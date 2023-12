Il 12 gennaio 2024 debutta su Shudder Destroy All Neighbors, la commedia horror di Josh Forbes con Jonah Ray Rodrigues e Alex Winter.

Destroy All Neighbors: trailer della commedia horror con Alex Winter in arrivo su Shudder

Il 12 gennaio 2024 debutta su Shudder Destroy All Neighbors, una esilarante e “splatterosa” commedia horror diretta da Josh Forbes e interpretata da Jonah Ray Rodrigues e Alex Winter.

Destroy All Neighbors – Trama e cast

La trama ufficiale: “Destroy All Neighbors” segue William Brown (Jonah Ray Rodrigues), un ingegnere del suono frustrato con il sogno di comporre un epico album prog-rock. La determinazione di William è ostacolata dal suo nuovo vicino, Vlad (Alex Winter), un pazzo incredibilmente ripugnante e orribilmente rumoroso. I rumori terrificanti di Vlad e la musica ad alto volume fanno impazzire William che prima perde la sua ragazza, poi Perde il lavoro e infine perde la testa. William decide così di affrontare Vlad e nel corso della discussione lo uccide accidentalmente. La testa mozzata di Vlad però ritorna determinata, e inizia a provocare e sminuire William. Intanto la morte accidentale di persone nella vita di William cominciano a susseguirsi. William si ritrova presto circondato dai fantasmi delle sue vittime assassinate. Il folle viaggio alla scoperta di sé di William lo porterà a chiedere l’aiuto dei vicini non morti per riuscire a finire la registrazione del suo album prog-rock.

Il cast include anche Kiran Deol, Christian Calloway, Kumail Nanjiani, Randee Heller, DeMorge Brown, Jon Daly, Phil Hendrie, Ryan Kattner, Jonah Ray, Chase Kim, Kiran Deol, Madara Jayasena, Franco Vega e DeMorge Brown.

Destroy All Neighbors – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Il film è diretto da Josh Forbes, già regista dell’horror Contracted: Phase II, sequel del film body-horror Contracted – Fase I di Eric England.

La sceneggiatura di è di Mike Benner, Jared Logan e Charles A. Pieper.Jonah Ray Rodrigues che interpreta William è un attore, comico e autore americano di Los Angeles. Interpreta Jonah Heston, l’ultimo conduttore principale del Mystery Science Theatre 3000 e co-conduttore di The Meltdown con Jonah e Kumail di Comedy Central. Rodrigues ha recitato anche negli horror Victor Crowley aka Hatchet 4, Christmas Bloody Christmas, Suitable Flesh e nel biopic Weird: The Al Yankovic Story con protagonista Daniel Radcliffe.

con protagonista Daniel Radcliffe. Alex Winter che interpreta Vlad, il vicino/demone del protagonista ha recitato al fianco di Keanu Reeves nel sequel Bill & Ted Face the Music nei panni di Bill. Da allora Winter ha recitato nella commedia musicale per famiglie Blue’s Big City Adventure e nella miniserie tv Full Circle. Le musiche del film sono di Ryan Kattner & Brett Morris. Kattner è meglio conosciuto come musicista/cantautore nella leggendaria band cult Man-Man (Sub Pop, Anti-Records) e nel super-gruppo indie Mister Heavenly (Sup Pop, Polyvinyl Records). Kattner è anche un compositore cinematografico/teatrale, sceneggiatore, attore, graphic novelist e artista poliedrico.

Destroy All Neighbors – Il poster ufficiale