Daniel Craig sarà protagonista del film di “Sgt. Rock” diretto da Luca Guadagnino per DC Studios

Daniel Craig e Luca Guadagnino, rispettivamente protagonista e regista del recente Queer, dramma biografico in uscita il 13 febbraio 2025, pare faranno di nuovo squadra per portare al cinema un popolare personaggio ed eroe della DC Comics.

Il sito Deadline riporta che Craig e Guadagnino lavoreranno all’adattamento live-action di DC Studios del fumetto “Sgt. Rock“, adattamento che sarà scritto per il grande schermo da Justin Kuritzkes, alla sua terza colabborazione con Guadagnino dopo sceneggiature per Challengers e Queer.

Craig interpreterà il ruolo principale, quello del Sergente Franklin “Frank” Rock, creato da Robert Kanigher e Joe Kubert e noto principalmente per il suo ruolo di leader nella serie a fumetti sulla seconda guerra mondiale “Our Army at War”, che in seguito è stata rinominata “Sgt. Rock”.

Sgt. Rock nei fumetti, al cinema e in tv

Il personaggio è apparso per la prima volta nel 1959 ed è un soldato di fanteria duro e pragmatico che guida la Easy Company, un gruppo di soldati temprati dalla battaglia nel teatro europeo della seconda guerra mondiale. Rock è caratterizzato dal suo incrollabile senso del dovere, dalle sue abilità di combattimento toste e dalla forte lealtà verso i suoi uomini, spesso fungendo sia da figura paterna che da protettore. Le sue storie sono grintose e concrete, incentrate sulle brutali realtà della guerra, sul cameratismo tra soldati e sul costo personale della battaglia, elementi che lo hanno reso uno degli eroi militari iconici della DC. Il Sergente Rock ha debuttato per la prima volta nei fumetti DC nel 1959, nell’albo Our Army at War n.83. Il sergente Franklin John Rock e la sua Easy Company sono diventati un pilastro dei popolari fumetti di guerra della DC. Creato dallo scrittore Robert Kanigher e dall’artista Joe Kubert, Sgt. Rock era un soldato di abilità e grinta quasi sovrannaturali che combatteva i nazisti in tutta Europa e nel Nord Africa durante la seconda guerra mondiale. Il sergente Rock guadagnò costantemente popolarità e chiuse i battenti nel luglio 1988 con l’albo “Sgt, Rock n.422”. Una serie di 21 numeri di ristampe seguì dal 1988 al 1991 e due speciali Sgt. Rock con nuovi contenuti sono stati pubblicati nel 1992 e nel 1994. Una storia a tema natalizio è apparsa in “DCU Holiday Bash II” nel 1997, ancora una volta con nuovi contenuti. La DC Comics ha pubblicato “Sgt.Rock: The Lost Battalion”, scritto e disegnato da William Tucci, a partire dal novembre 2008. La storia colloca Rock e la Easy Company con il 1° Battaglione, 141° Fanteria, che fu circondato dalle forze tedesche sui monti Vosgi il 24 ottobre 1944, e infine salvato dalla 442a squadra di combattimento del reggimento nippo-americano. “The Lost Battalion” fa rivivere anche altri personaggi DC dell’era della seconda guerra mondiale, come Haunted Tank e “Navajo Ace” Johnny Cloud, e la storia stessa è narrata principalmente dal giornalista di guerra William J. Kilroy e dal generale tedesco Friedrich Wiese. Sgt. Rock è apparso nelle serie animate Justice League e Batman: The Brave and the Bold e in versione live-action Sgt. Rock appare, interpretato da Blair Penner, nel finale della prima stagione “Legendary” della serie tv Legends of Tomorrow. Alla fine degli anni ’80 Arnold Schwarzenegger era collegato al ruolo e ci furono diverse sceneggiature realizzate e respinte tra cui una scritta dal John Milius di Conan il barbaro. Nell’aprile 2007 c’era una nuova sceneggiatura pronta con Bruce Willis preso in considerazione per il ruolo e con Guy Ritchie alla regia, ma lo stesso regista nel 2008 annuncia che il film era stato accantonato a causa del suo lavoro su Sherlock Holmes. Nel 2010, il produttore Joel Silver annuncia il cambio di ambientazione dalla seconda guerra mondiale a un’altra battaglia nel prossimo futuro. In seguito viene annunciato che Francis Lawrence (Hunger Games) avrebbe diretto il film con Chad St. John alla sceneggiatura, ma da allora non ci sono stati sviluppi su questa versione del progetto.

Il fumetto “Sgt. Rock vs. The Army of the Dead” di Bruce Campbell

Nel 2022 Bruce Campbell icona horror protagonista del franchise Evil Dead nei panni di Ash Williams, è stato reclutato da DC Comics per scrivere un fumetto dal titolo DC Horror Presents – Sgt. Rock vs. The Army of the Dead. Il fumetto descritto come una “avventura terrificante e piena di azione” è uscito come serie limitata di sei numeri. In Italia sono usciti gli albi “All’inferno e ritorno. Sgt. Rock vs army of the dead” e “Tra l’incudine e l’inferno. Sgt. Rock. Ediz. deluxe” pubblicati da Panini Comics e disponibili anche su Amazon.

La storia è ambientata a Berlino nel 1944. “I nazisti sono affiancati su tutti i fronti dalle forze alleate combinate e la sconfitta sembra inevitabile. In un ultimo disperato tentativo di invertire le sorti della guerra, Hitler e il suo team di scienziati malvagi creano un siero che resuscita i loro soldati morti, creando un esercito di morti ancora più forte di quanto non fosse in vita. In risposta, il sergente Rock, “l’eroe del teatro europeo, e la sua Easy Company si ritrovano spediti in territorio nemico per affrontare i nemici più strani e orribili che abbiano mai incontrato: gli zombie nazisti”.

La grafica è stata creata dall’artista vincitore del premio Eisner Harvey Eduardo Risso (100 Bullets). Il Numero 1 di “DC Horror Presents: Sgt. Rock vs. The Army of the Dead” ha una copertina principale di Gary Frank (Supergirl), con una variante di copertina “Duffel Bag Gore” disegnata da Frank Quitely (The Authority). Sono disponibili anche una variante di copertina disegnata da Francesco Francavilla (Batman: Black Mirror), una variante 1:25 di Charlie Adlard (The Walking Dead), una variante 1:50 disegnata da Chris Mooneyham (Joker Presents: A Puzzlebox), un Variante 1:100 di Pia Guerra (Y: The Last Man).

Fonte: DC / Wikipedia / Deadline