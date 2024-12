American Psycho: Austin Butler protagonista del nuovo adattamento di Luca guadagnino per Lionsgate

Austin Butler motociclista in “The bikeriders” e Feyd-Rautha Harkonnen in “Dune”, è stato scelto da Luca Guadagnino come protagonista del nuovo adattamento cinematografico del romanzo cult American Psycho di Bret Easton Ellis, che il regista sta sviluppando per Lionsgate.

Butler avrà l’arduo compito di vestire i panni di Patrick Bateman dopo la memorabile performance Christian Bale nel film originale uscito nel 2000. Butler si conteso il ruolo con l’australiano Jacob Elordi, i due attori hanno in comune il ruolo di Elvis Presley, Butler lo ha interpretato nel biopic “Elvis” di Baz Luhrmann, che è valso all’attore un Golden Globe e un candidatura all’Oscar, mentre Elordi, visto di recente in Saltburn, ha impersonato il “re del rock” nel dramma biografico Priscilla di Sofia Coppola.

Il sito Variety riporta che la nuova sceneggiatura del film è di Scott Z. Burns (The Bourne Ultimatum, Contagion, Panama Papers), ed è stato precedentemente spiegato che questo “non sarà un remake del film del 2000, ma un nuovo adattamento del romanzo di Ellis”.

Il presidente del Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson ha affermato in precedenza: “Siamo entusiasti di aggiungere un altro regista d’élite alla nostra prossima lista. Luca è un artista brillante e il visionario perfetto per creare un’interpretazione completamente nuova di questa potente e classica IP”.

Il film della Lionsgate sarà prodotto da Frenesy Films e prodotto esecutivamente da Sam Pressman, figlio di Edward R. Pressman, produttore del primo adattamento, tramite la sua società Pressman Film.

Guadagnino (Challengers, Bonse and All, Suspiria) è attualmente impegnato con la post-produzione di After the Hunt, un thriller con Chloë Sevigny, Andrew Garfield e Julia Roberts che segue: “una professoressa universitaria che si trova a un bivio personale e professionale quando un’allieva stellare lancia un’accusa contro uno dei suoi colleghi e un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire alla luce…”

Patrick Bateman è giovane, bello, ricco. Vive a Manhattan, lavora a Wall Street e con i colleghi Timothy, David, Patten e Craig, frequenta i locali più alla moda, le palestre più esclusive e le toilette dove gira la migliore cocaina della città, discutendo di nuovi ristoranti, cameriere corpoduro ed eleganza maschile. Ma la sua vita è ricca di particolari piuttosto inquietanti e quando le tenebre scendono su New York, Patrick Bateman si trasforma in un torturatore omicida, freddo, metodico, spietato.

American Psycho – Dal romanzo di Bret Easton Ellis al film con Christian Bale

“American Psycho” esce nel 2000 diretto da Mary Harron e scritto da quest’ultima con Ginevra Turner. Basato sul romanzo del 1991 di Bret Easton Ellis, vede Christian Bale nei panni di Patrick Bateman, un banchiere di investimenti di New York che conduce una doppia vita come serial killer. Willem Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas, Chloë Sevigny, Samantha Mathis, Cara Seymour, Justin Theroux e Reese Witherspoon appaiono in ruoli secondari. Il film fonde horror e black-comedy per fare satira sulla cultura yuppie e sul consumismo degli anni ’80.

Ellis considerava il suo controverso romanzo non filmabile a causa della sua natura grafica, ma il produttore Edward R. Pressman era determinato ad adattarlo e ne acquisì i diritti cinematografici nel 1992. Stuart Gordon, David Cronenberg e Rob Weiss presero in considerazione l’idea di dirigere il film prima che Harron e Turner iniziassero a scrivere. la sceneggiatura nel 1996. Il periodo di pre-produzione è stato tumultuoso; Harron ha scelto Bale per interpretare Bateman, ma poiché il distributore Lionsgate Films si è assicurato un contratto con Leonardo DiCaprio per il ruolo, Harron è stato licenziato e sostituito con Oliver Stone che preso una serie di decisioni importanti che sono rimaste nel film finale, in particolare la scelta di Chloë Sevigny. La sua collaborazione con DiCaprio è stata sciolta a seguito di divergenze creative, portando la Lionsgate a riassumere Harron a condizione che potesse scegliere Bale come protagonista.

Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 21 gennaio 2000 dove ha ricevuto recensioni positive, con elogi per la performance di Bale e la sceneggiatura. Incassando oltre 34 milioni di dollari da un budget di 7 milioni di dollari, il film è stato considerato un successo al botteghino. Dopo l’uscita del DVD nel 2005, “American Psycho” sviluppò rapidamente un ampio seguito di culto. Un sequel direct-to-video, American Psycho 2, è uscito nel 2002, sebbene sia stato criticato da Ellis che sostiene che non faccia parte della narrativa di “American Psycho”.

Diretto da Morgan J. Freeman da una sceneggiatura di Alex Sanger, il sequel è interpretato da Karen Craig, Mila Kunis e William Shatner, con Kunis interpreta una studentessa di criminologia che cerca un avanzamento di carriera uccidendo i suoi compagni di classe. La sceneggiatura del film, intitolata “La ragazza che non voleva morire”, originariamente non aveva alcuna associazione con “American Psycho”. Dopo l’inizio della produzione, le cose sono cambiate e la sceneggiatura è stata opportunamente modificata per creare dal nulla collegamenti al film all’originale. “American Psycho 2” è uscito il 18 giugno 2002 ricevendo ampie stroncature dalla critica, con Kunis che in seguito ha espresso rammarico per il film.