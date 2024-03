Darkness Of Man: trailer del thriller d’azione con Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Van Damme ritorna in un crime d’azione a tinte noir dal regista di “Beyond the Law – L’infiltrato” e “Fortress – La fortezza”-

Dal 21 maggio 2024 debutta in digitale negli Stati Uniti con Saban Films Darkness Of Man, un nuovo film d’azione che vede protagonista l’iconico attore e artista marziale Jean-Claude Van Damme affiancato da Kristanna Loken, Emerson Min, Shannen Doherty ed Eric Roberts.

Darkness Of Man – Trama e cast

“Darkness Of Man” si presenta cone un crime-thriller piuttosto cruento e si dipana nel sottobosco criminale metropolitano. Di primo acchito il film sembra un mix tra il Safe con Jason Statham e e il Tokarev con Nicolas Cage. Il trailer comunque mostra un titolo una spanna sopra la pletora di direct-to-video alla Steven Seagal, con elementi noir e un cast di supporto molto interessante che rendono il titolo piuttosto appetibile per i fan del cinema di genere.

Russell Hatch (Van Damme) è un ex agente dell’Interpol che ha promesso di proteggere il figlio di un informatore ucciso anni prima in un raid andato storto. Quando spietate bande di strada iniziano una guerra totale e il ragazzo si ritrova in mezzo, Hatch non si fermerà davanti a nulla per tenerlo al sicuro e combatterà chiunque si metta sulla sua strada.

Il film è interpretato anche da Kristanna Loken meglio nota come al Terminatrix di Terminator 3, la Shannen Doherty di Streghe e 90210, l’icona delle arti marziali Cynthia Rothrock, Kris Van Damme figlio dell’attore Jean-Claude Van Damme e della bodybuilder Gladys Portugues e il veterano Eric Roberts. Il cast è completato da Emerson Min, Peter Jae, Sticky Fingaz, Spencer Breslin, Ji Yong Lee, Andrey Ivchenko, Zack Ward, Weston Cage, Kristos Andrews, Shane Yoon, Jackie Dallas, Danielle Vasinova, Randall J. Bacon, Lorenzo Antonucci , James Cullen Bressack, Nick Diaz, Anna Harr, B.J. Hendricks, Jay Kwon, David Josh Lawrence, Andrea S. Loveless, Marina Mazepa, Erik Walker Neill, Sean Rhee, Matt Staudt, Galadriel Stineman, SwagboyQ, April Toledo, Yavuz Topuz.

Darkness Of Man – Il Trailer ufficiale

Il film è diretto da James Cullen Bressack, all’attivo per lui l’horror d’azione Virus of the Dead, il film tv Blood Lake – L’attacco delle lamprede killer, e i film d’azione Beyond the Law – L’infiltrato con Steven Seagal e DMX e Bomb Squad con Mel Gibson, Shannen Doherty e Kevin Dillon. Bressack ha anche diretto Bruce Willis in alcuni dei suoi ultimi ruoli prima del ritiro, più precisamente in Survive the Game e Fortress – La fortezza.

James Cullen Bressack dirige “Darkness Of Man” da una sua sceneggiatura scritta con Alethea Hnatko-Cho, da una storia originale di Bressack e Jean-Claude Van Damme.

Darkness Of Man – Il poster ufficiale

Fonte: Collider