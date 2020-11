Danai Gurira prima deputata nera al Congresso nel biopic The Fighting Shirley Chisholm

L’attrice Danai Gurira, nota per ruoli nella serie tv The Walking Dead e nei film di Marvel Studios, ha firmato per interpretare la storica figura politica Shirley Chisholm. Il sito Variety riporta che Gurira interpreterà la prima deputata nera al Congresso degli Stati Uniti nel dramma The Fighting Shirley Chisholm.

Variety riferisce che “The Fighting Shirley Chisholm” non sarà un film biografico nel senso stretto del termine, ma è invece incentrato sulla pionieristica campagna per la corsa presidenziale intrapresa da Chisholm nel 1972 e la strada per diventare la prima donna nera del Congresso nera negli Stati Uniti. Il film mostrerà anche come il percorso politico di Chisholm fosse “popolato da giovani che cercavano un cambiamento sociale e politico durante uno dei periodi più turbolenti della storia americana”. In origine designata come protagonista del film c’era Viola Davis che nel frattempo ha passato la mano; la figura di Shirley Chisholm è già stata raccontata nella miniserie tv Mrs. America, con Uzo Aduba nei panni di Chilsom, ruolo che è valso all’attrice un Emmy.

La regista Cherien Dabis, al suo terzo lungometraggio dopo il dramma Amreeka (2009) e la commedia May in the Summer (2013) che l’ha vista anche protagonista, dirigerà “The Fighting Shirley Chisholm” da una sceneggiatura scritta da Adam Countee (Comunity, Silicon Valley). Dabis torna alla regia di un lungometraggio dopo aver collezionato regie di episodi per serie tv come Ozark, The Sinner, Quantico ed Empire.

Danai Gurira nota per il ruolo di Michonne nella serie tv The Walking Dead e della guerriera Okoye in Black Panther, ruolo quest’ultimo che ha ripreso per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, è anche produttore esecutivo per la serie tv Americanah con protagonista Lupita Nyong’o. La trama della serie in arrivo nel 2021 segue una coppia di giovani immigrati nigeriani che affrontano una vita di lotta nel corso della loro relazione duratura.