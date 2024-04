Come Fratelli Abang e Adik: trailer italiano del film del regista malese Jin Ong (Al cinema dal 30 aprile)

Dopo la tappa al Far Est Film Festival 2023, dove ha ricevuto tre riconoscimenti tra cui il Premio del pubblico, a partire dal 30 aprile 2024 nei cinema italiani con Academy Two e Tucker Film arriva Come Fratelli Abang e Adik del regista malese Jin Ong.

Come Fratelli Abang e Adik – La trama ufficiale

Senza documenti, senza diritti, senza la possibilità di “esistere” come cittadini, Abang e Adik (Wu Kang Ren &

Jack Tan) sono due dei tanti invisibili che tirano a campare nei quartieri poveri di Kuala Lumpur. Da un lato, appunto, ci sono loro, con una quotidianità buia e spigolosa, dall’altro lato c’è la capitale, con le sue luci, i suoi grattacieli, il suo stile di vita. Una metropoli dove il benessere, o anche soltanto la pura normalità, sembrano il miraggio di un volantino pubblicitario a chi si porta addosso l’emarginazione fin da bambino. Abang e Adik, fratelli di strada e forse anche di sangue, sono inseparabili. Uguali ma diversissimi. Il primo, nato muto, lavora instancabilmente e non smette di credere che il destino possa riservargli un po’ di stabilità, il secondo, più giovane e molto più arrabbiato, rifiuta la propria condizione e cerca di fare soldi facili. Facili e sporchi. Quanto tempo resta a Jia En (Serene Lim), agguerrita operatrice di una ONG, per liberarli dalla clandestinità e per evitare che la scelta di Adik si riveli fatale?

Come Fratelli Abang e Adik – Il trailer italiano ufficiale

Note di regia

Nella mia terra, la Malesia, vivono migliaia di persone che non possiedono documenti d’identità. Migliaia di persone che, molto probabilmente, non hanno futuro. Ho scritto la storia di Come fratelli – Abang e Adik per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli ultimi della Malesia e, per estensione, sugli ultimi del mondo. Queste persone lottano e soffrono ogni giorno e io sono convinto che, alla fine, l’amore e l’umanità siano le uniche risorse a loro disposizione. Perché il potere dell’amore e dell’umanità, come cerco di spiegare nel film, può essere davvero infinito. [Jin Ong]

Premi e riconoscimenti

2020 Golden Horse FPP – FPP Visionary Award

2020 Golden Horse FPP – MirrorFiction Story Award

37th Fribourg International Film Festival – The Ecumenical Jury Award, Audience

Award

Award 25th Udine Far East Film Festival – Golden Mulberry Award, Black Dragon Award,

First Time Director Award

First Time Director Award 22nd New York Asian Film Festival Uncaged Competition – Best Feature Film

17th FIRST International Film Festival – Miglior attore protagonista Wu Kang Ren

2023 China Golden Rooster’s Hundred Flowers Film Festival – Most Anticipated

Chinese-Language Film

Chinese-Language Film 2023 QCinema International Film Festival – Asian Next Wave – Miglior attore

protagonista Wu Kang Ren

protagonista Wu Kang Ren 60th Golden Horse Awards – Miglior attore protagonista Wu Kang Ren

1st Cinema at Sea – Okinawa Pan-Pacific International Film Festival – Miglior

attore protagonista, Audience Award, Jury Award

attore protagonista, Audience Award, Jury Award 18 th JAFF Jogja-Netpac Asian Film Festival – Geber Award

Intervista con il regista

Lei ha già prodotto film che riflettono sulle questioni sociali di Kuala Lumpur: penso, per esempio, a Shuttle Life e Miss Andy. Com’è nata l’idea di Come Fratelli – Abang e Adik?

Shuttle Life affronta il tema della povertà e Miss Andy quello delle persone transgender. Con Come fratelli – Abang e Adik ho sentito il bisogno di affrontare il tema dell’identità. In tutte le mie storie, comunque, l’elemento principale su cui mi concentro è l’umanità: il modo in cui l’umanità emerge, o tenta di emergere, nelle circostanze più drastiche. Io non sono costretto a lottare per sopravvivere, come fanno Abang e Adik, però mi preoccupo sempre delle persone che stanno ai margini della società.

In altre interviste ha dichiarato di non considerare il ruolo del produttore così diverso dal ruolo del regista, ma in questo film ci sono delle interpretazioni davvero straordinarie. Ci racconta qualcosa sulla sua interazione con gli attori durante le riprese?

Come regista, in termini generali, ho cercato di tenere il cuore aperto e ho sempre cercato di ascoltare tutti. Più nello specifico, non posso parlare di Come fratelli – Abang e Adik senza parlare del linguaggio dei segni. In Malesia è completamente diverso da Taiwan, che è il paese di Wu Kang Ren, quindi non è stato facile. Fortuna che Wu è uno che impara le cose molto in fretta! I movimenti e i dettagli dei segni delle mani, tra l’altro, cambiano anche in base al livello di istruzione, quindi ci sono molti modi per esprimere le idee più semplici. Sapete quanti gesti ci sono per dire grazie? Io e Jack Tan, invece, abbiamo iniziato a lavorare insieme con Shuttle Life e Miss Andy, quindi posso dire che lui è sempre stato con me. Quando ho disegnato il personaggio di Adik, l’ho semplicemente adattato alle sue caratteristiche…

Tra Abang e Adik si coglie una tenerezza che, a volte, sfiora il romanticismo. La scelta di una “rappresentazione platonica” ha avuto a che fare con le sue precedenti esperienze di censura del materiale LGBTQ?

Ho ragionato su questo aspetto fin dall’inizio, ovviamente: quando ho terminato la prima stesura dello script, ho chiesto ai produttori cosa ne pensassero e mi hanno risposto che, forse, avevo oltrepassato dei limiti. Ma io non ero d’accordo. Abang e Adik non hanno una famiglia, non hanno nessuno su cui poter contare: sono, letteralmente, uno il mondo dell’altro. Come potrebbero non essere affettuosi fra di loro? Detto questo, censura o non censura, qualunque altro sottotesto narrativo mi piace lasciarlo all’immaginazione degli spettatori.

E il gesto di rompere le uova sode l’uno sulla fronte dell’altro? Com’è nato?

È nato perché lo faccio anch’io! [Ride] L’ho portato nel film perché l’uovo sodo non è costoso, è alla portata di tutti e, se lo mangi, ti toglie la fame a lungo: mi sembrava perfetto. In più, rompersi le uova sulla fronte è anche uno dei modi di comunicare che Abang e Adik hanno scelto. Qualcosa che appartiene solo a loro, come un codice segreto… Bello, vero? In realtà, non posso nasconderlo, è un metodo piuttosto doloroso. Dovrebbe provare! Però la avverto: ci vuole un bel po’ di tecnica… [Ride]

Jin Ong – Note biografiche

Ong ha fondato la Moore Entertainment Co., Ltd. ed è un veterano dell’industria discografica e della produzione cinematografica e televisiva. La sua filmografia come produttore comprende The Gathering (2014), Shuttle Life (2017), The Paradise (2019), In My Heart (2019) e Miss Andy (2020). “Shuttle Life” è stato il primo progetto malesiano a vincere il gran premio al Taipei Golden Horse Film Project Promotion. “Come fratelli – Abang Adik” è il suo debutto alla regia e ha vinto il Far East Film Festival di Udine, il MirrorFiction Story Award e l’FPP Visionary Award al Golden Horse FPP. Recentemente ha anche vinto l’Ecumenical Jury Award e l’Audience Award al 37° Fribourg International Film Festival.

Wu Kang Ren (Abang) – Note biografiche

Attore e modello taiwanese, ha debuttato nel corto Fragile in Love: Poetry in Motion nel 2007. Ha ricevuto il suo primo premio alla 18a edizione degli Asian Television Awards come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nella serie televisiva Emerging Light del 2012. Ha ricevuto numerosi premi anche per il ruolo di Abang in “Come fratelli – Abang e Adik”.

Jack Tan (Adik) – Note biografiche

Famosissimo in Malesia anche come pop star e pilota automobilistico, è stato premiato come miglior attore al 20° Shanghai International Film Festival per il film “Shuttle Life”. Tra i suoi lavori figurano le serie televisive Yes Sir!, Love 18, I, My

Brother e i film “The Gathering”, “Shuttle Life”, A Land Imagined, “The Paradise”, “Miss Andy”, Airforce The Movie e “Come fratelli – Abang e Adik”.