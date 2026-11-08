The Good Neighbor è arrivato stasera su Rai 4, portando sul canale digitale terrestre uno dei thriller psicologici più tesi degli ultimi anni. Il film, diretto da Stephan Rick e uscito nel 2022, mette al centro due vicini di casa travolti da un incidente che non avrebbero mai voluto causare — e dalla spirale di segreti e colpa che ne consegue. Per chi cerca su Rai 4 The Good Neighbor, la serata dell’8 novembre 2026 è quella giusta.

Un incidente, una fuga, una trappola morale

La premessa di The Good Neighbor è tanto semplice quanto brutale: due uomini investono accidentalmente una donna in bicicletta e, invece di fermarsi, fuggono. Da quel momento il film smette di essere un thriller d’azione e diventa qualcosa di più scomodo — un’indagine sulla coscienza, sul modo in cui le persone si raccontano le proprie scelte e su quanto a lungo si possa tenere in piedi una menzogna condivisa.

Il regista Stephan Rick costruisce la tensione non sull’esterno — inseguimenti, polizia, indagini — ma sull’interno, sul deteriorarsi progressivo del rapporto tra i due protagonisti. È una scelta stilistica precisa: il vero campo di battaglia non è la strada dove è avvenuto l’incidente, ma lo spazio psicologico tra i due uomini, fatto di silenzi, accuse non dette e lealtà che si sgretolano.

Jonathan Rhys Meyers e Luke Kleintank: la coppia al centro del film

Jonathan Rhys Meyers è il nome di punta del cast, e la sua presenza garantisce al film una certa intensità di partenza. L’attore irlandese, noto per la sua capacità di abitare personaggi moralmente ambigui con una naturalezza che raramente scade nel calcolo, porta sullo schermo un uomo che non è né eroe né villain — è qualcuno che ha fatto una scelta sbagliata e deve convivere con le conseguenze, una scena alla volta.

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Al suo fianco c’è Luke Kleintank, attore americano che in The Good Neighbor offre una performance complementare ma non subordinata. Il dinamismo tra i due è il motore narrativo del film: le loro interazioni oscillano tra complicità e sospetto, tra il bisogno di tenersi uniti per sopravvivere e l’impulso di scaricare sull’altro il peso della colpa. È in questo equilibrio instabile che il film trova la sua tensione migliore.

Stephan Rick lavora con entrambi gli attori sfruttando i primi piani e i tempi morti della sceneggiatura — quei momenti in cui non succede nulla di esplicito, ma tutto si muove sotto la superficie. È un approccio che richiede interpreti capaci di comunicare con la sottrazione, e sia Rhys Meyers che Kleintank reggono la sfida.

Perché Rai 4 è la casa giusta per questo tipo di cinema

La programmazione di Rai 4 ha consolidato negli anni una vocazione precisa: ospitare thriller, horror e cinema di genere internazionale che difficilmente trovano spazio nei canali generalisti. The Good Neighbor su Rai 4 si inserisce in questa linea editoriale con coerenza — è un film che non punta agli incassi di massa ma a uno spettatore disposto a seguire una storia che si muove lentamente verso un punto di rottura.

Il thriller psicologico è un genere che richiede pazienza da parte del pubblico e fiducia nel regista. Stephan Rick ha costruito una carriera su questo tipo di cinema europeo di tensione, e il risultato con The Good Neighbor è un film che premia chi non cerca la risoluzione immediata ma accetta di stare nell’ambiguità per tutta la durata della visione.

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I temi che rendono il film più di un semplice thriller

Ridurre The Good Neighbor a un thriller sulla fuga sarebbe impreciso. Il film lavora su tre livelli tematici distinti: la colpa individuale, la dinamica di potere all’interno di un’amicizia maschile, e il modo in cui i segreti condivisi modificano — spesso in modo irreversibile — chi li porta.

La vittima dell’incidente, la donna investita in bicicletta, non è solo un elemento narrativo che mette in moto la trama: è una presenza che rimane nel film anche quando non è in scena, perché la sua esistenza — o la sua assenza — continua a pesare sulle scelte dei due protagonisti. Stephan Rick usa questo peso in modo intelligente, evitando di trasformare il film in un semplice meccanismo di suspense e mantenendo viva la dimensione etica della storia.

È questa capacità di tenere insieme il genere e la riflessione morale che distingue The Good Neighbor da molti thriller contemporanei più superficiali. Non si tratta di un film perfetto — ci sono momenti in cui il ritmo cede e la tensione si allenta più del necessario — ma è un’opera che lascia qualcosa allo spettatore, anche dopo che i titoli di coda sono scorriti.

Per chi ha perso la messa in onda di questa sera, vale la pena tenere d’occhio il catalogo di RaiPlay, dove i film trasmessi da Rai 4 sono spesso disponibili in replay per un periodo limitato. The Good Neighbor merita una seconda possibilità di essere visto — o, per chi non l’ha ancora incontrato, una prima.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.