Saltburn: foto e colonna sonora del film prodotto da Margot Robbie in arrivo su Prime Video

Disponibili colonna sonora e un set di foto e locandine ufficiali di Saltburn, il thriller della regista e sceneggiatrice premio Oscar Emerald Fennell (Una donna promettente) in arrivo su Prime video, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

“Saltburn” prodotto da Emerald Fennell, Margot Robbie e Josey McNamara viene descritto come “una storia di privilegio e desiderio splendidamente perfida”

Mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all’Università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate indimenticabile.

Il cast include anche Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan

Saltburn – Foto e locandine ufficiali

Curiosità sul film

Il cast del film comprende quattro candidati all’Oscar: Richard E. Grant, Barry Keoghan, Carey Mulligan e Rosamund Pike.

“Saltburn” segna la seconda collaborazione di Carey Mulligan con la regista Emerald Fennell, dopo Una donna promettente (2019).

Emerald Fennell, già nominata per il Golden Globe e gli Emmy, è un’autrice, sceneggiatrice, filmmaker, e attrice capace di affermarsi per la sua prolifica poliedricità sul grande e piccolo schermo. “Un donna promettente” ha segnato il suo esodio alla regia nel 2019 con un Oscar vinto da Fennell per la migliore sceneggiatura originale su cinque candidature, tra cui miglior film e miglior regista. Già nel 2018 il film era stato inserito fra le sceneggiature di maggior interesse da Blacklist. Fennell ha ricevuto ottime critiche per l’interpretazione di Camilla Parker Bowles nella terza stagione di The Crown. Prima di questa esperienza aveva scritto la seconda stagione di “Killing Eve,” per cui è stata nominata per il Golden Globe.

Saltburn – La colonna sonora

Milan Records ha pubblicato l’album ufficiale della colonna sonora di “Saltburn” che include la musica originale del film composta da Anthony Willis, i cui crediti includono colonne sonore per M3GAN, Dragon Trainer – Rimpatriata e i videogiochi Fortnite e Knack II eseguita dalla London Contemporary Orchestra. Willis e la regista Emerald Fennell hanno collaborato anche per il precedente “Una donna promettente”.

1. I Loved Him/ Oliver Quick! (3:27)

2. NFI’D (1:38)

3. Felix Amica (2:35)

4. Throwing Pebbles (1:51)

5. Journey to Saltburn (1:19)

6. Felix’s Tour (1:37)

7. You’re So Real (1:02)

8. A Shared Bathroom/ Inconsistent Stories (2:43)

9. Venetia’s See-Through Night Dress (1:51)

10. Slightly Bad Form (1:54)

11. Accusations & Departures (0:54)

12. The Summer Burned On (0:49)

13. Spit Roast (2:55)

14. Blood Run Cold (1:46)

15. The Maze (2:21)

16. Staff Exit (1:52)

17. Almost None (5:35)

18. Felix’s Suite (7:49)