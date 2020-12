Cosmoball: nuovo trailer inglese dell’avventura fantascientifica russa

Disponibili una locandina ufficiale e un trailer doppiato in inglese per l’avventura fantascientifica russa Cosmoball, realizzata dal famoso produttore Dzhanik Fayzi. Un’enorme astronave incombe sulla Terra, e’ l’avamposto di un’invasione aliena dalla modalità molto particolare, si tratta di uno stadio che ospita eventi sportivi che somigliano al calcio, ma giocati a velocità sovrumana. Il nome del gioco è “cosmoball”. Un ragazzo dotato di un enorme potere di natura sconosciuta si cimenta nello sport alieno in cambio di una cura per la malattia che sta uccidendo di sua madre.

La trama ufficiale:

Cosmoball è un affascinante gioco intergalattico del futuro giocato tra umani e alieni sulla gigantesca nave extraterrestre che si libra nel cielo sopra la Terra. Un giovane con un enorme potere di natura sconosciuta si unisce alla squadra di supereroi dalla testa calda in cambio di una cura per la malattia mortale di sua madre. I Quattro dalla Terra combatteranno non solo per difendere l’onore del loro pianeta natale nello spettacolare gioco, ma per affrontare la minaccia senza precedenti per la Galassia e abbracciare il proprio destino.

Ill film è interpretato da Viktoriya Agalakova (Rasputin), Wolfgang Cerny (T-34), Ekaterina Dar (Radio nuit Paris), Valeriya Dmitrieva (Chernobyl: Zona otchuzhdeniya), Mikhail Efremov (Corpo estraneo), Ivan Fedotov (AK-47 – Kalashnikov) Georgiy Bestaev, Khristina Blokhina, Valeriya Bukhina, Aleksandra Cherkasova, Artyom Chetverikov, Olga Degtyaryova, Pavel Dorofeev, Diana Enakaeva.

“Cosmoball” è diretto dal noto produttore / regista russo Dzhanik Fayziev i cui crediti includono il dramma Kammi, l’action fantascientifico Avgust. Vosmogo, il dramma d’azione The Turkish Gambit e il dramma storico Furious. Dzhanik Fayziev dirige da una sua sceneggiatura scritta con Andrey Rubanov (Viking), Anastasiya Safronova (Sobor) e gli esordienti Twister Murchison e Drew Row. Cosmoball che ha già debuttato in Russia uscirà negli Stati Uniti nel 2021.

Fonte: YouTube