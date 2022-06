Doctor Strange nel Multiverso della Follia: nuova action figure Hot Toys di “Dead Strange”

Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia: action figure Hot Toys di Scarlet Witch / Elizabeth Olsen

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha mantenuto le premesse, non solo ampliando il concept del Multiverso introdotto da Spider-Man: No Way Home, ma diventando il primo film Marvel ad includere elementi horror all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel (UCM), naturalmente smussati nel fantasy e accompagnati da azione rutilante e la ricetta che ha permesso ai film di Marvel Studios di sfornare un successo dietro l’altro.

Uno di questi elementi horror è senza dubbio il “Dead Strange”, una versione zombie del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch corrotta dalla magia oscura del Darkhold, un personaggio che rappresenta un palese omaggio all’antagonista del cult L’armata delle tenebre, terzo capitolo della meravigliosa trilogia di Evil Dead di Raimi, in cui l’Ash di Bruce Campbell viene separato dalla sua parte malvagia che prende vita propria diventando l’Evil Ash, che ha proprio quell’aspetto macilento e corrotto dalla magia nera che ritroviamo nel Dead Strange, che altro non è che una variante uccisa e nascosta sulla Terra-616 di Doctor Strange resuscitata e utilizzata in un ultimo tentativo di salvare la nuova arrivata America Chavez.

Sideshow e Hot Toys lanciano una nuova action figure da collezione in scala 1/6 di Dead Strange basata sul personaggio di “Multiverso della Follia”. Alto circa 31 cm include dettagli unici per il film, dai suoi colori e segni all’aspetto del viso che si basa sulla star Benedict Cumberbatch. La figure presenta anche il suo mantello di demoni e accessori dettagliati di “Souls of the Damned”.

Doctor Strange entra in sogno nel cadavere della sua variante dall’universo post-incursione. Quando Dead Strange si dirige verso il Monte Wundagore per la resa dei conti finale, viene assalito dalle Anime dei Dannati, che gli urlano contro il suo atto di possessione di un cadavere. Questo profana l’ordine naturale dell’universo e gli spiriti infernali vengono nviati per fermarlo.

Sideshow e Hot Toys sono entusiasti di presentare l’attesissimo Dead Strange Sixth Scale Collectible Figure e il suo mantello di demoni ispirato al film Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Meticolosamente realizzata sulla base dell’aspetto di Benedict Cumberbatch nei panni di Dead Strange nel film, la figure da collezione Marvel presenta una testa scolpita di nuova concezione e una scultura di capelli con dettagli disgustosamente belli; una tunica in decomposizione e stivali scolpiti, un mantello consumato con teste di demoni scolpite; gli accessori molto dettagliati di “Souls of Damned” da trascinare su Strange e una base dinamica per la figure.

La figura da collezione Dead Strange in scala 1/6 presenta in particolare:

– Autentica e dettagliata somiglianza di Benedict Cumberbatch nei panni di Dead Strange in Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios

– Una (1) testa scolpita di nuova concezione

– Scultura di capelli legati altamente dettagliati

– Aspetto di Dead Strange fedele al film con tessuto muscolare danneggiato e parti dello scheletro esposte

– Corpo con oltre 30 punti di articolazione

– Altezza circa 31 cm

– Sei (6) pezzi intercambiabili tra cui:

– Un (1) paio di mani serrate

– Due (2) paia di mani gestuali

– Ogni pezzo di testa scolpita è appositamente dipinto a mano

Costume:

– Un (1) mantello di colore nero con sculture della testa di Souls of Damned e dettagli invecchiati (incastonati con fili)

– Una (1) tunica multistrato di colore bordeaux e nero con dettagli invecchiati

– Una (1) sottotunica bordeaux e nera

– Un (1) fascione

– Un (1) paio di pantaloni color blu scuro

– Un (1) paio di stivali bordeaux e neri

Accessori:

– Un (1) accessorio Souls of Damned con braccia articolate (attaccabile alla schiena della figura)

– Due (2) accessori Souls of Damned

– Supporto per figure appositamente progettato con logo del film e targhetta del personaggio