Disponibili un trailer ufficiale e una locandina di Cowboys, un emotivamente intenso dramma indipendente della regista Anna Kerrigan. Il film, una sorta di moderno western che affronta temi attualissimi come la famiglia e la scelta di genere, è la storia di un padre che si trova costretto a fuggire con il figlio trans dopo che la moglie da cui è separato vuole impedire al ragazzo di vivere in piena libertà la sua scelta.

“Cowboys” è interpretato da Steve Zahn (The Tall Girl) nei panni del padre premuroso capace di tutto pur di difendere il figlio e l’esordiente Sasha Knight in quelli del figlio trans. Il cast è completato da Jillian Bell (Fata madrina cercasi) nei panni della madre, Ann Dowd (The Handmaid’s Tale), Gary Farmer (Jimmy P.), Bob Stephenson (L’arte della truffa), Chris Coy (The Front Runner – Il vizio del potere), John Reynolds (Stranger Things), AJ Slaght (Hero) e John Beasley (Anarchia – La notte del giudizio).

La trama ufficiale:

Steve Zahn interpreta Troy, un padre problematico ma ben intenzionato che si è recentemente separato dalla moglie Sally (Jillian Bell). Inorridito dal rifiuto di Sally di lasciare che il loro figlio trans Joe (Sasha Knight) viva la sua vita, Troy scappa con Joe inoltrandosi nella natura selvaggia del Montana. Nel frattempo una detective della polizia (Ann Dowd) li insegue, ma la sua determinazione sul caso viene messa alla prova man mano che scopre dettagli sulla famiglia di Joe.

“Cowboys” è scritto e diretto dalla produttrice e regista americana Anna Kerrigan, al suo secondo lungometraggio dopo aver diretto il dramma Five Days Gone.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Prodotto da Gigi Graff, Anna Kerrigan, Chris Parker e Dylan Sellers e presentato per la prima volta l’anno scorso al Tribeca Film Festival dove sono stati premiati l’attore Steve Zahn e la sceneggiatura della Karrigan. “Cowboys” debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dalla primavera del 2021.