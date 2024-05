The Bikeriders: secondo trailer italiano del crime con motociclisti con Tom Hardy e Austin Butler

Dal 19 giugno 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures The Bikeriders, il nuovo film di Jeff Nichols che racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, e le vite dei suoi membri. Nell’arco di dieci anni il club, da luogo di ritrovo per gli outsider locali si trasforma in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.

The Bikeriders racconta di un’epoca ribelle, di profondo cambiamento sociale e culturale. Dopo un incontro casuale in un bar, la determinata Kathy (Jodie Comer) è irrimediabilmente attratta da Benny (Austin Butler), il nuovo membro dei Vandals, il club motociclistico del Midwest guidato dall’enigmatico Johnny (Tom Hardy). Il club comincia a trasformarsi, come il paese che li circonda, passando da un luogo di ritrovo per gli outsider locali a un covo pericoloso e violento, costringendo Benny a scegliere tra Kathy e la sua fedeltà al club.

Il cast include anche Michael Shannon, Norman Reedus, Boyd Holbrook, Mike Faist, Damon Herriman, Beau Knapp, Emory Cohen, Karl Glusman, Toby Wallace, Happy Anderson, Paul Sparks, Will Oldham, Nathan Neorr, Valerie Jane Parker, Tony Donno, Mike Endoso, Rachel Lee Kolis, Phuong Kubacki, Erin Scerbak, David Myers Gregory, Michael Abbott Jr..

Questa è la quinta collaborazione di Jeff Nichols con Michael Shannon.

Jeff Nichols ha lasciato la regia di A Quiet Place – Giorno 1 per realizzare questo film.

per realizzare questo film. I tatuaggi protesici che Austin Butler indossava per il suo personaggio sembravano così realistici che un intervistatore pensò che fossero reali e gli chiese come e quando avesse avuto il tempo di farsi così tanti tatuaggi sulle braccia.

Il cast del film comprende tre candidati all’Oscar: Austin Butler, Tom Hardy e Michael Shannon.

Michael Shannon e Austin Butler hanno entrambi interpretato Elvis Presley, Shannon in Elvis & Nixon (2016) e Butler in Elvis (2022). Questa è la seconda volta che Butler recita insieme a un altro attore che ha interpretato quel ruolo, dopo essere apparso in C’era una volta a Hollywood (2019), con Kurt Russell, che ha interpretato il ruolo principale nel film TV “Elvis” del 1979. Kurt Russell ha anche interpretato Elvis Presley in Forrest Gump (1994).

Note del regista

Jeff Nichols parlando con Variety del film e delle fonte d’ispirazione: “Spero di non offendere nessun Fuorilegge. Esistono ancora. Sono la seconda banda di motociclisti più grande del mondo. E non voglio davvero incrociarli…Non ho mai visto un episodio di ‘Sons of Anarchy’. Non so nemmeno di cosa parli”, ha ammesso il regista, che considerava il libro di Lyon la sua introduzione alla scena dei bikers. Da quando aveva scoperto “The Bikeriders” sul pavimento dell’abitazione di suo fratello musicista Ben, ha sviluppato un ossessione dal tentativo di ricreare la sensazione che quelle foto in bianco e nero avevano acceso in lui.

Ciò significava rintracciare Lyon, che ora ha 81 anni, e convincerlo a firmare. Nichols gli ha fatto “un discorso ampio e intelligente” sui temi che immaginava – sull’ascesa e la caduta delle sottoculture in questo paese – “e alla fine, ha alzato lo sguardo e ha detto: ‘Quindi non vuoi fare un film su un fotografo?” ha detto Nichols.

Lyon appare come un personaggio nel film, interpretato dall’attore di “West Side Story” Mike Faist. Ha visto scattare foto e intervistare i membri del club, ribattezzato Vandals. (“È davvero difficile trovare il nome di una banda di motociclisti che non esista già o altrimenti è un gruppo punk rock.”).

“Penso che sia una cosa molto reale nella nostra società che ci siano persone che si sentono degli osutsider, quindi vanno ai margini della società, ed è lì che vengono create tutte le cose davvero interessanti: musica fantastica, arte, stile, moda, tutto. E poiché è così avvincente, attira tutti gli altri”. Al giorno d’oggi, i film sui bikers – una volta un punto fermo a Hollywood – sono così pochi e distanti tra loro che gli attori si mettevano in fila per essere coinvolti. “In effetti”, ha detto Nichols, “Ho dovuto rifiutare gente che voleva partecipare a questo film”