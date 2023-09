Priscilla: trailer e anticipazioni del film di Sofia Coppola in Concorso a Venezia 80

Dopo la tappa (4 settembre) in Concorso a Venezia 80, Priscilla il nuovo film della regista Sofia Coppola arriverà nei cinema italiani prossimamente con Vision Distribution. Il film è un dramma biografico che rievoca il periodo di Priscilla Presley, moglie di Elvis, nella faraonica tenuta di Graceland.

Il cast del film include anche Ari Cohen, Dagmara Dominczyk, Raine Monroe Boland, Tim Post, Emily Mitchell, Olivia Barrett, Dan Beirne, Dan Abramovici, R Austin Ball, Jorja Cadence, Tim Dowler-Coltman, Rodrigo Fernandez-Stoll, Luke Humphrey, Shawn Gordon Fraser, Deanna Jarvis, Josette Halpert, Gwynne Phillips, Tonia Venneri.

La sinossi ufficiale del libro: Il libro di memorie bestseller del New York Times che rivela la storia intima di Elvis Presley e Priscilla Presley, raccontata dalla donna che l’ha vissuta. Decenni dopo la sua morte, milioni di fan continuano ad adorare la leggenda di Elvis. Ma pochissimi lo conoscevano come Elvis l’uomo. Qui, con parole sue, Priscilla Presley racconta la storia del loro amore, rivelando i dettagli del loro primo incontro, del loro matrimonio, delle loro relazioni, del loro divorzio e del legame indissolubile che è rimasto a lungo dopo la tragica morte di lui. Un omaggio sia all’uomo che alla leggenda, “Elvis e io” offre ai fan di Elvis in tutto il mondo uno sguardo senza precedenti sulla vera vita del re del Rock ‘N’ Roll e della donna che lo amava.

Sono rimasta colpita dall’autobiografia di Priscilla Presley sugli anni che ha vissuto, da giovane donna, a Graceland. E ho cercato di cogliere cosa provasse nell’immergersi nel mondo di Elvis, per poi alla fine riemergerne e scoprire la sua identità. Come artista per me è importante mostrare il mondo attraverso gli occhi dei miei personaggi, senza giudicare. Mi hanno sempre interessato i concetti riguardanti l’identità, il vissuto e la trasformazione degli individui. Questo film indaga il modo in cui Priscilla è diventata quello che è, e cosa significa e ha significato essere donna per lei e per le generazioni successive. Ha vissuto esperienze comuni a molte giovani donne, con la differenza che le ha affrontate in un contesto inusuale. Ed è per questo che nella storia di Priscilla, pur essendo unica, ci possiamo incredibilmente identificare tutte. [Sofia Coppola]