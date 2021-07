Demonic: nuovo trailer del film horror di Neill Blomkamp

DEsiponibile via IFC Midnight un nuovo trailer ufficiale del film horror Demonic, realizzato dal regista di fantascienza Neill Blomkamp. Il film è stato girato in sordina l’anno scorso, portando gli amici e una piccola troupe nella foresta canadese durante l’estate con la pandemia in corso.

La trama segue una giovane donna che scatena demoni terrificanti quando forze sovrannaturali alla radice di un traumatico conflitto decennale tra madre e figlia vengono spietatamente rivelati.

Il film è interpretato da Carly Pope, Terry Chen, Nathalie Boltt, Chris William Martin, Michael Rogers

e Andrea Agur.

“Demonic! è diretto dal regista sudafricano Neill Blomkamp lanciato dal cult District 9, acclamata pellicola d’esordio candidata a 4 Oscar, tra cui Miglior film e sceneggiatura originale, seguita da altri due titoli fantascientifici che purtroppo non sono stati all’altezza: Elysium con Matt Damon e Jodie Foster e Humandroid aka Chappie, una sorta di “Pinocchio incontra Robocop” con Hugh Jackman e Sigourney Weaver. Blomkamp è anche il fondatore di Oats Studios con cui il regista realizza una serie di cortometraggi e altro materiale prevalentemente di fantascienza e sperimentali, godendo del totale controllo creativo su tutti gli aspetti della produzione, con i progetti che vengono distribuiti gratuitamente attraverso piattaforme online con YouTube e Steam, permettendo inoltre agli utenti di scaricare e rielaborarne i contenuti. Il primo cortometraggio prodotto è stato Rakka con protagonista Sigourney Weaver.

Blomkamp spiega le origini del progetto (via EW.com): Vivendo qui in questa zona un po’ più rurale pensavo che avremmo dovuto autofinanziarci qualcosa in modo da poter fare qualcosa di interessante. Per molto tempo, sono stato davvero interessati a film come Paranormal Activity e cose a basso budget che sono piuttosto terrificanti…è un genere in cui puoi essere davvero creativo e abbastanza sperimentale a basso budget. Penso che fosse un momento perfetto, quando le persone erano in pausa, per giocare un po’ nel genere. Il cast era un gruppo di persone che mi piace molto, tutto nasce da questa sensazione di voler riunire le persone e girare qualcosa di cui avevamo il controllo. Mi ha fatto guardare attraverso il catalogo di attori con cui avevo lavorato [sul] nostro materiale sperimentale su YouTube di Oats Studios. Ho lavorato con Carly Pope su alcuni pezzi di Oats, quindi ho subito pensato che sarebbe stata fantastica per la protagonista femminile. un bel gruppo di amici affiatati che lavorano su qualcosa.