Jennifer Lawrence non ha lasciato spazio a interpretazioni: quando le è stato chiesto se potrebbe tornare nei panni di Mystique in un futuro film degli X-Men, la risposta è stata lapidaria. «Absolutely f*cking not», ha dichiarato l’attrice in una recente intervista, confermando che il suo rapporto con il personaggio — quattro film tra il 2011 e il 2019 — è definitivamente chiuso. La questione del ritorno di Jennifer Lawrence come Mystique negli X-Men è ora fuori discussione, almeno secondo la diretta interessata.

Otto ore di trucco al giorno: il costo fisico di un personaggio iconico

Per capire la fermezza di Lawrence, bisogna tornare all’inizio. Quando nel 2011 debuttò in X-Men: First Class raccogliendo il testimone da Rebecca Romijn, la giovane attrice — già in rampa di lancio verso l’Oscar per Il lato positivo — si trovò ad affrontare una delle preparazioni fisiche più impegnative del cinema di supereroi contemporaneo. Per ogni giornata di riprese nei panni della mutante blu, Lawrence trascorreva circa otto ore sulla sedia del trucco, sottoposta all’applicazione di vernice e adesivi su tutto il corpo.

Non si tratta di un dettaglio marginale. Otto ore di preparazione significano che, in una settimana di lavorazione standard, l’attrice passava più tempo sotto le mani dei truccatori che davanti alla macchina da presa. Il processo prevedeva l’applicazione di protesi, pigmenti e materiali adesivi su ampie porzioni della pelle, con tutto ciò che questo comporta in termini di irritazioni, costrizioni fisiche e recupero post-set. Lawrence ha citato esplicitamente il processo di trucco estenuante e il tributo fisico complessivo come ragioni principali del suo rifiuto categorico a tornare nel ruolo.

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Quattro film, un personaggio che ha cambiato forma — e non solo quella

Tra il 2011 e il 2019, Lawrence ha interpretato Mystique in quattro produzioni del franchise degli X-Men targato Fox. Un arco narrativo lungo quasi un decennio, durante il quale il personaggio ha attraversato trasformazioni significative sia in termini di caratterizzazione che di rilevanza nella storia. Mystique — shapeshifter per eccellenza, capace di assumere qualsiasi sembianza — è diventata paradossalmente uno dei personaggi più riconoscibili della saga proprio per la sua forma più estrema e difficile da replicare: quella blu, squamata, che richiedeva ore di lavorazione artigianale.

Il passaggio da Romijn a Lawrence aveva rappresentato una scelta narrativa precisa: raccontare le origini del personaggio, mostrarne la giovinezza e il conflitto interiore prima che diventasse la villain fredda e calcolatrice della trilogia originale. Lawrence ha portato a Mystique una vulnerabilità che Romijn, in un ruolo più marginale, non aveva avuto spazio di esprimere. Ma ogni scelta artistica ha avuto un prezzo fisico concreto e documentato.

«Absolutely f*cking not»: quando una risposta è già un comunicato stampa

La dichiarazione di Lawrence, riportata da Complex e confermata da Variety e Collider tra ottobre e novembre 2026, non lascia margini di ambiguità. Non è il classico «mai dire mai» con cui gli attori hollywoodiani tengono aperte le porte ai franchise più remunerativi. È una chiusura netta, formulata con un’enfasi linguistica che esclude qualsiasi negoziazione futura.

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Questo tipo di dichiarazione pubblica ha un peso specifico nell’industria: di fatto, equivale a un rifiuto formale comunicato attraverso i media. Qualunque produttore che stesse valutando di coinvolgere Lawrence in un eventuale reboot o rilancio del franchise degli X-Men — in qualsiasi forma — ora dispone di una risposta inequivocabile. Il personaggio di Mystique, nella versione Lawrence, appartiene al passato.

Il franchise degli X-Men e la questione del casting post-Fox

La posizione di Lawrence si inserisce in un momento di transizione per il franchise. Gli X-Men, dopo anni di gestione Fox con la continuity che includeva i film interpretati da Lawrence, sono ora proprietà di un ecosistema produttivo diverso. Il futuro dei mutanti Marvel al cinema è oggetto di attesa da parte del pubblico, ma i dettagli concreti sui piani di sviluppo non rientrano tra i fatti verificati al momento della pubblicazione di questo articolo.

Quello che è certo è che la dichiarazione di Lawrence ridefinisce il perimetro delle aspettative. Mystique è un personaggio troppo centrale nella mitologia degli X-Men per essere ignorato in qualsiasi rilancio serio del franchise. Ma la sua incarnazione più recente — quella costruita in otto ore di trucco al giorno per quattro film — è ufficialmente fuori dai giochi, per volontà esplicita dell’attrice che l’ha portata sullo schermo.

Ci sono ruoli che lasciano un segno sull’attore tanto quanto sull’immaginario collettivo. Per Lawrence, Mystique ha lasciato entrambi — ma evidentemente i secondi, quelli visibili al pubblico, non bastano a compensare i primi, quelli che si misurano in ore sulla sedia del trucco e in irritazioni cutanee post-set. Una risposta onesta, in un’industria che raramente ammette quanto certi ruoli costino davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.