Cube: primo trailer del remake giapponese prodotto da Vincenzo Natali

Disponibile via Shochiku un primo teaser trailer ufficiale per il nuovo remake giapponese del classico thriller-horror fantascientifico Cube. Questo nuovo “Cube” è co-prodotto da Vincenzo Natali, regista del film originale Cube – Il cubo uscito nel 1997.

La trama ufficiale:

Un cubo misterioso. 6 uomini e donne, ingegneri, tecnici, lavoratori part-time, studenti delle medie, meccanici, dirigenti aziendali che non hanno contatti o connessioni tra loro si ritrovano improvvisamente intrappolati nel Cubo. Non è chiaro dove si trovi, perché vi siano intrappolati, se c’è un’uscita, se possono sopravvivere o qual’è la stanza. Coloro che cercano di scappare senza saperne il motivo vanno incontro a trappole omicide come laser sensibili al calore, macchine affettatrici e lanciafiamme si innescano una dopo l’altra. Non puoi mai uscirne senza svelare il codice che è stato impostato. I limiti della forza fisica e mentale, la tensione estrema, la paura e l’ansia e la manifestazione graduale della natura umana…Nella paura e nella sfiducia, continuiamo su una strada senza fine per “vivere”. Riusciranno a fuggire sani e salvi?

Il cast del film include Masaki Suda (Death Note – Desu nôto: Light Up the New World), Takumi Saitoh (Fukushima, Shin Godzilla), Masaki Okada (Rage, Gintama), Kôtarô Yoshida (Il terzo omicidio, Il regista nudo) e Hikaru Tashiro (Kamen Rider Build, Iron Grandma).

L’originale “Cube” di Natali è stato un successo con 9 milioni di dollari incassati da un budget di appena 350.000$, il successo del film ha generato il sequel Il cubo 2 – Hypercube e un prequel dal titolo Cube Zero che non hanno bissato il successo dell’originale.

Il remake di “Cube” è diretto dal regista giapponese Yasuhiko Shimizu al suo secondo lungometraggio dopo la commedia fantasy Vise; altri crediti di Shimizu includono la miniserie tv Pension: Love Is Pink e il video musicale The Raconteurs: Help Me Stranger. Shimizu dirige il remake da una sceneggiatura scritta da Kôji Tokuo (Ossan’s Love: Love or Dead), ispirata al film originale di Vincenzo Natali del 1997 che è produttore esecutivo di questo rifacimento.

“Nessuno può resistere al potente sistema del Cubo”, ha detto Shimizu in una dichiarazione. “Nel realizzare questo film, è stato come se fossimo entrati nel Cubo stesso. (Questo perché abbiamo girato l’intero film in un’unica location.) Poi abbiamo dovuto confrontarci con noi stessi. Cosa si nasconde nell’abisso di sé: speranza o disperazione? Presto sarai nel Cubo con noi. In effetti, potresti già esserci.”

Il remake “Cube” di Yasuhiko Shimizu debutterà nei cinema giapponesi a partire dal 22 ottobre.

