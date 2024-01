Crunchyroll Anime Awards 2024, nomination: “Suzume” e “The First Slam Dunk” in lizza per il miglior film

Crunchyroll ha rivelato le nomination per l’ottava edizione dei Crunchyroll Anime Awards, il più grande appuntamento annuale dedicato all’arte dell’animazione giapponese che si svolge quest’anno il 2 marzo a Tokyo, che include creatori, musicisti e premia le migliori performance sia in streaming che al cinema. Da oggi sul sito web degli Anime Awards, i fan potranno iniziare a votare in tutte le categorie. Di seguito l’elenco completo dei candidati.

Crunchyroll svela oggi anche la prima lista di presentatori per la cerimonia dal vivo e per il pre-show degli Anime Awards, che torna per il secondo anno a Tokyo con un formato totalmente nuovo. Durante il pre-show, i presentatori e i conduttori di Crunchyroll riveleranno una serie di premi votati dal pubblico. Ecco la lista di presentatori per la cerimonia dal vivo degli Anime Awards e per il pre-show:

Megan Thee Stallion – Artista, filantropa e imprenditrice, premiata tre volte con il GRAMMY.

Iman Vellani – Attrice pluripremiata (MS. MARVEL e THE MARVELS)

LiSA – Cantante giapponese autrice di numerose colonne sonore di successo di anime

Roland – Presentatore TV, imprenditore e proprietario di club giapponese.

Aquaria – Modella americana, drag queen e DJ internazionale che ha incoronato il vincitore di RuPaul’s Drag Race Stagione 10. Una figura autorevole per tutta la comunità LGBTQIA+ da sempre appassionata di anime.

Che Lingo – Rapper inglese e artista che mixa diversi generi musicali.

Lena Lemon – Content creator specializzata in anime, cosplay e gaming.

Yaeji – Artista, produttore, vocalist e DJ, le cui performance introspettive e uniche lo hanno reso un’icona globale.

Ylona Garcia – Cantante nata nelle Filippine e cresciuta in Australia.

Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation, tornerà ancora una volta a pronunciare il discorso di apertura alla cerimonia dal vivo degli Anime Awards che sarà presentata dall’attrice e doppiatrice Sally Amaki e dall’intrattenitore Jon Kabira.

“Con più di 30 studios di anime, 5 piattaforme streaming, 50 serie e film, e oltre 50 doppiatori, i candidati agli Anime Awards di Crunchyroll rappresentano il principale gruppo di creativi provenienti da tutto il mondo, che alimentano l’amore globale per gli anime,” ha detto Rahul Purini, Presidente di Crunchyroll. “Siamo orgogliosi di presentare le nomination di quest’anno e non vediamo l’ora che inizi lo spettacolo in cui noi, insieme al nostro incredibile gruppo di presentatori, celebriamo la capacità degli anime di affascinare fan in tutto il mondo.”

“Guardare gli anime è uno dei miei passatempi preferiti! Adoro realizzare cosplay di tutti i miei personaggi preferiti, adoro la narrazione e adoro trarre ispirazione dai diversi stili artistici degli anime! Sono davvero entusiasta per l’opportunità di partecipare presentando un premio ai Crunchyroll Anime Awards di quest’anno. Non vedo l’ora di andare a Tokyo e unirmi a tutti i fan degli anime mentre celebriamo e onoriamo i migliori creatori e spettacoli di anime nel mondo”, dichiara Megan Thee Stallion.

“Oltre il tempo e i confini, il genere dell’anime ci permette di entrare in sintonia attraverso le emozioni e le sensazioni e di condividerle con gli altri, indipendentemente dall’età o dai valori. Gli anime hanno su di me lo stesso richiamo che ha la musica. Spero che il meraviglioso mondo degli anime giapponesi continui a portare gioia a molti fan in tutto il mondo,” ha detto la cantautrice giapponese LiSA. “Considero gli anime una delle cose che meglio rappresenta il Giappone, quindi sono molto onorata di essere stata scelta come presentatrice.”

Per celebrare le nomination agli Anime Awards di quest’anno, una selezione delle serie candidate in streaming su Crunchyroll è disponibile nella sezione AVOD. I fan interessati a conoscere gli anime premiati hanno tempo fino al 2 marzo per vedere in streaming i titoli gratuitamente, intervallati dalla pubblicità. Le serie nominate agli Anime Awards saranno disponibili per la visione AVOD in tutto il mondo, in attesa della disponibilità a livello locale.

La votazione per gli Anime Awards è aperta fino al 28 gennaio alle ore 9:00 am CET e si incoraggiano i fan a votare ogni giorno, grazie ad un solo clic, per sostenere i loro artisti preferiti. I risultati saranno annunciati alla cerimonia dal vivo degli Anime Awards 2024, sabato 2 marzo e attraverso una diretta streaming per i fan di tutto il mondo. Sony Music Solutions, Inc., una sussidiaria di Sony Music Entertainment (Japan) Inc., supporterà Crunchyroll nella serata degli Anime Awards.

Crunchyroll Anime Awards 2024 Nomination (Lista in ordine alfabetico per categoria)

Anime dell’anno

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN S2

【OSHI NO KO】

VINLAND SAGA S2

Migliore Serie in Prosecuzione

Attack on Titan (Attack on Titan Stagione finale THE FINAL CHAPTERS Special 1)

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN (JUJUTSU KAISEN S2)

ONE PIECE

SPY x FAMILY (SPY x FAMILY S1 Stagione 2)

VINLAND SAGA (VINLAND SAGA S2)

Migliore Nuova Serie

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Heavenly Delusion

Hell’s Paradise

【OSHI NO KO】

Zom 100: Bucket List of the Dead

Miglior Film

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico

BLUE GIANT

Kaguya-sama: Love Is War -The First Kiss That Never Ends-

PSYCHO-PASS: Providence

Suzume

THE FIRST SLAM DUNK

Miglior Anime Originale

Akiba Maid War

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- S2

Buddy Daddies

Do It Yourself!!

Mobile Suit Gundam the Witch From Mercury

THE MARGINAL SERVICE

Migliori Animazioni

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN S2

Mob Psycho 100 III

TRIGUN STAMPEDE

Miglior Character Design

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Hell’s Paradise

JUJUTSU KAISEN S2

【OSHI NO KO】

TRIGUN STAMPEDE

Miglior Regista

Yuichiro Hayashi – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Keiichiro Saito – BOCCHI THE ROCK!

Ryu Nakayama – Chainsaw Man

Hirotaka Mori – Heavenly Delusion

Shota Goshozono – JUJUTSU KAISEN S2

Daisuke Hiramaki – 【OSHI NO KO】

Migliore Fotografia (nuova)

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Heavenly Delusion

JUJUTSU KAISEN S2

VINLAND SAGA S2

Migliore Direzione Artistica (nuova)

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Hell’s Paradise

JUJUTSU KAISEN S2

【OSHI NO KO】

Zom 100: Bucket List of the Dead

Migliore Serie Romantica

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs after school

My Happy Marriage

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Tomo-chan Is a Girl!

Migliore Commedia

BOCCHI THE ROCK!

Buddy Daddies

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

SPY x FAMILY S1 Cour 2

URUSEIYATSURA

Zom 100: Bucket List of the Dead

Migliore Serie d’Azione

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN S2

ONE PIECE

Migliore Serie Fantasy

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Hell’s Paradise

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation S2

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

The Ancient Magus’ Bride S2

Migliore Serie Drammatica

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Heavenly Delusion

My Happy Marriage

【OSHI NO KO】

To Your Eternity S2

VINLAND SAGA S2

Migliore Slice of Life

BOCCHI THE ROCK!

Do It Yourself!!

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs after school

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Migliore Protagonista

Bocchi (Hitori Goto) – BOCCHI THE ROCK!

Denji – Chainsaw Man

Eren Jaeger – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Mob (Shigeo Kageyama) – Mob Psycho 100 III

Monkey D. Luffy – ONE PIECE

Thorfinn – VINLAND SAGA S2

Migliore Personaggio Secondario

Arataka Reigen – Mob Psycho 100 III

Hange Zoe – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Kana Arima – 【OSHI NO KO】

Power – Chainsaw Man

Satoru Gojo – JUJUTSU KAISEN S2

Suguru Geto – JUJUTSU KAISEN S2

Personaggio “Da proteggere ad ogni costo”

Anya Forger – SPY x FAMILY S1 Cour 2

Hitori Gotoh (Bocchi) – BOCCHI THE ROCK!

Bojji – Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

Miri Unasaka – Buddy Daddies

Pochita – Chainsaw Man

Suletta Mercury – Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury

Miglior Canzone in un Anime

Idol – YOASOBI – 【OSHI NO KO】

KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Seisyun Complex – Kessoku Band – BOCCHI THE ROCK!

Suzume – RADWIMPS feat. toaka – Suzume

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN S2

WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell’s Paradise

Migliore Colonna Sonora

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

【OSHI NO KO】

Suzume

Migliore Opening

Idol – YOASOBI – 【OSHI NO KO】

innocent arrogance – BiSH – Heavenly Delusion

KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Song of the Dead – KANA-BOON – Zom 100: Bucket List of the Dead

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN S2

WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell’s Paradise

Migliore Ending

Akari – Soshi Sakiyama – JUJUTSU KAISEN S2

Happiness of the Dead – Shiyui – Zom 100: Bucket List of the Dead

HAWATARI NIOKU CENTI (2-hundred-million-centimeter-long blades) – MAXIMUM THE HORMONE – Chainsaw Man

Koi Kogare – milet × MAN WITH A MISSION – Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Mephisto – QUEEN BEE – 【OSHI NO KO】

color – yama – SPY x FAMILY S1 Stagione 2

Miglior Doppiatore (Giapponese)

Atsumi Tanezaki (Anya Forger) – SPY x FAMILY S1 Cour 2

Kikunosuke Toya (Denji) – Chainsaw Man

Mayumi Tanaka (Monkey D. Luffy) – ONE PIECE

Yoshino Aoyama (Bocchi) – BOCCHI THE ROCK!

Yuki Kaji (Eren Jaeger) – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Yuuichi Nakamura (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN S2

Miglior Doppiatore (Inglese)

Abby Trott (Nezuko Kamado) – Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Austin Tindle (Millions Knives) – TRIGUN STAMPEDE

Johnny Yong Bosch (Ichigo Kurosaki) – BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

Lexi Nieto (Tomo Aizawa) – Tomo-chan Is a Girl!

Marisa Duran (Sagiri Yamada Asaemon) – Hell’s Paradise

Ryan Colt Levy (Denji) – Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (Spagnolo)

David Brau (Senku Ishigami) – Dr. STONE New World

David Flores (Dot Barrett) – MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

Joel Gómez Jimenez (Denji) – Chainsaw Man

Majo Montesinos Guzmán (Anya Forger) – SPY x FAMILY S1 Stagione 2

María Luisa Marciel (Power) – Chainsaw Man

Marta Moreno (UTA) – One Piece Film Red

Miglior Doppiatore (Spagnolo – Sudamerica)

Armando Corona Ibarrola (Muichiro Tokito) – Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Emilio Treviño (Denji) – Chainsaw Man

Gerardo Ortega (Mash Burnedead) – MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

José Gilberto Vilchis (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN S2

Manuel Campuzano (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 lll

Nycolle González (Suzume Iwato) – Suzume

Miglior Doppiatore (Portoghese)

Amanda Brigido (Tomo Aizawa) – Tomo-chan Is a Girl!

Erick Bougleux (Kazuma) – KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson

Guilherme Briggs (Brook) – One Piece

Léo Rabelo (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN

Luisa Viotti (Makima) – Chainsaw Man

Vágner Fagundes (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 III

Miglior Doppiatore (Tedesco)

Emilia Raschewski (Suzume Iwato) – Suzume

Franciska Friede (Chise Hatori) – The Ancient Magus’ Bride

Franziska Trunte (Power) – Chainsaw Man

Pascal Breuer (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 III

Patrick Baehr (Gen Asagiri) – Dr.STONE New World

Patrick Keller (Akira Tendou) – Zom 100: Bucket List of the Dead

Miglior Doppiatore (IT)

Alessio De Filippis (Kirito) – Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night

Benedetta Ponticelli (Makima) – Chainsaw Man

Diego Baldoin (Takenori Akagi) – THE FIRST SLAM DUNK

Federica Simonelli (UTA) – One Piece Film Red

Max Di Benedetto (Scatolotto) – Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Mosè Singh (Denji) – Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (AR)

Basil Alrefai (Vegeta) – Dragon Ball Super

Hiba Snobar (Anya Forger) – SPY x FAMILY Stagione 1

Mohammad Dal’o (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100

Ra’fat Bazo (Son Goku) – Dragon Ball Super

Rosie Yaziji (Rimuru Tempest) – That Time I Got Reincarnated as a Slime Stagione 1

Taleb Alrefai (Senku Ishigami) – Dr. STONE

Miglior Doppiatore (Francese)

Levanah Solomon (Suzume Iwato) – Suzume

Lilly Caruso (Aqua) – KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!

Martial Le Minoux (Suguru Geto) – JUJUTSU KAISEN S2

Martin Faliu (Aqua) – 【OSHI NO KO】

Yoan Sover (Gabimaru) – Hell’s Paradise: Jigokuraku

Zina Khakhoulia (Power) – Chainsaw Man

A proposito di Crunchyroll

Crunchyroll connette i fan di anime e manga in oltre 200 paesi e territori attraverso i contenuti e i titoli più amati. Oltre alla visione gratuita di titoli con pubblicità e all’opzione di abbonamento premium per accedere al catalogo completo delle serie, Crunchyroll parla alla community anime globale attraverso eventi, release cinematografiche, videogiochi, collezionabili e manga. I fan degli anime possono accedere attraverso Crunchyroll al più vasto catalogo di titoli esistente, tradotti in molteplici lingue per i fan di tutto il mondo. Parte dell’offerta comprende ogni stagione una vasta lista di titoli in simulcast: attesissime novità disponibili immediatamente dopo la messa in onda giapponese. L’app Crunchyroll è disponibile su quasi 15 piattaforme, inclusa la maggior parte delle console di gioco.

Crunchyroll, LLC è una joint venture gestita in modo indipendente tra Sony Pictures Entertainment con sede negli Stati Uniti e Aniplex giapponese, una filiale di Sony Music Entertainment (Giappone) Inc., entrambe filiali del Sony Group con sede a Tokyo.