Dal 27 marzo 2024 nei cinema italiani con Vision Distribution Priscilla, il film biografico di Sofia Coppola con Jacob Elordi nei panni di Elvis e Cailee Spaeny in quelli di Priscilla Presley. Coppola dirige il film da una sua sceneggiatura ispirata all’autobiografia del 1987 “Elvis e io”, scritta da Priscilla Presley con Sandra Harmon.

Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu (Cailee Spaeny) incontra Elvis Presley (Jacob Elordi) a una festa lui, lui che è già una superstar del rock’n’roll, si rivela a lei come un uomo completamente diverso. Sarà un colpo di fulmine, ma anche un uomo capace di essere un alleato nella solitudine di questa ragazza, un migliore amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano, attraverso un lungo corteggiamento e un matrimonio turbolento. Una storia iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella sua tenuta da sogno a Graceland. Una storia d’amore fatta di amore, sogni e fama.

Il cast del film include anche Ari Cohen, Dagmara Dominczyk, Raine Monroe Boland, Tim Post, Emily Mitchell, Olivia Barrett, Dan Beirne, Dan Abramovici, R Austin Ball, Jorja Cadence, Tim Dowler-Coltman, Rodrigo Fernandez-Stoll, Luke Humphrey, Shawn Gordon Fraser, Deanna Jarvis, Josette Halpert, Gwynne Phillips, Tonia Venneri.

Priscilla – La colonna sonora

La Elvis Presley Enterprises ha rifiutato sia di dare l’approvazione al film di Sofia Coppola sia il permesso di utilizzare le canzoni di Elvis Presley nel film. Coppola ha poi optato per alternative creative, inclusa la musica contemporanea della band di suo marito, i Phoenix , e cover di canzoni dell’epoca in cui è ambientato il film (Aura Lea, Venus).

La colonna sonora include 6 brani dei Sons of Raphael (A Woman Seen by a Man in Love, Riots of Sadness, Riots of Sadness II, A Lonely Sunray, Venus).

I Phoenix sono un gruppo indie rock francese di Versailles, formatosi nel 1995. La loro formazione, rimasta invariata dal debutto, comprende Thomas Mars (voce solista), Deck d’Arcy (basso, tastiere, cori) , Christian Mazzalai (chitarra, cori) e Laurent Brancowitz (chitarra, tastiere, cori). Thomas Hedlund è il batterista live e session della band dal 2005. Il suono della band è stato descritto principalmente come indie pop, synth-pop, pop rock, e new wave. Ad oggi hanno pubblicato sette album in studio, con il loro quarto album, Wolfgang Amadeus Phoenix del 2009, che è diventato un grande successo. Con i singoli “1901” e “Lisztomania”, l’album ha vinto un Grammy Award come miglior album di musica alternativa. Con l’uscita del quinto album della band, Bankrupt! (2013), la band è stata la headliner del Coachella e del Primavera Sound. L’album è stato un successo commerciale, debuttando al numero 3 della classifica francese degli album e al numero 4 della Billboard 200. Il sesto album in studio della band, influenzato da Disco Italana e dal titolo Ti Amo, è stato pubblicato nel 2017 e conteneva canzoni che celebravano le “radici europee e latine” della band. Il settimo album in studio della band, Alpha Zulu (2022), è stato registrato all’interno del Palazzo del Louvre durante la pandemia COVID-19 ed è stato ispirato dalla morte del produttore, amico e mentore di lunga data della band Philippe Zdar.

Il resto dei brani inclusi nella colonna sonora: Whole Lotta Shakin’ Going On di Chris Palmaro & Dean Z / A Fool for You di Ray Charles / Let Me In di The Sensations / Ain’t That Peculiar di Quincy Jones / Baby, Bunny (Sugar, Honey) di Jerry Williams / 36-24-36 di The Shadows / Wives and Lovers di Wayne Newton / You, Baby di The Ronettes / What’s a Matter Baby (Is It Hurting You) di Timi Yuro / Time Brings About a Change Must Jesus Bear the Cross Alone di The Soul Stirrers / Sleep Walk di David Mansfield, Chris Palmaro, Larry Saltzman & Paul Socolow / Honey Bee di Fontella Bass / Mama Don’t Like You di Little Isidore and the Inquisitors / Settin’ ‘em Up – Knockin’ ‘em Down di Cowbow Little Isidore / Wisdom Through Music di Pharoah Sanders / Guitar Man di John Allred, Shawn Klush, Mark Lopeman, Nick Marchione, Chris Palmaro, Brian Pareschi, Larry Saltzman, Paul Socolow & Ron Sunshine / Oye Como Va di Santana / 2001 di John Allred, Clint De Ganon, Mark Lopeman, Chris Palmaro, Brian Pareschi, Roger Squitero, Paul Socolow & John Tropea / I Will Always Love You di Dolly Parton.

La compilation ufficiale della colonna sonora:

1. Going Home – Alice Coltrane (9:59)

2. Baby, I Love You – Ramones (3:45)

3. Venus – Frankie Avalon (2:22)

4. Sweet Nothin’s (Single Version) – Brenda Lee (2:23)

5. Crimson & Clover – Tommy James & The Shondells (3:28)

6. (I Love You) For Sentimental Reasons (Single Version) – The Righteous Brothers (2:47)

7. How You Satisfy Me – Spectrum (4:10)

8. Country – Porches (1:50)

9. The Crystal Cat – Dan Deacon (3:49)

10. Forever – The Little Dipper (2:24)

11. Wade in the Water – The Soul Stirrers (3:06)

12. Goin’ Places – The Orlons (2:29)

13. Stratus – Kaitlyn Aurelia Smith (3:02)

14. Nobody Knows – Pastor T.L Barrett & the Youth Christ Choir (6:28)

15. Gassenhauer – Erik Charlston (0:46)

16. Rippling Waters – Speedy West (2:45)

17. My Elixir – Sons of Raphael (3:49)

