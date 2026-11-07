A poco più di un mese dall’uscita prevista per il 16 dicembre 2026, Avengers: Doomsday continua ad alimentare un dibattito che va ben oltre il semplice hype da franchise. Al centro della discussione c’è il multiverso Marvel — e la domanda che molti fan si pongono è se Avengers: Doomsday riuscirà a gestire la complessità del multiverso in modo più convincente di quanto non abbia fatto Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Non è una critica di circostanza: è una preoccupazione strutturale che riguarda la tenuta narrativa dell’intero universo cinematografico Marvel nella sua fase più ambiziosa.

Perché il multiverso è diventato un problema di credibilità

Il Multiverso della Follia, diretto da Sam Raimi e uscito nel 2022, aveva sollevato reazioni contrastanti. Da un lato, l’estetica horror e la regia visionaria di Raimi; dall’altro, una gestione della narrativa multiversale accusata da molti critici e spettatori di essere caotica, affrettata, più interessata a inserire cameo e varianti che a costruire una storia coerente. Quella percezione ha lasciato un segno nella fanbase, e ora che Avengers: Doomsday si appresta a portare il multiverso al centro della scena con scala ancora più grande, la diffidenza è comprensibile.

Il problema non è solo estetico o di gusto. È che il multiverso, come dispositivo narrativo, richiede regole chiare e conseguenze reali per funzionare. Quando tutto è possibile e ogni variante può essere introdotta o eliminata senza costo drammatico percepibile, il rischio è che lo spettatore smetta di investire emotivamente nella storia. È la trappola che molti franchise ad alto budget hanno già incontrato: più si espande il campo delle possibilità, meno ogni singola scelta narrativa sembra avere peso.

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Benedict Cumberbatch confermato: Doctor Strange sarà in Avengers: Doomsday

Un elemento che ha riacceso l’attenzione sulla gestione del multiverso in Avengers: Doomsday è la conferma della presenza di Benedict Cumberbatch nel film. L’attore aveva in precedenza lasciato intendere di non essere coinvolto nel progetto, salvo poi correggere pubblicamente la propria posizione al Sundance Film Festival, ammettendo di aver fornito informazioni errate e di essere effettivamente nel cast del prossimo capitolo degli Avengers.

La notizia ha un peso specifico: Doctor Strange è il personaggio Marvel più direttamente legato alla narrativa multiversale. La sua presenza in Doomsday non è una semplice aggiunta al roster, ma un segnale preciso su come Marvel intende affrontare la questione del multiverso nel film. Il modo in cui il personaggio verrà utilizzato — e se la sua storia avrà una coerenza interna rispetto a quanto visto in precedenza — sarà uno dei parametri principali con cui il pubblico valuterà il film.

Le teorie dei fan: Doctor Strange alleato di Doctor Doom?

Nel vuoto lasciato dall’assenza di dettagli ufficiali sulla trama, le teorie dei fan hanno proliferato. Una delle più discusse in questo momento suggerisce che Doctor Strange potrebbe essere segretamente alleato con Doctor Doom — interpretato da Robert Downey Jr. — con l’obiettivo di prevenire un collasso multiversale di proporzioni catastrofiche. L’ipotesi, per quanto speculativa, ha una sua logica interna: Strange è il guardiano della realtà nell’MCU, e Doom è un personaggio che nei fumetti ha spesso operato con motivazioni ambigue, non riducibili alla semplice dicotomia eroe/villain.

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Va sottolineato con chiarezza che si tratta di fan theory, non di informazioni provenienti da Marvel Studios o da fonti ufficiali. La trama di Avengers: Doomsday non è stata rivelata nei dettagli, e qualsiasi anticipazione narrativa che circola online va letta con il filtro appropriato. Detto questo, la qualità delle speculazioni che un film genera prima dell’uscita è spesso un indicatore del livello di coinvolgimento della fanbase — e in questo caso, l’interesse è evidente.

La posta in gioco per Marvel Studios

Con Avengers: Doomsday, Marvel Studios non si gioca soltanto il successo di un singolo film. Si gioca la credibilità dell’intera architettura narrativa costruita negli ultimi anni attorno al concetto di multiverso. La Saga del Multiverso — questo il nome ufficiale della fase narrativa in corso — ha attraversato momenti di consenso e momenti di critica, con risultati al botteghino e presso la critica molto più variabili rispetto alla precedente Saga dell’Infinito.

Il confronto con quella saga è inevitabile, e non sempre favorevole. Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame avevano saputo costruire una tensione narrativa autentica, con conseguenze reali per i personaggi e una struttura emotiva riconoscibile anche per chi non aveva seguito ogni singolo film del franchise. La domanda è se Doomsday riuscirà a replicare quella coesione, o se la complessità del multiverso finirà per frammentare l’esperienza dello spettatore invece di amplificarla.

La risposta arriverà il 16 dicembre 2026. Nel frattempo, la tensione tra aspettativa e diffidenza che circonda Avengers: Doomsday e la sua gestione del multiverso è essa stessa un dato significativo: il pubblico non è più disposto a concedere credito illimitato al brand, e pretende che ogni scelta narrativa sia guadagnata sul campo, scena per scena. Per Marvel Studios, è forse la sfida più difficile degli ultimi anni — non conquistare nuovi spettatori, ma riconquistare quelli che il multiverso ha già deluso una volta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.