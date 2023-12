Annunciati dalle apposite giurie i vincitori per il cinema della 32a edizione del Noir in Festival, al britannico Femme il Black Panther Award 2023, al noir italiano L’ultima notte di Amore il Premio Caligari, a cui si aggiungono una Menzione speciale al dramma sovrannaturale francese Animalia e uno speciale riconoscimento all’attore Tony Sperandeo.

La giuria per il concorso internazionale del Noir in Festival 2023, composta dal regista spagnolo Jaume Balagueró (Presidente), dal fondatore e co-direttore del FrightFest di Londra Paul McEvoy e dalla fondatrice e cantante de La Rappresentante di Lista, Veronica Lucchesi, ha attribuito all’unanimità due riconoscimenti ai film presentati in concorso nel corso della 33a edizione:

Black Panther Award 2023 a

FEMME di Sam H. Freeman e Ng Choon Ping

con la seguente motivazione: “La giuria ha deciso di assegnare il Black Panther per il miglior film del Noir in Festival a Femme di Sam H. Freeman e Ng Choon Ping. Un’opera eccezionale, contemporanea e di vitale importanza, che esplora temi attuali come la questione di genere e le relazioni tossiche. È doveroso sottolineare la straordinaria interpretazione del protagonista, Nathan Stewart-Jarrett. Il film è intenso, teso, con una narrazione magistrale”.

Menzione speciale della giuria a

PARMI NOUS (ANIMALIA) di Sofia Alaoui

con la seguente motivazione: “La giuria del Noir in Festival assegna inoltre una menzione speciale ad Animalia, un racconto di fantascienza emotivo e filosofico, opera superlativa di Sofia Aloui, un meraviglioso talento emergente”.

La giuria popolare composta da 70 tra studenti IULM e appassionati di cinema, che per quattro giorni ha dibattuto sui sei film scelti da Giorgio Gosetti e Gianni Canova come rappresentanti del miglior cinema noir italiano del 2023, guidata dalla giuria di professionisti composta dal regista Brando De Sica (presidente), dal giornalista e direttore di festival Maurizio Di Rienzo e dalla giornalista Nicole Bianchi, ha per maggioranza di voti assegnato il

Premio Claudio Caligari per il miglior film noir italiano dell’anno (8a edizione),

realizzato dal Noir in Festival in collaborazione con IULM e Cinecittà News, a

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE di Andrea Di Stefano

Il Noir in Festival ha deciso di assegnare il Premio Luca Svizzeretto – Independent Spirit Award, intitolato a un giornalista, amico e collaboratore del Festival scomparso nel 2016 dopo una coraggiosa battaglia con il morbo di Crohn, che dal 2017 incorona un personaggio anticonvenzionale del cinema italiano, a

TONY SPERANDEO

L’attore, tra i protagonisti di Garbage Man di Alfonso Bergamo, presentato in anteprima fuori concorso al Noir in Festival 2023, ha dichiarato: “Dopo più di 100 film e tante puntate di seriali per la TV, ricevere un premio è prima di tutto la conferma che sono vivo e che chi guarda capisce che in ogni ruolo metto la mia faccia e la mia personalità. In carriera ho fatto anche il “buono” ma mi si ricorda sempre come “il cattivo”. E ne sono contento perché è un ruolo più difficile, un personaggio a cui devi dare ogni volta un’anima, una ragione che lo faccia restare nella memoria dello spettatore”.

FEMME di Sam H. Freeman, Ng Choon Ping

Regno Unito, 2023, 99’, colore

Jules conduce una vita e una carriera da drag queen. Un giorno subisce un’aggressione omofobica che distrugge la sua esistenza. Quando incontra nuovamente Preston, il suo aggressore, in una sauna gay, ha l’occasione per vendicarsi. Senza parrucca e trucco, Jules è irriconoscibile e può infiltrarsi nella vita di Preston. In questo modo, scopre un tipo di forza diversa da quella che conosceva come drag queen.

PARMI NOUS (ANIMALIA) di Sofia Alaoui

Francia, Marocco, Qatar, 2023, 90′, colore

Itto, una giovane donna incinta di umili origini, proveniente da ambienti rurali, si sta lentamente adattando a una vita diversa da quella precedente. Quando alcuni eventi soprannaturali pongono il Paese in uno stato di emergenza, Itto è sola, separata dal marito e dalla nuova famiglia. E sarà proprio cercando la via del ritorno, che Itto troverà l’emancipazione.

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE (LAST NIGHT OF AMORE) di Andrea Di Stefano

Italia, 2023, 120′, colore

Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in trentacinque anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

Il Noir in Festival è diretto da: Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova (Delegato IULM). Una realizzazione: Studio Coop. Con il patrocinio di: Comune di Milano – Manzoni 150. Promosso da: Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema. In collaborazione e con il sostegno di: IULM. In collaborazione con: Cineteca Milano Arlecchino, Casa del Manzoni e Centro Nazionale Studi Manzoniani, Lombardia Film Commission, Institut français Milano, Rizzoli Galleria, Circolo dei lettori di Milano, Milano Film Network, Goethe-Institut Mailand, Lo Scrittoio. Media partner: Cinecittà News, Ciak, Cinefilos.it, Comingsoon.it, Hot Corn, Feltrinelli Librerie, Radio Popolare, Sky Cinema. Technical partner: Audioluci.com, Sub-Ti, Tecnografica. Associato: AFIC, FIAPF.