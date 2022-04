Oscar Oscar 2022, vincitori: miglior film “I segni del cuore – CODA”, Will Smith miglior attore

Annunciate le nomination ai David Di Donatello 2022, che potrebbe vedere Paolo Sorrentino e il suo acclamato E’ stata la mano di Dio finalmente premiato, dopo una corsa internazionale piuttosto sfortunata. E proprio il film di Sorrentino e il Freaks Out di Gabriele Mainetti a guidare la classifica delle nomination con 16 candidature ciascuno. Seguono a ruota Qui rido io di Mario Martone, con 14 candidature; Ariaferma di Leonardo Di Costanzo e Diabolik dei Manetti Bros con 11 candidature ciascuno; A Chiara di Jonas Carpignano, I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini e il documentario Ennio di Giuseppe Tornatore, con 6 candidature a testa.

A seguire trovate la lista completa delle nomination ai “David Di Donatello 2022”. La cerimonia di consegna si terrà martedì 3 maggio in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e di Drusilla Foer.

Miglior film

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out

Qui rido io

Miglior regista

Leonardo Di Costanzo (Ariaferma)

Gabriele Mainetti (Freaks Out)

Mario Martone (Qui rido io)

Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio)

Giuseppe Tornatore (Ennio)

Miglior attore protagonista

Elio Germano (America Latina)

Silvio Orlando (Ariaferma)

Franz Rogowski (Freaks Out)

Filippo Scotti (È stata la mano di Dio)

Toni Servillo (Qui rido io)

Miglior attrice protagonista

Aurora Giovinazzo (Freaks Out)

Miriam Leone (Diabolik)

Maria Nazionale (Qui rido io)

Rosa Palasciano (Giulia)

Swamy Rotolo (A Chiara)

Miglior attore non protagonista

Pietro Castellitto (Freaks Out)

Fabrizio Ferracane (Ariaferma)

Valerio Mastandrea (Diabolik)

Eduardo Scarpetta (Qui rido io)

Toni Servillo (È stata la mano di Dio)

Miglior attrice non protagonista

Susy Del Giudice (I fratelli De Filippo)

Cristiana Dell’Anna (Qui rido io)

Luisa Ranieri (È stata la mano di Dio)

Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio)

Vanessa Scalera (L’Arminuta)

Miglior sceneggiatura originale

A Chiara – Jonas Carpignano

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Freaks Out

Qui rido io

Miglior sceneggiatura non originale

L’Arminuta

Diabolik

Una femmina

La scuola cattolica

La terra dei figli

Tre piani

Miglior esordio alla regia

Francesco Costabile (Una femmina)

Gianluca Jodice (Il cattivo poeta)

Maura Delpero (Maternal)

Laura Samani (Piccolo corpo)

Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis (Re Granchio)

Miglior produttore

A Chiara

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Freaks Out

Qui rido io

Miglior fotografia

America Latina – Paolo Carnera

Ariaferma – Luca Bigazzi

È stata la mano di Dio – Daria D’Antonio

Freaks Out – Michele D’Attanasio

Qui rido io – Renato Berta

Miglior compositore

A Chiara – Dan Romer, Benh Zeitlin

America Latina – Verdena

Ariaferma – Pasquale Scialò

Diabolik – Pivio e Aldo De Scalzi

I fratelli De Filippo – Nicola Piovani

Freaks Out – Michele Braga, Gabriele Mainetti

Miglior canzone originale

Diabolik – “La profondità degli abissi” (Manuel Agnelli)

I fratelli De Filippo – “Faccio ‘a polka” (Nicola Piovani, Dodo Gagliardi)

L’Arminuta – “Just You” (Giuliano Taviani, Carmelo Travia)

Marilyn ha gli occhi neri – “Nei tuoi occhi” (Francesca Michielin)

Piccolo corpo – “Piccolo corpo” (Laura Samani)

Miglior scenografia

Ariaferma – Luca Servino

Diabolik – Noemi Marchica

È stata la mano di Dio – Carmine Guarino

Freaks Out – Massimiliano Sturiale

Qui rido io

Migliori costumi

Diabolik

È stata la mano di Dio

Freaks Out

I fratelli De Filippo

Qui rido io

Miglior trucco

Diabolik

È stata la mano di Dio

I fratelli De Filippo

Freaks Out

Qui rido io

Miglior acconciatura

7 donne e un mistero

A Chiara

Diabolik

I fratelli De Filippo

Freaks Out

Miglior montaggio

A Chiara

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Qui rido io

Miglior suono

Ariaferma

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out

Qui rido io

Migliori effetti visivi

A Classic Horror Story

Diabolik

È stata la mano di Dio

Freaks Out

La terra dei figli

Miglior documentario – Premio Cecilia Mangini

Atlantide

Ennio

Futura

Marx può aspettare

Onde radicali

Miglior film internazionale

Belfast

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

Il potere del cane

Miglior cortometraggio (già assegnato)

Maestrale – Nico Bonomolo

David Giovani

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

Diabolik

È stata la mano di Dio

Ennio

Freaks Out