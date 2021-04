Corpus Christi: trailer italiano del film di Jan Komasa (al cinema dal 6 maggio)

Dopo la tappa alle Giornate degli Autori di Venezia nel 2019, il 6 maggio Wanted Cinema porterà nei cinema italiani Corpus Christi, il dramma del regista polacco Jan Komasa. La coproduzione franco-polacca segue un uomo di 20 anni che vive una chiamata spirituale mentre vive in un centro di detenzione giovanile è diventata uno dei finalisti per il miglior film internazionale agli Oscar 2020.

La storia di Corpus Christi, scritta da Mateusz Pacewicz e basata su eventi reali, segue il protagonista mentre inizia a fingersi un prete nella campagna polacca. Komasa esplora le dinamiche di potere, gli scontri sociali e il tema del perdono, il tutto supportato dall’eccezionale prestazione di Bartosz Bielenia nel ruolo di protagonista.

La trama ufficiale:

Daniel (Bartosz Bielenia) è un ventenne che vive una trasformazione spirituale mentre sconta la sua pena in un centro di detenzione. Daniel vorrebbe farsi prete ma questa possibilità gli è preclusa per la sua fedina penale. Uscendo dal centro di detenzione, gli è assegnato un lavoro presso un laboratorio di falegnameria in una piccola città, ma al suo arrivo, una serie di equivoci lo porta ad essere scambiato per un sacerdote e inizia a professare in una piccola parrocchia. La comparsa di questo giovane e carismatico predicatore diventa l’occasione per la comunità, scossa da una tragedia avvenuta qualche tempo prima, per cominciare a rimarginare le sue ferite.