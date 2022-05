Doctor Strange nel Multiverso della Follia: l’action figure ufficiale Hot Toys e nuove figure by Funko

Marvel Doctor Strange e il Multiverso della Follia, recensione: Sam Raimi e Marvel per un rutilante connubio a tinte horror

Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel momento in cui scriviamo questo articolo ha raggiunto i 723 milioni di dollari nel mondo, piazzandosi nella top 10 dei maggiori incassi del 2022, per la precisione al secondo posto subito dietro all’acclamato reboot The Batman ($768,461,437).

Come è nostra consuetudine andiamo a presentarvi del nuovo merchandise legato al film con la prima action-doll ufficiale di Hot Toys che ritrae il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch in uno splendido diorama in cui è intento a lanciare un incantesimo. Insieme alla nuova figure Hot Toys, vi mostriamo anche le nuove figures della linea Funko con due versioni di Doctor Strange, Sinister Strange e Dead Strange (anche in versione luminescente al buio), la Captain Carter di Hayley Atwell, Wanda Maximoff nella sua versione Scarlet Witch, la nuova arrivata America Chavez e uno strepitoso diorama che contrappone Scarlett Witch e Dead Strange!

L’action figure ufficiale Hot Toys

Gadget Doctor Strange nel Multiverso della Follia: nuova statua diorama di Benedict Cumberbatch

Hot Toys ha rivelato una nuova figure per Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi che presenta il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Figure da collezione Doctor Strange in scala 1/6 ”I sogni sono finestre che mostrano la vita delle nostre versioni multiversali” – Doctor Strange Doctor Strange nel Multiverso della Follia dei Marvel Studios continua a sbloccare il Multiverso nell’UCM e ha rivelato più minacce in agguato in ogni dimensione. Il Maestro delle Arti Mistiche deve viaggiare nell’ignoto con alleati mistici vecchi e nuovi e affrontare le varianti di alcuni volti familiari lungo il percorso. Per espandere la collezione Marvel, Hot Toys presenta ufficialmente Doctor Strange come una figure da collezione in scala 1/6 ispirata al Doctor Strange nel Multiverso della follia. Realizzata fedelmente sulla base dell’aspetto di Benedict Cumberbatch nei panni del Doctor Strange nel film, questa figure presenta una testa scolpita di nuova concezione con una scultura di capelli corti; una ricreazione estetica dell’abito a tunica a strati, stivali scolpiti e fasce per le braccia, un nuovo mantello della levitazione con toppa blu; fantastici accessori tra cui Il libro di Vishanti, un paio di manette, una serie di effetti artistico/mistici, una base dinamica per figure appositamente progettata per la figura e il mantello removibile. Poco dopo l’uscita del film, il team di Hot Toys è entusiasta di arricchire l’esperienza della collezione aggiungendo una testa scolpita di nuova concezione di Doctor Strange con un terzo occhio sulla fronte, come si vede nelle scene dei titoli di coda. Il nuovo personaggio di Doctor Strange spingerà i confini della tua collezione!