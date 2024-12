Devils Stay: trailer e poster del film horror sovrannaturale coreano con esorcismo

Dal 6 dicembre 2024 esce negli Stati Uniti con Well Go USA Devils Stay, un horror sovrannaturale coreano con esorcismo diretto dal regista Hyun Moon-Sub (Nightmare Teacher). Il film segue un prete cattolico alle prese con la possessione di una ragazza morta improvvisamente con il diavolo che si risveglia dal cuore del suo cadavere durante il suo funerale.

Devils Stay – Trama e cast

Dopo l’improvvisa tragica perdita della figlia in seguito a un esorcismo, un rinomato chirurgo cardiaco si rifiuta di affrontare la realtà che la figlia è morta, nonostante le dichiarazioni dei medici legali e persino del prete che ha eseguito l’espulsione. Ma quando iniziano i riti funebri, i partecipanti al funerale iniziano a vedere cambiamenti inquietanti nel corpo della ragazza, lasciando persino il prete a chiedersi se qualcosa di molto più sinistro, un male più antico del cattolicesimo stesso, possa incombere di nuovo su tutti loro. In pratica, durante il funerale, il diavolo si risveglia dal cuore del suo cadavere e un prete cattolico deve eseguire un esorcismo.

Il cast di “Devils Stay” include Park Shin-Yang (Meet Mr. Daddy), Lee Min-Ki (Decibel), Lee Re (Train to Busan Presents: Peninsula) e Won Mi-won (Hellbound).

Devils Stay – Trailer ufficiale in lingua originale sottotitolato in inglese

5 film con esorcismi da guardare

1. The Exorcism of Emily Rose (2005)

The Exorcism of Emily Rose è liberamente ispirato alla storia vera di Anneliese Michel e segue un agnostica (Laura Linney) che funge da difensore in rappresentanza di un prete (Tom Wilkinson), accusato dallo stato di omicidio colposo dopo aver compiuto un esorcismo sulla ragazza diciannovenne (Jennifer Carpenter) finito in tragedia.

2. Constantine (2005)

Nonostante alcune evidenti differenze con il fumetto da cui prende ispirazione, Hellblazer edito da “Vertigo”, Constantine è un horror di grande impatto visivo e con un Keanu Reeves particolarmente credibile nei panni di un cinico esorcista a cui viene diagnosticato un tumore maligno ai polmoni e a cui è precluso il paradiso.

3. Stigmate (1999)

Stigmate è interpretato da Patricia Arquette nei panni di una parrucchiera atea da Pittsburgh, in Pennsylvania, che è afflitta da stimmate dopo aver acquisito un rosario, appartenuto a un prete defunto che aveva sofferto del medesimo fenomeno. Gabriel Byrne interpreta un funzionario del vaticano che indaga sul suo caso che porterà ad un tentato esorcismo della donna, posseduta non da un’entità demoniaca ma dallo spirito del prete defunto, e alla scoperta di un testo apocrifo che descrive la scoperta del Vangelo di San Tommaso, ritenuto il più vicino alle parole reali di Gesù, ma considerato uno scritto eretico dalla Chiesa.

4. The Taking of Deborah Logan (2014)

The Taking of Deborah Logan è un film horror sovrannaturale che segna il debutto alla regia di Adam Robitel (Insidious – L’ultima chiave, Escape Room). Il film girato in formato found-footage è ambientato in Virginia e racconta la storia di una troupe documentaristi che girano un film sui malati di Alzheimer e scoprono qualcosa di sinistro mentre documentano una donna che soffre della patologia ad uno stadio molto avanzato.

5. Amityville Possession (1982)

Diretto dall’italiano Damiano Damiani, Amityville Possession è scritto da Tommy Lee Wallace (Halloween III, Ammazzavampiri 2) con Dardano Sacchetti (non accreditato) e basato sul romanzo “Murder in Amityville” del parapsicologo Hans Holzer. Il film è un prequel di Amityville Horror, ambientato al 112 Ocean Avenue e con la fittizia famiglia Montelli, liberamente ispirata alla famiglia DeFeo. Il cast include il candidato all’Oscar Burt Young, che all’epoca era conosciuto per il ruolo di Paulie in Rocky. Il film include una scena di esorcismo in puro stile anni ’80, e oltre ad una mutazione fisica classica ci sono effetti speciali animatronici e una strepitosa creatura che fuoriesce letteralmente dal posseduto in un tripudio “gore”.

Il poster ufficiale del film

Fonte: Bloody Dusgusting / Well Go USA