Jean-Claude Van Damme torna protagonista di “Kill ‘Em All 2”

Jean-Claude Van Damme torna come protagonista per Kill ‘Em All 2, il sequel del thriller d’azione Kill ‘em All – Uccidili tutti.

Jean-Claude Van Damme tornerà come protagonista di Kill ‘Em All 2, sequel del thriller d’azione Kill ‘em All – Uccidili tutti, un film direct-to-video del 2017 diretto da Peter Malota. Nel primo film, Philip un misterioso sconosciuto arriva in un ospedale locale in fin di vita e un interrogatorio dell’FBI fa luce su un complotto di intrigo e vendetta internazionale.

“Kill ‘Em All 2″ sarà girato nell’isola caraibica di Antigua a gennaio e vedrà “Phillip (Van Damme) e Suzanne ritirarsi dal gioco delle spie, vivendo pacificamente fuori dai radar. Questo finché non vengono scoperti da Vlad, il fratello vendicativo del loro obiettivo nel primo film.”

Andrea Iervolino, CEO di ILBE, ha dichiarato in una nota: “Sono lieto e onorato che Jean-Claude Van Damme abbia accettato di far parte di questo entusiasmante progetto. La bellezza di Antigua, con la sua atmosfera unica, fornirà uno scenario straordinario per la produzione di questo film. Questa iniziativa non solo promuove il nostro impegno nei confronti dell’industria cinematografica, ma mira a contribuire a rafforzare i legami culturali e di collaborazione tra l’Europa e le Indie occidentali”.

L’Ambasciatore di Antigua e Barbuda Dario Item ha aggiunto: “Questa iniziativa è un passo importante nel rafforzamento dei legami culturali e artistici tra le nazioni. Siamo lieti di sostenere un progetto che non solo promuove l’arte del cinema ma aiuterà anche a far conoscere Antigua e Barbuda a livello globale. Accogliamo con favore questa produzione come un esempio di collaborazione transcontinentale che porterà benefici duraturi alle nostre comunità”.

Dopo aver prestato la voce a Claude-Chelà, cattivo del prequel d’animazione Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, e a Johnny Cage nel videogioco Mortal Kombat 1, vedremo Van Damme anche in due nuovi thriller d’azione: Darkness of Man (completato) nei panni di un agente dell’Interpol che assume il ruolo di figura paterna per Jayden, figlio di un informatore ucciso in un raid di routine andato storto e Silent Kill (pre-produzione), che segue un gruppo di mercenari che si ritrovano in Congo per spartirsi un tesoro rinvenuto e poi nascosto tre anni prima in Congo, ma al momento di dividere equamente la fortuna, le cose prenderanno una piega diversa. Inoltre Van Damme presterà la voce al protagonista dell’avventura d’animazione What’s My Name? (pre-produzione), come un uomo che risvegliatosi da un coma, deve ricostruire un senso d’identità e lo farà affrontando gli iconici avversari della sua carriera in un percorso che culminerà in uno scontro finale.

Fonte: Deadline