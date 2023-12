Dopo “Diabolik” e “Diabolik Ginko all’attacco!”, i musicisti e compositori Pivio & Aldo De Scalzi sono tornati a collaborare con Manetti Bros. firmando l’ultimo capitolo della trilogia dedicata al “Re del terrore”.(nelle sale cinematografiche dal 30 novembre con 01 Distribution).

Sabato 16 dicembre alle ore 15.30, all’Hotel Mercure di Roma nell’ambito del Music Day Roma, la Fiera del Disco, Pivio & Aldo De Scalzi presenteranno la colonna sonora in doppio vinile di Diabolik chi sei?. Modera l’incontro il giornalista e critico cinematografico e musicale Marco Ferretti. In questa occasione esclusiva, alcune copie del vinile saranno disponibili in anteprima assoluta.

La scorsa settimana presso l’Università IULM nell’ambito della 33esima edizione del Noir Film Fest i compositori hanno raccontato, nel panel La musica del noir e i vinili di Diabolik presentato da Gianni Canova, la genesi e le scelte artistiche della colonna sonora della trilogia cinematografica dedicata al Re del terrore.

I due musicisti hanno ripercorso le varie fasi della grande avventura che è stata la realizzazione della soundtrack originale della trilogia, un progetto sviluppato attorno a un tema centrale ricorrente, in omaggio al carattere iconico del personaggio, e magistralmente declinato in tre universi musicali differenti eppure complementari, che ha trovato nel ritorno alla scelta del vinile – un supporto inconsueto per la pubblicazione delle colonne sonore – il suo naturale compimento.

«Perché i vinili? – ha spiegato Pivio – perché è una scelta politica precisa anche se il mercato va da tutt’altra parte, tra l’altro vinili doppi di una colonna sonora, ovvero il massimo della nicchia. Non è un atteggiamento di nostalgia, teniamo conto del passato, non farlo sarebbe stupido, però cerchiamo di intercettare quale sia la situazione al momento. Si è creata un’attenzione sempre più bassa nell’ascolto della musica, anche quando ascolti una musica che ha una certa valenza. Il vinile ti obbliga in qualche modo a occupare del tempo all’ascolto, a farlo in maniera consapevole, come spesso non si fa con la musica cosiddetta liquida, digitale»

Il nuovo capitolo conferma la storica collaborazione dei due compositori con i Manetti Bros, un sodalizio a cui nel 2015 – proprio in occasione del 25° anniversario del Noir in Festival – Pivio e De Scalzi hanno dedicato il disco “Noir in Song”, raccontando in musica un filo rosso che va dal film “Piano 17” (2005) alla serie tv cult “L’ispettore Coliandro” e comprende successi come “Song’e Napule” (per cui i musicisti vincono David di Donatello, Nastro d’Argento e Globo d’oro), poi culminato nel musical “Ammore e malavita» (due David di Donatello, due Nastri d’argento, due Ciak d’Oro nel 2018 e Soundtrack Stars Award alla Mostra del Cinema di Venezia).

Ma è anche una dichiarazione d’amore al genere noir che i compositori hanno frequentato molto spesso nel corso della loro carriera. Ricordiamo la colonna sonora di film memorabili come “L’odore della Notte” di Claudio Caligari (1998) – ora tornato in sala restaurato in 4K – e quelle di serie televisive cult come “Distretto di Polizia” (2000/2012) o di produzioni internazionali insolite come “The Butterfly Room” di Jonathan Zarantonello (2012), con Barbara Steele (l’indimenticabile protagonista de “La maschera del Demonio” di Mario Bava e de “Il pozzo e il pendolo” di Roger Corman) e Erica Leerhsen (“Non aprite quella porta” di Marcus Nispel).

Nella tracklist della colonna sonora di “Diabolik chi sei?”, formata da 43 brani, anche: Ti chiami Diabolik dei Calibro 35 – ft. Alan Sorrenti, Io non sono qui interpretata da Raiz, La notte di Ginko interpretata da Franco Ricciardi, La mia sola attrazione interpretata da Mario Biondi e Sullo stesso piano interpretata da Aldo De Scalzi.

Disponibile il doppio vinile (https://diabolik.lnk.to/vinyl) la soundtrack di “Diabolik chi sei?”, edita da Edizioni Curci e Creuza su etichetta Carosello Records, di Pivio & Aldo De Scalzi (colonna sonora disponibile in digitale dal 1° dicembre: https://orcd.co/diabolik-chisei-ost).