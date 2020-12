Demon Slayer, film d’animazione basato sulla serie manga “Kimetsu no Yaiba” ha sbancato il box-office in patria diventando in Giappone il film di maggior successo di sempre, raggiungendo i 32,47 miliardi di yen (313.7 milioni di dollari) al botteghino in 73 giorni.

“Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train” diretto da Haruo Sotozaki ha movimentato la classifica di più alrti incassi giapponesi di sempre togliendo il primato al film animato premio Oscar La città incantata dello Studio Ghibli che occupava il primo posto con 31,68 miliardi di Yen (305 milioni di dollari) da ben 19 anni.

La storia del manga e anime si svolge nel Giappone dell’era Taishō e segue il protagonista Tanjiro Kamado e sua sorella Nezuko Kamado mentre cercano una cura per la maledizione del demone che possiede Nezuko. Tanjiro e Nezuko rimangono invischiati negli affari di una società segreta che da secoli conduce una guerra segreta contro i demoni. I demoni sono ex umani che hanno venduto la loro umanità in cambio di potere, si nutrono di umani e possiedono abilità super naturali come super forza, magia e rigenerazione. I demoni possono essere uccisi solo se vengono decapitati con armi realizzate con una speciale lega, iniettate con veleno estratto dai fiori di glicine o esposte alla luce solare.

Demon Slayer è uscito nei cinema giapponesi il 16 ottobre incassando 30 miliardi di Yen nei primi due mesi di permanenza nelle sale. Il film ha fruito di varie promozioni per invogliare gli spettatori, con gadget e merchandise in regalo e la possibilità di sperimentate l’esperienza visiva di MX4D / 4DX fresca di introduzione nelle sale nipponiche con l’aggiunta di elementi fisici legata alla visione del film, come poltrone dotate di motori vibranti. Un altro fattore che ha decretato il successo del lungometraggio è stata la relativa mancanza di concorrenza: i principali film stranieri sono stati rinviati a causa della nuova crisi legata alla pandemia di coronavirus.



“Demon Slayer – Kimetsu no yaiba” è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020. A dicembre 2020 il manga ha oltre 120 milioni di copie in circolazione, comprese le versioni digitali, rendendola una delle serie manga più vendute di tutti i tempi. Nel frattempo, la serie anime riceve il plauso della critica. Nel 2019 è stata trasmessa una serie tv anime di 26 episodi attualmente disponibile in italiano su Amazon Prime Video. L’episodio finale della prima stagione si è concluso con il personaggio principale, Tanjiro Kamado, sua sorella minore Nezuko e i compagni di caccia a bordo del treno dell’Infinito, sul quale avrebbero iniziato una nuova missione. Il film si collega a quell’ultimo episodio descrivendo la loro nuova battaglia all’interno del treno dell’Infinito. In Italia i diritti di distribuzione del film sono stati acquisiti da Dynit.

Fonte: Variety