Stasera in tv: “Croce e delizia” su Canale 5

Alessandro Gassmann: Carlo

Jasmine Trinca: Penelope

Fabrizio Bentivoglio: Tony

Filippo Scicchitano: Sandro

Lunetta Savino: Ida

Anna Galiena: Giulietta

Rosa Diletta Rossi: Carolina

Clara Ponsot: Olivia

Giandomenico Cupaiuolo: Gianlucone

Fabio Morici: Ragazzo donazioni

Danila Di Lanna: infermiera

I Castelvecchio sono una famiglia di eccentrici, hanno una mentalità aperta, ma sono narcisisti e disuniti. I Petagna sono tutto l’opposto: gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. Come mai queste due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? Lo sanno solo i capifamiglia Tony (Fabrizio Bentivoglio) e Carlo (Alessandro Gassmann): l’inaspettato annuncio del loro amore scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli di Penelope (Jasmine Trinca) e Sandro (Filippo Scicchitano), i loro rispettivi primogeniti.

Capitolo zero: ricerca dell’idea

Capitolo uno: tanti film in uno

Capitolo due: nessun cattivo

Capitolo tre: i mostri del nostro cinema

La scelta degli attori è stato un passo fondamentale. Lavorare con dei ‘mostri’ del nostro cinema è sempre per me un grande stimolo. Grazie a loro sono riuscito ad alzare la temperatura emotiva del film e puntare dritto al mio obiettivo: raccontare una storia vera. Dovevo essere certo che la storia d’amore tra Tony e Carlo fosse credibile. Dalla prima volta che ho visto insieme Alessandro e Fabrizio non ho avuto dubbi su questo, grazie al loro approccio da fuoriclasse. Fabrizio Bentivoglio, l’attore per eccellenza, che mi ha fatto scoprire cosa vuol dire ‘assorbire’ un personaggio. È entrato nei panni di Tony e non li ha più lasciati fino alla fine della lavorazione. Il suo era un personaggio che rischiava di sembrare eccentrico e vuoto. Ma è riuscito attraverso il solo sguardo a mostrare il suo amore per Carlo. Croce e Delizia Crediti non contrattuali 6 Gassmann è uno dei pochi attori che avrebbe potuto fare entrambi i ruoli, sia il distinto Tony che il semplice Carlo. Non potevamo fare scelta migliore. Con il suo Carlo siamo andati in sottrazione, cosa sempre rischiosa, ma ha dato al personaggio una bontà d’animo, un cuore tanto grande e una semplicità che lascia spiazzati. Ho avuto un gruppo pazzesco. 12 attori quasi sempre sul set. Scicchitano, grande attore di testa e pancia, Galiena e Savino, due signore del cinema. I bambini delle future star. Cupaiuolo, la Ponsot e Rosa Diletta Rossi tre veri talenti. E poi Jasmine, il contrasto per eccellenza, quasi un ossimoro vivente. Tanto leggera quanto potente, persa ma presente, fragile ma robusta. L’abbiamo rapita per due mesi per farle fare la temibile ‘commedia’. E si è divertita. Il suo sguardo racchiude il significato del film e i suoi occhi hanno una potenza che strega, che incolla allo schermo.