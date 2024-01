Departing Seniors: trailer della commedia horror di Dark Sky Films

Dark Sky Films il 2 febbraio distribuirà on demand negli Stati Uniti Departing Seniors, una commedia horror ambientata al liceo. Il film è incentrato su un liceale vittima di bullismo che sviluppa abilità psichiche che deve utilizzare per fermare un misterioso assassino che prende di mira i suoi compagni di classe.

Proiettato in anteprima mondiale al Frightfest 2023, Il film è stato ben accolto con recensioni che descrivono il film come un “horror post-moderno”. Il film segna l’esordio in un lugometraggio dell’attrice Clare Cooney da una sceneggiatura scritta da Jose Nateras.

Departing Seniors – Trama e cast

Javier, liceale messicano-americano e queer, non riesce ad integrasi per colpa dei ragazzi più popolari della scuola. Ma potrebbe essere l’unico che può salvarli. Dopo che un atto di bullismo manda Javier in ospedale, inizia ad avere visioni che prevedono scorci di scioccanti omicidi nella sua scuola proprio prima che accadano. Ora, tra le gerarchie sociali e i pregiudizi della cultura della cricca, Javier e la sua migliore amica Bianca devono cercare di smascherare un serial killer prima che colpisca ancora.

Il cast include Ignacio Diaz-Silvero, Ireon Roach, Yani Gellman, Maisie Merlock, Cameron Roberts e Sasha Kuznetsov.

Departing Seniors – Il trailer ufficiale

Clare Cooney – Note biografiche

I crediti di Cooney come attrice includono il ruolo Bridget Templeton nella serie 4400 della CW, è stata guest star in Chicago Med della NBC e ha recitato nel film indipendente Relative. Altri crediti cinematografici e televisivi includono Widows di Steve McQueen, Chicago PD della NBC e ruoli da protagonista nei film indipendenti Rendezvous in Chicago e Soul Sessions.

Come regista, ha scritto, diretto, montato e interpretato Runner, un cortometraggio vincitore di 6 premi e proiettato in 15 festival cinematografici. Il corto ha fruttato a Cooney una nomination come “Filmmaker to Watch” dall’Atlanta Film Festival per le qualificazioni agli Oscar.

Nel 2021 ha scritto, diretto, montato e interpretato il dramma romantico Pick Up, qualificato per l’Oscar con oltre mezzo milione di visualizzazioni.

Il suo cortometraggio più recente, After (A Love Story), è stato selezionato ufficialmente in oltre 15 festival cinematografici, tra cui due festival di qualificazione all’Academy,,Cleveland International e LA Shorts International.

Il poster ufficiale