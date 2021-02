Come True: nuovo trailer dell’horror sulla “Paralisi nel sonno” prodotto da Vincenzo Natali

Disponibile via IFC Films un nuovo trailer ufficiale di Come True, un horror-thriller fantascientifico sulla “Paralisi nel sonno” che vede produttore esecutive Vincenzo Natali regista di Cube – Il cubo, Splice e Nell’erba alta.

In “Come True” i sogni si trasformano e gli incubi diventano realtà in un’opera che esplora lo spazio tra la veglia e il sonno. La trama segue una giovane donna che inizia a sperimentare sogni inquietanti durante uno studio sul sonno.

La trama ufficiale:

La diciottenne Sarah (Julia Sarah Stone, The Unseen) sta avendo problemi. Una situazione di tensione a casa la costringe ad evitare il posto il più possibile, a scontrarsi con gli amici, in un parco, ovunque, e la sta rovinando a scuola. Una chiamata per i partecipanti ad uno studio universitario sul sonno arriva proprio al momento giusto, offrendo sia uno spazio per riposare la testa che forse un modo per guarire oltre i terribili sogni che l’hanno tormentata. In poco tempo, Sarah si rende conto di essere diventata il canale per una nuova spaventosa scoperta. I sogni si contorcono. Gli incubi diventano realtà.