Disponibile la colonna sonora di The Bikeriders, il crime con bikers scritto e diretto da Jeff Nichols che vede protagonisti Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Norman Reedus, Michael Shannon e Boyd Holbrook.

Il film basato sul libro omonimo di Danny Lyon segue l’ascesa di un club motociclistico del Midwest, i Vandals, e le vite dei suoi membri. Nell’arco di dieci anni il club, da luogo di ritrovo per gli outsider locali si trasforma in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.

“The Bikeriders” racconta di un’epoca ribelle, di profondo cambiamento sociale e culturale. Dopo un incontro casuale in un bar, la determinata Kathy (Jodie Comer) è irrimediabilmente attratta da Benny (Austin Butler), il nuovo membro dei Vandals, il club motociclistico del Midwest guidato dall’enigmatico Johnny (Tom Hardy). Il club comincia a trasformarsi, come il paese che li circonda, passando da un luogo di ritrovo per gli outsider locali a un covo pericoloso e violento, costringendo Benny a scegliere tra Kathy e la sua fedeltà al club.

The Bikeriders – La colonna sonora

e hanno annunciato la colonna sonora del film. L’album contiene tredici canzoni, un’emozionante raccolta di classici rockabilly, blues e rock and roll, che ti catapulta nel profondo del periodo di libertà, Americana e anarchia. Gli anni ’60 sono ancora uno dei periodi più importanti della storia della musica, dove rock, pop, soul, blues e i primi semi del punk dominavano la radio. Questa compilation, curata da Nichols, cattura l’essenza di questo periodo bellissimo e turbolento della nostra storia, che ha fatto da colonna sonora ai jukebox, alle radio e alla vita interiore di alcune delle controculture più affascinanti d’America. L’album include brani di successo di Muddy Waters, Gary U.S. Bonds, The Sonics, The Stooges, Dale Hawkins, The Staple Singers, Mickey Murray, The Shangri-Las e altri, questa versione fisica in edizione limitata presenta note di copertina dello scrittore/regista del film Jeff Nichols, ed è stampato su vinile da 140 g..

Le musiche originali di “The Bikeriders” sono del compositore David Wingo (Prince Avalanche, Loving – L’amore deve nascere libero, Joe, Manglehorn, Atlanta, L’esorcista – Il credente, Mayans M.C.).

Dopo aver inviato al suo amico d’infanzia David Gordon Green parte della musica ambient su cui aveva lavorato a casa, David fu sorpreso di ricevere per posta una copia del film studentesco di Green di quell’anno che utilizzava una delle canzoni che gli aveva inviato. La canzone andò di pari passo con le immagini atmosferiche e la voce evocativa che Green stava sviluppando e nacque un rapporto di lavoro. Wingo ha composto la musica originale per il film studentesco di Green l’anno successivo e quando Green ha realizzato “George Washington” un anno dopo la laurea, è tornato a Wingo per realizzare la colonna sonora del suo primo lungometraggio. David ha collaborato alla colonna sonora di questo film a basso budget ma meraviglioso con il suo amico Michael Linnen e il film è diventato uno dei film più acclamati dell’anno, vincendo numerosi premi e guadagnandosi rapidamente la reputazione di uno degli esordi più sorprendenti. nel cinema americano moderno. Da allora Wingo ha lavorato con Green su altri otto dei suoi lungometraggi. Ha lavorato con altri registi acclamati come Jared Hess, Craig Zobel e Margaret Brown e nel 2012 è stato nominato per il premio Discovery of the Year della World Soundtrack Academy per la sua acclamata colonna sonora per il pluripremiato “Take Shelter” di Jeff Nichols, che ha avuto successo. ha vinto il Grand Prix a Cannes nel 2011. David ha lavorato nuovamente con Jeff per il suo film successivo, “MUD”, anch’esso presentato in anteprima a Cannes e, dopo la sua uscita nell’aprile 2013, con recensioni unanime unanimi, è diventato il successo indipendente dell’anno. Wingo ha continuato a lavorare con Nichols e Green, più recentemente in “L’esorcista – Il credente” di Green (co-compositore con Amman Abbasi) e nel prossimo “The Bikeriders” di Nichols, con Austin Butler, Tom Hardy e Jodie Comer. Da quando si è trasferito a Los Angeles nel 2017, Wingo è passato anche alla televisione, avendo composto, tra le altre cose, “Mayans MC” di FX, la serie Showtime diretta da Jim Carrey “Kidding” e la tanto lodata serie HBO di Bill Hader, vincitrice di un Emmy Award, “Barry”. Il suo lavoro nella seconda stagione di Barry ha ricevuto una nomination agli Emmy come Miglior composizione musicale per una serie nel 2019. Wingo ha anche guidato la band Ola Podrida per oltre 10 anni, estraendo il suo particolare marchio di folk-rock spaziale ed espansivo in tre album completi. Sono stati in tournée negli Stati Uniti e in Europa più volte, condividendo il palco con artisti del calibro di Fleet Foxes, She & Him, Beach House ed Explosions In The Sky, oltre a suonare all’ormai leggendario festival musicale All Tomorrow’s Parties in Inghilterra nel 2008. [Fonte: DavidWingo.com]

Side A:

1. Lonely Room – Mickey Murray

2. I Wanta Holler (But the Town’s Too Small) – Gary U.S. Bonds

3. Out in the Streets – The Shangri-Las

4. My Babe – Dale Hawkins

5. Raunchy – Bill Justis

6. Mama Talk to Your Daughter – Magic Sam

7. Mannish Boy (Electric Mud Version) – Muddy Waters

Side B:

8. New Orleans – Gary U.S. Bonds

9. Masters of War – The Staple Singers

10. I’m Going Home – The Sonics

11. I’ll Never Learn – The Shangri-Las

12. Down on the Street – The Stooges

13. Treat Him Right – Mickey Murray

La colonna sonora è ora disponibile in edizione in vinile sul sito ufficiale di Mutant.