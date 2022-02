Stasera in tv: “Darkest Minds” su Rai 2

Cast e personaggi

Amandla Stenberg: Ruby Daly

Harris Dickinson: Liam Stewart

Skylan Brooks: Charles ‘Ciccio’ Meriwether

Miya Cech: Suzume ‘Zu’

Patrick Gibson: Clancy Gray

Wade Williams: il capitano

Mandy Moore: dott.ssa Cate Connor

Gwendoline Christie: Lady Jane

Golden Brooks: Molly Daly

Wallace Langham: dott. Viceroy

Mark O’Brien: Rob Meadows

Bradley Whitford: presidente Gray

McCarrie McCausland: Mike

Doppiatori italiani

Lucrezia Marricchi: Ruby Daly

Manuel Meli: Liam Stewart

Mirko Cannella: Charles ‘Ciccio’ Meriwether

Daniele Giuliani: Clancy Gray

Luca Biagini: il capitano

Chiara Gioncardi: dott.ssa Cate Connor

Stella Gasparri: Lady Jane

Laura Romano: Molly Daly

Simone D’Andrea: dott. Viceroy

Emiliano Coltorti: Rob Meadows

Alex Polidori: Mike

La trama

Dopo che una malattia sconosciuta ha ucciso il 98% dei bambini, il 2% dei sopravvissuti sviluppa misteriosamente dei superpoteri. Proprio a causa delle loro straordinarie abilità, i ragazzi vengono dichiarati una minaccia dal governo e rinchiusi in campi di internamento. È proprio Ruby che sceglie di radunare i suoi compagni e scappare dal campo, ma arriva il momento in cui fuggire non è più sufficiente: i ragazzi dovranno resistere e combattere contro gli adulti che li hanno traditi.

Curiosità

Il film segna il debutto live-action della regista Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2 & 3) che dirige da una sceneggiatura di Chad Hodge (Single per sempre?, Wayward Pines) basata sul libro “The Darkest Minds” di Alexandra Bracken.

Nel libro "The Darkest Minds", i colori usati per classificare i poteri sono Rosso (Poteri di Fuoco), Arancio (Controllo Mentale), Giallo (Elettricità), Verde (Intelligenza Avanzata) e Blu (Telecinesi). Il giallo, tuttavia, è stato cambiato in "Oro" per il film.

Ruby legge a Zu “La collina dei conigli” di Richard Adams. Gli estratti vanno da Lord Frith a El-ahrairah, il principe dei conigli. Frith aveva introdotto altri animali, predatori, per tenere in riga la popolazione dei conigli, dal momento che El-ahrairah non aveva agito come indicato. Lord Frith ha eguagliato il potere dei conigli dando loro velocità e astuzia. Una frase citata dal libro viene riportata tagliata: “Tutto il mondo sarà tuo nemico o Principe dai Mille Nemici e quando ti prenderanno, ti uccideranno… Ma prima dovranno prenderti. [Parte omessa: Però prima dovranno prenderti, e tu hai buone zampe e buone orecchie e soprattutto rapidi riflessi] Perciò sia astuto, inventa trucchi e stratagemmi, e il tuo popolo mai sarà distrutto, mai sarà sterminato.” La storia è un’allegoria all’interno del film, che racconta abilità e destini simili.

Peyton Wich e Catherine Dyer hanno lavorato insieme anche nella serie tv Stranger Things.

Il film costato 34 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 41.

Il libro originale

Alexandra Bracken è una scrittrice statunitense, autrice di bestseller del New York Times. Il suo romanzo d’esordio, Brightly Woven, è stato pubblicato nel 2010. Bracken ha anche scritto il romanzo Star Wars: Una nuova speranza – La principessa, la canaglia e il giovane fattore (2015) e la serie per ragazzi Il Malefico caso Alastor contro Redding (2018). La serie “Darkest Minds” è composta da cinque volumi: Darkest Minds (2012), Darkest Minds 2: Una Ragazza Pericolosa (2013), Darkest Minds 3: L’Ultimo Bagliore (2014), Through the Dark (2015) e Darkest Minds 4: La Fuga (2018).

La trama ufficiale del romanzo: Quando Ruby si sveglia il giorno del suo decimo compleanno, qualcosa in lei è cambiato. Qualcosa di abbastanza preoccupante da costringere i genitori a mandarla a Thurmond, un brutale campo di riabilitazione gestito dal governo dove sono rinchiusi i giovani come lei. Ovvero, i giovani che sono riusciti a sopravvivere alla misteriosa malattia che ha decimato la popolazione e che da allora sembrano aver acquisito poteri speciali. Ci sono i Verdi, dotati di un’intelligenza eccezionale; i Blu, di telecinesi; i Gialli, che controllano l’elettricità; i Rossi il fuoco e gli Arancioni, come Ruby, la mente umana. Ora Ruby ha sedici anni ed è riuscita a scappare da quell’inferno, ma per lei l’incubo non è ancora finito. Durante la sua fuga, però, incontra un gruppo di ragazzini evasi come lei: Zu, Ciccio e Liam, carisma da leader e decisamente carino. Ma Ruby non può rischiare di avvicinarsi a lui. Sarebbe troppo pericoloso. E, in viaggio verso l’unico rifugio sicuro, ci sono già fin troppi pericoli da affrontare…

Il romanzo “Darkest Minds” è disponibile su Amazon.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Benjamin Wallfisch (Blade Runner 2049, IT Parte 1 & 2, Shazam!, Mortal Kombat, L’uomo invisibile, The Flash).

(Blade Runner 2049, IT Parte 1 & 2, Shazam!, Mortal Kombat, L’uomo invisibile, The Flash). La colonna sonora include i brani “Miracles” di Of Verona, “I Wear Glasses” di Mating Ritual, “Don’t Delete the Kisses” di Wolf Alice, “Hurt Somebody” di Noah Kahan & Julia Michaels, “Loud Places” di Jamie XX feat. Romy, “Find Me” di Sigma featuring Birdy, “Friend” e “Sacrifice” di Junkie XL aka Tom Holkenborg e “Camp Thurmond”, “The Darkest Minds” e “Time for Harvest” di Joe Paesano.

TRACK LISTINGS:

1. The Darkest Minds 7:04

2. Ruby’s Theme 2:18

3. Lady Jane 2:30

4. Escape 3:35

5. Cate 1:26

6. Runaway 1:06

7. Picnic 1:21

8. Zu’s Dream 1:46

9. E.D.O. 1:34

10. Home 4:39

11. The Slip Kid 1:44

12. Mind Control 3:37

13. Memories 3:48

14. Red 5:44

15. Liam 3:37

16. The Children’s League 1:36