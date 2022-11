Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti aka Come d’incanto 2 ha finalmente esordito su Disney Plus sotto la guida del regista Adam Shankman, alla sua terza collaborazione con la Disney dopo Missione tata con Vin Diesel e Racconti incantati con Adam Sandler.

Come per Disincanto – La recensione

Disney anche stavolta, come per il godibile Hocus Pocus 2, scommette sull’effetto nostalgia, ma in entrambi i casi il tentativo di rilanciare due classici puntando su un futuro potenziale franchise non sempre funziona a pieno regime. “Come per Disincanto” sfoggia un comparto musicale rafforzato e un cast letteralmente trascinato da una irresistibile e istrionica Amy Adams, che in questo sequel è magicamente affetta da una sorta di doppia personalità, un po’ principessa e un po’ matrigna, che l’attrice alterna con giocosa teatralità.

L’originale Come d’incanto è un gioiello datato 2007 che aveva la particolarità di essere una riuscita parodia di tutti gli elementi che hanno contraddistinto le produzioni animate Disney dagli albori: il formato musical, animali parlanti, la tecnica mista e nel caso di “Come d’incanto” il tutto trasposto in una deliziosa commedia live-action per famiglie. La trama seguiva una principessa delle fiabe di nome Giselle (Amy Adams) che, perduto il suo principe per mano di una perfida strega (Susan Sarandon), si ritrova catapultata dalla fiabesca e animata Andalasia, in una tentacolare New York live-action dove incontra un affascinante vedovo e sua figlia (Patrick Dempsey e Rachel Covey) che l’accoglieranno, ignari dei guai che quella adorabile e un po’ svanita ragazza porterà con sé.

“Come d’incanto” è stato un successo per il suo mix di elementi tutti ben dosati e un cast divertente e divertito, su tutti spiccavano una adorabile Amy Adams “canterina” e una strepitosa Susan Sarandon formato “Malefica”. “Come per Disincanto” ha nell’incipit della storia il suo punto più debole, anche se risulta intrigante il preambolo: una principessa delle fiabe scopre che l’assunto su cui tutta la sua esistenza è stata costruita, l’iconico e sempiterno “E vissero per sempre felici e contenti”, ha in quel “sempre” quella che potremmo definire una pratica ingannevole, qualcosa che nella realtà di tutti i giorni e nella vita fuori da Andalasia è qualcosa di piuttosto complicato se non impossibile da raggiungere. Durante la visione del film scopriremo che il godere di piccoli momenti di vera gioia e condivisione potrebbe rivelarsi qualcosa di molto più appagante del rincorrere pervicacemente una irraggiungibile felicità idealizzata, che potrebbe rivelarsi il frutto avvelenato delle fiabe che il destino ci porge ghignante sotto mentite spoglie.

L’incipit di “Come per Disincanto” ci porta nella ridente cittadina Monroeville, in cui Giselle e la sua famiglia si trasferiscono in cerca di un nuovo inizio e in cui fanno la conoscenza di Malvina Monroe, una sorta di algida e supponente “ape regina” interpretata dalla bravissima Maya Rudolph. L’infelicità e lo stress che Giselle sperava di lasciarsi alle spalle fuggendo dalla città, l’hanno seguita e ormai non basta più intonare una canzone e ballare con gli animali del bosco per rendere la giornata più radiosa, in special modo quando sei appena diventata mamma e hai una figlia adolescente (Gabriella Baldacchino) e un marito amorevoli, ma palesemente frustrati dal fatto che hai contribuito a sradicarli dal luogo in cui hanno sempre vissuto. L’introduzione come la parte finale di diventano quindi una sorta di fugace e poco appetibile parentesi che si apre e chiude su quella che è il cuore della storia e che si svolge nel mezzo. La narrazione prende quota quando la magia fa capolino e trasforma Monroeville in Andalasia, o meglio in un qualche ibrido similare con qualche “bug” tipicamente umano, tra cui una versione maligna di Giselle, che chiameremo “Evil Giselle” in omaggio a “Evil Ash”, che comincia ad emergere nella personalità dell’ex principessa delle fiabe, tratti di una perfida matrigna che Amy Adams utilizza per creare spassose sfumature al suo personaggio che raggiungono l’apoteosi nel duetto musicale “Badder”, che vede contrapposte “Evil Giselle” alla Malvina di Maya Rudolph, in uno dei momenti più riusciti del film.

Per quanto riguarda la parte interamente animata, in “Come per Disincanto” non risulta memorabile e incisiva come nel primo film, idem per la parte musicale, di fatto colonna portante di questo sequel rispetto alla controparte nell’originale, insomma un sequel senza dubbio più “musical”. Ma anche se la parte musicale è preponderante, il sequel manca invece di brani che come nell’originale lascino veramente il segno, ci riferiamo a canzoni come la brillante “That’s How You Know / Dille che l’ami” o la romantica e fiabesca “So Close / Così vicini” di Jon McLaughlin (interpretata nella versione italiana da Luca Velletri). Di notevole impatto è invece l’edificante “Power Love” (sia nella versione “Andalasia” che quella nei titoli di coda), brano di ampio respiro che mette in mostra le doti vocali di Idina Menzel, talentuosa e pluripremiata diva di Broadway nonché voce di Elsa nei film di Frozen.

