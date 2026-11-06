Dexter: Resurrection 2, il dettaglio non è sfuggito ai fan nella prima puntata ed è solo l’inizio

Ma stavolta la serie sembra guardare dritto a un punto preciso: il tempo che passa. L’invecchiamento del protagonista, fisico e mentale, diventa il vero motore del racconto. Più dei killer da inseguire, pesa la crisi di mezza età. Una minaccia interna, più silenziosa e forse più pericolosa.

Quando Dexter arrivò in televisione nel 2006, il protagonista era un tecnico della scientifica di Miami con una doppia vita, un “codice” lasciato dal padre e un lato oscuro da tenere a bada. Vent’anni dopo, tra serie madre, revival e nuove ripartenze, Dexter Morgan è ancora qui. Non è più lo stesso uomo, e non vive più nello stesso mondo. Eppure basta poco per riconoscerlo: quei silenzi affilati, quella voce nella testa, quella calma quasi domestica con cui prova ancora a dare un ordine all’orrore.

Nella seconda stagione di Dexter: Resurrection, il punto non è solo che il tempo sia passato. È che la serie decide finalmente di guardarlo in faccia. Michael C. Hall, oggi 55enne, porta addosso una stanchezza diversa, visibile, non nascosta. Dexter si muove in una vita meno ordinata di prima, lontano dalla polizia e da quel ruolo pubblico che un tempo gli permetteva di sparire sotto gli occhi di tutti. Anche il pubblico, cresciuto con lui, ritrova un personaggio che non può più fingere di vivere in un eterno presente televisivo.

C’è qualcosa di quasi intimo in questo ritorno. Chi ha seguito Dexter dall’inizio ha attraversato con lui stagioni, finali discussi, cambi di tono e di piattaforma. Ora la serie sembra dirlo senza girarci troppo intorno: anche i mostri invecchiano. E a volte non sanno bene che farsene del tempo che resta.

La 2×01 tra fan service, conti aperti e il nuovo Five Borough Killer

La 2×01 di Dexter: Resurrection riparte da una situazione già piena di fili da riannodare. C’è il rapporto con il figlio, ormai adulto e avviato verso la carriera in polizia. C’è la scia lasciata da Prater, con quegli appunti che nella stagione precedente sembravano pronti a diventare una mappa per nuove cacce. Dexter prova a tenere insieme tutto: la paternità, il passato, il bisogno di tornare in azione. Non sempre ci riesce.

Uno spettatore adulto davanti alla TV, tra ricordi e routine, richiama il tema del tempo che passa nella nuova stagione di Dexter.

Il primo episodio lascia spazio anche al fan service, ma senza restare prigioniero della nostalgia. Ritorni mentali, presenze interiori e vecchi fantasmi — compreso Batista, interpretato da David Zayas, e il padre Harry, ancora voce di controllo nella coscienza del protagonista — servono a ricordare da dove arriva Dexter. Non sono solo strizzate d’occhio a chi c’era già. Intanto resta da chiudere il conto con Al, interpretato da Eric Stonestreet, legame diretto con la stagione precedente e passaggio necessario per rimettere la storia in moto.

La novità vera, però, è il nuovo antagonista: il Five Borough Killer, interpretato da Dan Stevens, volto noto al pubblico delle serie per titoli come Legion e Downton Abbey. Il personaggio viene presentato come un assassino metodico, teatrale. Colpisce persone che sembrano scelte a caso, ma lo fa in luoghi precisi, comunicati alle autorità. Una firma. Una sfida pubblica. Ed è proprio questo aspetto, più ancora della violenza, a spostare il peso del racconto.

Dalla caccia al bisogno di contare: la svolta psicologica di Dexter

Per anni Dexter Morgan ha tenuto a bada le proprie pulsioni attraverso il Codice di Harry. Un sistema imperfetto, certo, ma utile: scegliere le vittime, preparare il rituale, chiudere tutto dentro una logica privata. Per lui uccidere non è mai stato solo uccidere. Era controllo. Disciplina. Un modo per imporre ordine al caos. Nella nuova stagione, però, qualcosa comincia a incrinarsi.

Il finale della prima puntata suggerisce un cambiamento più sottile. Dexter non sembra più soddisfatto soltanto dall’atto in sé, dalla caccia e dalla punizione. La morte di Al, passata quasi sotto silenzio, lo irrita proprio perché resta invisibile. Non fa rumore. Non gli restituisce quella sensazione di centralità che forse, solo adesso, scopre di volere. È una deviazione pericolosa, perché sposta il personaggio dal terreno del rituale segreto a quello del riconoscimento pubblico.

Qui entra in gioco la crisi di mezza età, raccontata con ironia fredda ma anche con una certa lucidità. Per una persona qualunque può voler dire una separazione, un cambio di lavoro, una moto comprata troppo tardi o un romanzo iniziato di notte. Per Dexter, invece, il bilancio della vita passa ancora dal sangue, dalla scena, dal rischio di voler lasciare un segno più visibile. “Stai perdendo la misura”, sembra dirgli la voce del padre. Ed è lì che la serie trova una strada nuova: non chiedersi soltanto chi sarà la prossima vittima, ma quanto Dexter sia ancora capace di capire il pericolo.

Michael C. Hall, Clyde Phillips e il peso del tempo nella storia

La scelta dello showrunner Clyde Phillips è chiara: non nascondere l’età di Michael C. Hall, non liquidarla con una battuta, ma farne materiale narrativo. Non era scontato. Molte serie longeve provano a tenere i propri protagonisti fermi, quasi congelati. Dexter: Resurrection 2, invece, accetta che Dexter abbia un figlio adulto, un passato ingombrante e un futuro più corto di quanto vorrebbe ammettere.

In questo senso, la seconda stagione gioca su un equilibrio interessante. Da una parte ritroviamo elementi familiari: il monologo interiore, il doppio fondo morale, il confronto con un killer più esibizionista, i fantasmi del passato. Dall’altra, il conflitto si sposta dentro una domanda più adulta e scomoda: cosa succede a un serial killer quando non gli basta più sopravvivere nell’ombra e comincia a voler contare ancora qualcosa?

Il risultato, almeno in questo avvio, è un Dexter meno giovane ma non meno inquieto. Più esposto alle proprie crepe che ai suoi inseguitori. La serie vive anche di questo legame lungo con il pubblico: chi l’ha iniziata vent’anni fa ritrova un volto conosciuto, segnato dal tempo, e forse proprio per questo più vicino. Anche se resta un assassino. Anche se, come sempre, la compagnia è tutt’altro che rassicurante.