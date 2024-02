Death Stranding 2: in attesa del film live-action nuovo trailer del sequel di Hideo Kojima

Kojima Productions ha pubblicato un secondo trailer per Death Stranding 2: On The Beach di Hideo Kojima in arrivo nel 2025 in esclusiva per Playstation 5.

Kojima Productions ha pubblicato un secondo trailer per Death Stranding 2: On The Beach di Hideo Kojima, che dura più di 9 minuti e rivela una data di uscita nel 2025.

Intraprendi una missione fatta di connessioni umane oltre le UCA. Sam, insieme ai suoi compagni, parte per un nuovo viaggio per salvare l’umanità dall’estinzione. Unisciti a loro e attraversa un mondo assediato da nemici ultraterreni e pericoli con una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci? Passo dopo passo, il leggendario game designer Hideo Kojima cambia nuovamente il mondo.

Il cast annunciato per il sequel finora include Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker. Il nuovo trailer rivela nuovi personaggi, insieme a cameo di celebrità, come George Miller, regista di Mad Max: Fury Road. Il gioco arriverà esclusivamente su PlayStation 5.

Death Stranding 2 – Il nuovo trailer ufficiale

Hideo Kojima parla del film live-action di Death Stranding

Due mesi fa A24 ha annunciato che stanno collaborando con Kojima Productions per sviluppare un film live-action ispirato al videogioco “Death Stranding”.

È ufficiale: abbiamo collaborato con Kojima Productions per l’adattamento cinematografico live-action dell’acclamato videogioco di Hideo Kojima, Death Stranding”.

Hideo Kojima, regista e scrittore del gioco originale, aveva precedentemente rivelato di essere “profondamente coinvolto” nello sviluppo del film, ma che non lo dirigerà.

Giusto per essere chiari, sono profondamente coinvolto nella produzione, supervisione, trama, aspetto, design e contenuto dell’adattamento cinematografico di DS, ma non sono incaricato della regia.

Kojima ha offerto ulteriori approfondimenti sul film sul sito web dello sviluppatore affermando che non si tratterà di una traduzione diretta del gioco:

Ci sono molti ‘basati su videogiochi’ là fuori, ma quello che stiamo creando non è solo un film un adattamento diretto del videogioco. L’intenzione è che il nostro pubblico non sia solo fan dei giochi, ma che il nostro film sia rivolto a chiunque ami il cinema.

Kojima ha aggiunto che con il film stanno espandendo il mondo di Death Stranding.

Stiamo creando un universo di Death Stranding mai visto prima, realizzabile solo attraverso il mezzo cinematografico, sta nascendo” Kojima ha anche aggiunto che crede che “l’approccio innovativo” di A24 alla narrazione corrisponda a ciò che Kojima Productions ha fatto negli ultimi otto anni.

Kojima in precedenza aveva offerto alcune informazioni su come il progetto del film è nato inizialmente e sulla sua visione, rivelando che non ha intenzione di realizzare un blockbuster:

Ero in videochiamata con molte persone a Hollywood ogni settimana a partire dall’anno scorso, e non solo per Death Stranding. Ho ricevuto molte offerte, ma la mia intenzione fin dall’inizio non è mai stata quella di fare un blockbuster. Alex Lebovici degli Hammerstone Studios ha condiviso la mia visione a riguardo. C’erano molte proposte per realizzare un film su larga scala con attori famosi ed esplosioni appariscenti, ma a cosa sarebbero servite le esplosioni in Death Stranding? Nemmeno fare soldi è qualcosa su cui mi non mi concentro affatto. Io punto a un approccio più d’autore e l’unica persona che si è offerta di fare un film del genere è stato Alex Lebovici, il che mi fa pensare che sia un tipo piuttosto insolito.

Ha anche parlato dei fallimenti di altri film di videogiochi e di come questo adattamento di Death Stranding prenderà una “direzione che nessuno ha mai provato prima” con un film basato su un videogioco.

Il fallimento degli adattamenti cinematografici dei giochi di qualche tempo fa ha portato a molti film rivolti ai giocatori, giusto? Ecco perché hanno lo stesso aspetto di un gioco. Non voglio che il film Death Stranding sia così. Piuttosto, sto adottando l’approccio di cambiare ed evolvere il mondo di Death Stranding in un modo che si adatti bene al film. Ho fatto in modo che Death Stranding fosse un gioco, e i giochi sono giochi. Non c’è davvero bisogno di trasformarli in film. Quindi, in un certo senso, il film Death Stranding sta prendendo una direzione che nessuno ha mai tentato prima con l’adattamento cinematografico di un gioco. Penso che quello che devo realizzare sia qualcosa che ispiri alcune delle persone che lo guardano a diventare creatori tra 10 o 20 anni.

Il gioco originale “sfida i giocatori a riconnettere una società fratturata dopo il catastrofico evento “Death Stranding”. Ciò ha aperto una porta tra i vivi e i morti, portando creature dell’aldilà a vagare per il mondo decaduto deturpato da una società desolata. Portando nelle sue mani ciò che resta del futuro dell’umanità, i giocatori impersoneranno Sam Bridges mentre si imbarca in una missione per dare speranza all’umanità collegando gli ultimi sopravvissuti di un’America decimata. Il gioco vede protagonisti Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley.

