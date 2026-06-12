Fiction Rai, tutte quelle rinnovate fino al 2028 (ma c’è una grande esclusa)

La stagione televisiva si è appena conclusa, ma dietro le quinte della Rai il lavoro sulle fiction è già entrato nel vivo.Mentre milioni di spettatori attendono di conoscere il futuro delle serie più amate, iniziano ad arrivare le prime conferme sui titoli che accompagneranno il pubblico nei prossimi anni. Tra grandi ritorni e qualche assenza

La stagione televisiva si è appena conclusa, ma dietro le quinte della Rai il lavoro sulle fiction è già entrato nel vivo.

Mentre milioni di spettatori attendono di conoscere il futuro delle serie più amate, iniziano ad arrivare le prime conferme sui titoli che accompagneranno il pubblico nei prossimi anni. Tra grandi ritorni e qualche assenza che potrebbe lasciare l’amaro in bocca, il panorama delle fiction Rai continua a evolversi senza rinunciare ai suoi punti di forza.

Tra le notizie che fanno più rumore c’è il ritorno di Libera, la serie con Lunetta Savino nei panni della giudice Libera Orlandi. Dopo il buon riscontro ottenuto dalla prima stagione, la produzione ha deciso di puntare ancora sul personaggio e sui suoi casi, con nuovi episodi già in lavorazione. La seconda stagione dovrebbe arrivare sul piccolo schermo già nel corso della prossima stagione televisiva.

Don Matteo continua la sua corsa

Non poteva mancare all’appello Don Matteo, una delle fiction più longeve e seguite della televisione italiana. Dopo il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova, la serie ha mantenuto ascolti solidi e una base di pubblico estremamente fedele.

La conferma di una nuova stagione era nell’aria da tempo e ormai sembra parte integrante della strategia Rai. Secondo le informazioni emerse nelle ultime settimane, la serie è destinata a proseguire il suo percorso fino almeno al 2028 con la sedicesima stagione già prevista.

Intanto continua a circolare la curiosità legata a un possibile ritorno, anche solo occasionale, di Terence Hill, ipotesi che alimenta la nostalgia dei fan storici e che potrebbe trasformarsi in uno degli eventi televisivi più attesi dei prossimi anni.

Tra le serie confermate figura anche Che Dio Ci Aiuti, arrivata ormai a un livello di popolarità che pochi prodotti televisivi riescono a mantenere dopo tanti anni. Al centro della nuova stagione ci sarà ancora Francesca Chillemi nel ruolo di Suor Azzurra, diventata il volto principale della fiction.

Le riprese del nuovo ciclo di episodi sono previste nel corso del 2026, mentre la messa in onda dovrebbe avvenire nel 2027. Non manca poi l’attesa per un possibile ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, personaggio simbolo della serie che continua a essere amatissimo dal pubblico.

Il futuro incerto di alcune fiction

Se alcune produzioni possono già festeggiare il rinnovo, altre restano in una zona grigia. Tra queste c’è Lolita Lobosco, il cui futuro non è stato ancora definito in modo ufficiale. Gli appassionati attendono aggiornamenti, ma al momento non sono arrivate conferme concrete.

Più complicata, invece, la situazione di Cuori. La fiction ambientata nel mondo della cardiochirurgia sembra essere quella che rischia maggiormente di fermarsi. Sebbene non sia arrivata una comunicazione definitiva, le indiscrezioni parlano di un progetto che potrebbe non rientrare nei piani futuri della rete.

La Rai, insomma, sembra intenzionata a puntare ancora sui suoi titoli più forti, quelli che negli anni hanno costruito un rapporto stabile con il pubblico. In un mercato televisivo sempre più competitivo, le grandi fiction restano una delle certezze del servizio pubblico e i prossimi palinsesti promettono di riportare sullo schermo molti dei personaggi che gli spettatori hanno imparato a considerare quasi di famiglia.