Dog Man: Dreamworks adatta in un film d’animazione la serie a fumetti di Dav Pilkey

Dog Man, la popolare serie di graphic-novel di Dav Pilkey approderà sul grande schermo in un adattamento animato. Il sito The Hollywood Reporter riporta che l’adattamento sarà prodotto da Dreamworks Animation e che Peter Hastings è stato designato alla regia.

La trama ufficiale del fumetto:

George e Harold hanno creato una nuova razza di giustizia. Con la testa di un cane e il corpo di un essere umano, questo eroico segugio scava nell’inganno, artiglia i criminali, rotola sui ladri e insegue gli scoiattoli. Riuscirà a resistere al richiamo della foresta per rispondere al richiamo del dovere? La popolarissima serie Dog Man di Dav Pilkey fa appello ai lettori di tutte le età ed esplora temi universalmente positivi, tra cui l’empatia, la gentilezza, la tenacia e l’importanza di essere fedeli a se stessi.

“Dog Man” segue le avventure a misura di bambino dell’eroe titolare, insieme ai suoi amici Li’l Petey e 80-HD, noti collettivamente come Supa Buddies. I fumetti hanno venduto quasi 40 milioni di copie e tutti e nove sono stati bestseller del New York Times, rendendoli tra i romanzi grafici più popolari di tutti i tempi. Scholastic pubblicherà il decimo libro della serie, “Dog Man: Mothering Heights”, il 23 marzo 2021.

Peter Hastings: Questo è il mio secondo progetto basato sui libri di Dav Pilkey e sono molto entusiasta di prendere il suo Dog Man divertente, intelligente, emotivo e in definitiva ispiratore e farlo muovere! Non solo raccontando la storia, ma assorbendo e costruendo sulla sua grande sensibilità, portandola sullo schermo con profondo rispetto per i suoi innumerevoli fan – perché io sono uno di loro.

Hastings al suo secondo lungometraggio come regista, dopo la commedia per famiglie I Mattacchiorsi del 2002, è noto come autore e produttore di popolari serie animate come Animaniacs, Kung Fu Panda – Mitiche avventure e Le epiche avventure di Capitan Mutanda, quest’ultima basata su un altro fumetto di Pilkey che Dreamworks ha adattato anche in un lungometraggio d’animazione uscito nel 2017 che ha incassato 126 milioni di dollari nel mondo.