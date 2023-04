Cube: nuovo trailer e colonna sonora del remake giapponese prodotto da Vincenzo Natali

Dopo l’esordio nei cinema giapponesi, ha debuttato direttamente in streaming sul canale americano Screambox il remake Cube: Ichido haittara, saigo, un rifacimento giapponese del classico thriller-horror fantascientifico Cube – Il cubo del 1997 diretto da Vincenzo Natali, che è produttore esecutivo di questa versione nipponica.

Cube – Trama e cast

La trama ufficiale: Un cubo misterioso. 6 uomini e donne, ingegneri, tecnici, lavoratori part-time, studenti delle medie, meccanici, dirigenti aziendali che non hanno contatti o connessioni tra loro si ritrovano improvvisamente intrappolati nel Cubo. Non è chiaro dove si trovi, perché vi siano intrappolati, se c’è un’uscita, se possono sopravvivere o quale è la stanza. Coloro che cercano di scappare senza saperne il motivo vanno incontro a trappole omicide come laser sensibili al calore, macchine affettatrici e lanciafiamme si innescano una dopo l’altra. Non puoi mai uscirne senza svelare il codice che è stato impostato. I limiti della forza fisica e mentale, la tensione estrema, la paura e l’ansia e la manifestazione graduale della natura umana…Nella paura e nella sfiducia, continuiamo su una strada senza fine per “vivere”. Riusciranno a fuggire sani e salvi?

Il cast del film include Masaki Suda (Death Note – Desu nôto: Light Up the New World), Takumi Saitoh (Fukushima, Shin Godzilla), Masaki Okada (Rage, Gintama), Kôtarô Yoshida (Il terzo omicidio, Il regista nudo) e Hikaru Tashiro (Kamen Rider Build, Iron Grandma).

Cube – Trailer e video

Nuovo trailer americano pubblicato il 16 aprile 2023

Curiosità sul film

Il remake di “Cube” è diretto dal regista giapponese Yasuhiko Shimizu al suo secondo lungometraggio dopo la commedia fantasy Vise; altri crediti di Shimizu includono la miniserie tv Pension: Love Is Pink e il video musicale The Raconteurs: Help Me Stranger. Shimizu dirige il remake da una sceneggiatura scritta da Kôji Tokuo (Ossan’s Love: Love or Dead), ispirata al film originale di Vincenzo Natali del 1997 che è produttore esecutivo di questo rifacimento.

L’originale “Cube – Il Cubo” di Vincenzo Natali è stato un successo con 9 milioni di dollari incassati da un budget di appena 350.000$, il successo del film ha generato il sequel Il cubo 2 – Hypercube e un prequel dal titolo Cube Zero che non hanno bissato il successo dell’originale.

“Nessuno può resistere al potente sistema del Cubo”, ha detto Shimizu in una dichiarazione. “Nel realizzare questo film, è stato come se fossimo entrati nel Cubo stesso. (Questo perché abbiamo girato l’intero film in un’unica location.) Poi abbiamo dovuto confrontarci con noi stessi. Cosa si nasconde nell’abisso di sé: speranza o disperazione? Presto sarai nel Cubo con noi. In effetti, potresti già esserci.”

Curiosità sul “Cube” originale

Il regista Vincenzo Natali ha cancellato dal film un momento finale in cui si mostra cosa c’è fuori dal cubo. Ha detto che quando stava montando il film è stata la prima cosa che ha rimosso.

Il film che aveva budget modesto e un programma serrato è stato girato in venti giorni.

Il set conteneva un solo cubo, cambiato in diversi colori per mezzo di pannelli in gel. Dal momento che passare da uno all’altro richiedeva molto tempo, il film non è stato girato in sequenza, ma colore per colore. I gel rossi sono stati i primi ad essere installati, il che significa che tutte le scene nelle stanze rosse sono state girate per prime.

Tutti i personaggi prendono il nome da famose prigioni, vedi Kazan che è un famoso istituto psichiatrico carcerario. (1) “Leaven” e “Worth” assemblati diventano la prigione federale “Leavenworth” (2) il ragazzo francese chiamato “Rennes” sembra riferirsi al “Centre penetentiare Rennes” che è l’unico carcere femminile in Francia (3) “Quentin ” sembra riferirsi alla famosa “San Quentin State Prison” in California (4) “Holloway” sembra riferirsi a “Her Majesty Prisons Holloway” in Inghilterra, ancora una volta una prigione per sole donne (la più grande del Regno Unito).

Non solo i personaggi prendono il nome dalle prigioni, ma riflettono le prigioni stesse. Esempio: Kazan (il personaggio con problemi mentali) in Russia era in una prigione per malati di mente. Rennes (il “mentore”) è una prigione francese che ha aperto la strada a molte delle odierne politiche carcerarie. Quentin (il detective) è noto per la sua brutalità. Holloway era una prigione femminile in Inghilterra, e Alderson era in una prigione dove l’isolamento è una punizione comune. Leavenworth segue un rigido insieme di regole (la matematica di Leaven) e la nuova prigione è costruita e di proprietà di un privato (Worth, assunto come architetto).

Per mostrare il proprio sostegno all’industria cinematografica di Toronto, la società di effetti speciali C.O.R.E. ha realizzato gli effetti digitali gratuitamente.

La maggior parte di questo film è stata girata con una macchina da presa a mano

Le maniglie di tutti i portelli sono portafiliere industriali utilizzate per la filettatura e reperibili in qualsiasi ferramenta.

Il regista Vincenzo Natali inizialmente voleva girare il film in ordine cronologico, ma ha dovuto ignorare questa idea perché le porte sui cubi non funzionavano bene.

Il colore della stanza non ha nulla a che fare con la presenza o meno di una trappola; tuttavia, a livello meta, i colori a volte significano ciò che accade al loro interno; Il bianco rappresenta la scoperta. Ogni volta che i personaggi fanno una sorta di scoperta, è all’interno di una stanza bianca. Il rosso rappresenta la morte o l’angoscia. Kazan è disturbato dalle stanze rosse e spesso i personaggi si affrontano e combattono nelle stanze rosse.

Gli attori si sono divertiti a girare nelle scene della stanza bianca, ma non hanno gradito le riprese nelle scene della stanza rossa.

Nicole de Boer che intepreta la studentessa di matetica Joan ha ammesso di essere stata bocciata in matematica a scuola.

Tutti i personaggi erano dottori commercialisti nella prima bozza originale della sceneggiatura.

Tutti gli attori del film sono apparsi nella serie TV “Forever Knight”.

Il film è una produzione canadese che in patria, a causa di una cattiva distribuzione e poco marketing dal suo distributore Cineplex Odeon Films, si è trasformato in un flop d’incassi. Successivamente il film è invece diventato un successo al botteghino in Francia. Ma poiché i produttori canadesi del film avevano precedentemente venduto i diritti cinematografici francesi per una piccola quota fissa, non hanno mai potuto condividere gli enormi incassi registrati dal film al botteghino francese.

Un brano musicale nel film con il titolo originale “To burble and pine” è stato scritto da David Torn e appare anche in vari videogiochi. Tra gli altri, in Resident Evil 4 dal mercante (nel gioco la traccia si chiama “Serenity”).

Cube – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono composte, arrangiate e missate da Yutaka Yamada ed eseguite dalla FILMharmonic Orchestra di Praga orchestrate da Adam Klemens . Regia & Music Editing di Kohei Chida . Piano & altri strumenti & Programing: Yutaka Yamada.

ed eseguite dalla FILMharmonic Orchestra di Praga orchestrate da . Regia & Music Editing di . Piano & altri strumenti & Programing: Yutaka Yamada. Yutaka Yamada ha musicato anime (Tokio Ghoul, Bleach, Great Pretender), film (Tokio Revengers, Death Note 3 – Illumina il nuovo mondo), serie tv (Alice in Borderlands) e videogiochi (League of Legends).

La colonna sonora di “Cube: Ichido haittara, saigo” è diponibile su iTunes.

Cube – Foto e poster