critica con la sua estetica in bianco e nero e la sua costruzione visiva rigorosa. Il fatto che Greenberg abbia scelto Tsang per questo progetto rivela una logica precisa: serve un regista capace di gestire la tensione narrativa del genere poliziesco senza perdere la specificità culturale che rende la storia di Group 41 unica.

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La storia vera dietro la Group 41 serie DEA

Al centro di Group 41 c’è una pagina di storia americana poco raccontata: la nascita della prima squadra asiatico-americana della DEA. Un gruppo di agenti che ha operato in un contesto istituzionale dominato da dinamiche culturali molto lontane dalla loro, spesso invisibili eppure determinanti nelle operazioni antidroga. Il formato scelto — dieci episodi — suggerisce una narrazione articolata, capace di costruire personaggi e contesto senza le compressioni tipiche di un film.

Il true crime è un genere che funziona quando riesce a bilanciare la fedeltà ai fatti con la costruzione drammatica. Tsang ha dimostrato in Better Days di saper lavorare su storie ancorate alla realtà sociale — quel film, candidato all’Oscar per il miglior film internazionale, affrontava il bullismo scolastico in Cina con una precisione quasi documentaristica — e la sua esperienza con 3 Body Problem ha aggiunto alla sua filmografia la capacità di muoversi in produzioni di scala internazionale con strutture narrative complesse.

Derek Tsang: da Better Days alla televisione americana

La traiettoria di Derek Tsang è quella di un regista che ha costruito la propria credibilità nel cinema d’autore hongkonghese e cinese per poi espandersi verso produzioni anglofone di alto profilo. Better Days — uscito nel 2019 e distribuito globalmente dopo una lunga vicenda distributiva — rimane il suo lavoro più personale e riconosciuto a livello internazionale. La collaborazione con Netflix per 3 Body Problem, la serie tratta dal romanzo di Liu Cixin prodotta da David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo, lo ha invece posizionato come un nome affidabile per il mercato anglofono.

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Group 41 rappresenta però qualcosa di diverso: non è un adattamento di un’opera letteraria preesistente né una serie di fantascienza con un fandom consolidato. È una storia vera, con una componente identitaria forte, che richiede sensibilità culturale e rigore narrativo insieme. Tsang, in qualità di direttore ed executive producer, avrà un controllo creativo significativo sull’intera serie, non solo sugli episodi che dirigerà direttamente.

Cosa manca ancora per capire il progetto

Al momento dell’annuncio, diversi elementi restano non confermati. Non è ancora nota la piattaforma o la rete che trasmetterà Group 41, né esiste una finestra di uscita ufficiale. Non sono stati annunciati attori né altri membri del team creativo oltre a Tsang e Greenberg. La presentazione al TCCF suggerisce che il progetto sia ancora in fase di sviluppo e ricerca di partner, il che è normale per una serie di questa ambizione prima che un network o una piattaforma streaming la acquisisca.

Ciò che è già chiaro, però, è la direzione editoriale: una storia asiatico-americana raccontata da un regista asiatico, prodotta da qualcuno con un solido pedigree nel cinema asiatico d’autore, presentata in un festival asiatico. Non è una formula di marketing, è una coerenza progettuale che negli ultimi anni ha dimostrato di saper produrre risultati sia artistici che commerciali.

Per chi segue l’evoluzione del racconto asiatico-americano nello spazio audiovisivo globale, Group 41 è già uno dei progetti più interessanti emersi dal circuito dei festival in questo 2026. Resta da vedere dove e quando prenderà forma definitiva — e soprattutto chi si aggiudicherà i diritti per portarla agli spettatori. Per aggiornamenti ufficiali, il punto di riferimento resta il report esclusivo di Variety che ha rivelato l’accordo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.