Delta: trailer e anticipazioni del film con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio (Al cinema dal 23 marzo)

Dopo la tappa al Locarno Film Festival (Piazza Grande) Dal 23 marzo nei cinema d’Italia con Adler Entertainment Delta, il film di Michele Vannucci con protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Il film è descritto come “un western contemporaneo che parte dalla realtà per dare forma a un nuovo immaginario, raccontando storie nascoste, spesso scomode, e condividendole apertamente con il pubblico.”

Delta – Trama e cast

La trama ufficiale: Il Delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’č Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del Delta scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi.

Il cast di “Delta” include anche Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Denis Fasolo, Marius Bizau e con Sergio Romano.

Delta – Trailer e video

Curiosità

Michele Vannucci (Il più grande sogno) dirige “Delta” da una sua sceneggiatura scritta con Massimo Gaudioso, Fabio Natale e Anita Otto da un soggetto di Michele Vannucci, Anita Otto in collaborazione con Mirko Frezza. Il regista Michele Vannucci racconta la genesi di “Delta”: “Il film nasce da un viaggio lungo il fiume. A Bologna, dove abito da anni, arrivavano i racconti di questi pirati del Po che mi sembravano di un fascino incredibile. Abbiamo preso la macchina, insieme al direttore della fotografia Matteo Vieille Rivara, e risalito il fiume. Ho tirato fuori il registratore e raccolto le testimonianze delle persone del posto che incontravamo. È nato un film di finzione, un western contemporaneo che affronta la rabbia che c’è in Italia oggi. Una serie di mondi non viene ascoltata e ogni giorno cercano di non soccombere alla violenza. È il racconto di due protagonisti: Luigi Lo Cascio e Alessandro Borghi che cercano loro malgrado di sottrarsi a un conflitto che li sovrasta, di non lasciarsi possedere dal “cuore di tenebra” che tutti noi abbiamo dentro in quanto prima di tutto animali.”

Il team che ha supportato il regista Michele Vannucci dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Matteo Vieille Il più grande sogno), il montatore Francesco di Stefano (Freaks Out), la scenografa Laura Boni (Il terzo tempo) e la costumista Valentina Rossi Mori (Mental).

Il film è stato girato presso Parco del Delta del Po (Veneto), Ferrara (Emilia-Romagna) e Delta del Danubio (Romania).

Le musiche originali del film sono del compositore Teho Teardo (Ti Mangio il Cuore, Nest – Il Nido, Diabolik sono Io). Teardo e il regista Michele Vannucci hanno collaborato anche per il film tv Mental (2020)

Il film prodotto da Matteo Rovere e Giovanni Pompili. E’ una produzione Groenlandia e Kino Produzioni con Rai Cinema. Opera realizzata con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission Regione Lazio – Fondo Regionale Per Il Cinema e L’audiovisivo.

Note di regia

Ho pensato Delta come un viaggio lungo il fiume che porta a un cuore di tenebra italiano. Seguendo quest’emozione senza giudicarla, il film racconta cosa rimane nelle vite dei protagonisti una volta travolti dalla ferocia della violenza. Storie di solitudini e vite selvagge; racconti di banditi e sceriffi. Uomini e donne persi nella nebbia, in lotta per non soccombere ai propri istinti. [Michele Vannucci]

Michele Vannucci – Note biografiche

Michele Vannucci è nato a Roma il 2 gennaio del 1987. Nel 2012 si diploma in Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. In circa tre anni ha diretto sei cortometraggi di finzione, cinque documentari (uno dei quali finalista al Premio Solinas), un mediometraggio documentario (Vigne Nuove). Nel 2015 ha realizzato il cortometraggio Una storia normale da cui è tratta la sceneggiatura del suo film di esordio Il più grande sogno, vincitore del Premio Solinas Experimenta.

Filmografia: 2009 Il cuore in tasca, cortometraggio / 2009 Vigne Nuove, cortometraggio / 2010 Io tra di voi, cortometraggio / 2012 Nati per Correre, cortometraggio / 2013 Cenerentola è di Napoli, documentario / 2015 Una Storia Normale, cortometraggio / 2016 Il più grande sogno