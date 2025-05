Conclave, 5 segreti sul film: dove è stato girato, il libro e gli errori

Un tempismo perfetto, visto che il film doveva uscire già qualche anno fa, ma rimandato al 2024 per l’improvviso successo di Niente di nuovo sul fronte occidentale, grazie a cui Edward Berger si è aggiudicato ben quattro Oscar. Così “Conclave” approda su Sky Cinema, in streaming su NOW e su Prime, proprio nel periodo in cui si sta svolgendo l’elezione del nuovo Papa.

Una coincidenza che cade a fagiolo e che senz’altro ha dato una notevole spinta alla pellicola basata sull’omonimo romanzo di Robert Harris, interpretata da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. E che sta già facendo parlare molto di sé.

“Un Papa è morto e bisogna trovarne un altro – ha spiegato il regista in un’intervista – Ralph Fiennes interpreta l’uomo che segretamente sta agendo per questa elezione ma il cardinale ha una crisi di fede e non sa neppure se crede ancora in Dio e si chiede se è la persona giusta per questo lavoro. Mi interessava raccontare il percorso di dubbio di questo protagonista, mi sembra una storia che possa riguardare tutti. Non importa se siamo un regista, un giornalista, un cardinale, un insegnante chiunque ad un certo punto della sua vita può vivere una crisi profonda in quello che fa. Sicuramente è qualcosa che vivo io ed è il motivo per cui ho voluto fare il film”.

Le 5 curiosità del film

Conclave fa entrare lo spettatore nelle segrete stanze del Vaticano e nella testa dei cardinali: può scrutarne i pensieri e constatarne la caduca esistenza. Tuttavia, si tratta sempre di finzione e come tale ha una trama ben articolata creata per dare suspense, fatta di intrecci e di intrighi, di segreti, di cui uno, minaccerà la stessa Chiesa Cattolica. Sempre nel film ovviamente.

“Il Vaticano del nostro film è pieno di figure manipolatrici e piuttosto oscure che fanno cose dubbie – ha sottolineato l’attore protagonista Ralph Fiennes – C’è ambizione e un po’ di corruzione, ma non si tratta solo di macchinazioni politiche. Soprattutto per Lawrence, la questione è chi sarà il giusto leader spirituale”

Un film che incolla allo schermo e che presenta 5 curiosità interessanti:

Gli elastici del Papa: nel film, accanto al corpo del Papa defunto, viene trovato un mucchietto di elastici. è un chiaro riferimento a Papa Francesco, che da cardinale aveva l’abitudine di restituire gli elastici dei quotidiani all’edicolante. Un dettaglio semplice ma carico di umanità, che collega finzione e realtà. La Cappella Sistina “made in Cinecittà”: la celebre Cappella Sistina è stata ricostruita per la quarta volta a Cinecittà per esigenze sceniche. Era già accaduto in film come Il tormento e l’estasi, L’uomo venuto dal Kremlino e I due Papi. Un lavoro scenografico imponente per ricreare l’atmosfera del conclave. Location camuffate: la Casa Santa Marta, residenza papale, è stata trasformata in una sorta di elegante ma inquietante prigione scenografica per aumentare la tensione drammatica. Inoltre, la Reggia di Caserta e Villa Medici sono state usate per simulare interni vaticani e giardini. Errori numerici nel conclave: nonostante nel film partecipino 108 cardinali, in alcune votazioni vengono contati più voti del dovuto (110 al terzo turno, 113 al quinto). Un piccolo errore che non è sfuggito agli spettatori più attenti. Il rosso delle tonache cardinalizie: la costumista Lisy Christl ha scelto un rosso più vivido, ispirato ai paramenti del XVII secolo, giudicando quello attuale “poco scenografico”. Un tocco estetico che dà maggiore intensità visiva al film.

Chiudiamo in bellezza la carrellata delle curiosità con una sesta che fa da ciliegina sulla torta: “La Seconda Venuta” di W.B. Yeats, è la poesia citata dal cardinale Goffredo Tedesco, interpretato dal bravissimo Sergio Castellitto, in cui si annuncia la nascita dell’Anticristo.