Coyote vs Acme, il film dei Looney Tunes con protagonista Wile E. Coyote ha una data di uscita ufficiale fissata al 2023. Il film sarà realizzato come un ibrido live-action e CG alla stregua dell’imminente film di Tom & Jerry con protagonista Chloe Grace Moretz.

Willy il Coyote e Beep Beep, in originale Wile E. Coyote and the Road Runner, sono stati creati per la Warner Bros. nel 1948 dal direttore dell’animazione Chuck Jones e dallo scrittore Michael Maltese, con Maltese che ha anche impostato il modello per le loro avventure. I personaggi recitano in una lunga serie di cortometraggi cinematografici che esordiscono nel 1949 con l’episodio Veloce e furioso (Fast and Furry-ous) e occasionali cartoni animati per la televisione. Inizialmente doveva essere la parodia di cartoni animati come “Tom & Jerry”, ma con il tempo si è ritagliato un suo spazio conquistando un nutrito pubblico di fan.

In ogni episodio Willy il Coyote e Beep Beep l’astuto, insidioso e costantemente affamato Coyote tenta ripetutamente di catturare e mangiare Beep Beep, un volatile terrestre che però corre troppo veloce. Il Coyote usa quindi congegni assurdamente complessi (a volte alla maniera di Rube Goldberg) per cercare di catturare la sua preda, cosa che comicamente gli si ritorce contro, con il Coyote che viene spesso ferito creando spassose gag fisiche. Molti degli articoli per questi dispositivi vengono ordinati per posta da una varietà di società tutte denominate “Acme” da cui il titolo del film live-action.

“Coyote vs Acme” è in sviluppo alla Warner Bros. con Dave Green (Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, Earth to Echo) a bordo come regista e James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad, nel team degli sceneggiatori che stanno scrivendo il film che secondo quanto riferito sarà basato ui classici cartoni animati e sul caso giudiziario fittizio “Coyote contro Acme” scritto da Ian Frazier e pubblicato sul New Yorker nel 1990.

Warner Bros. ha fissato la data di uscita nelle sale di “Coyote vs Acme” il 21 luglio 2023.