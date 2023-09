Doggy Style: trailer italiano, clip e colonna sonora della commedia di Josh Greenbaum (Al cinema dal 14 settembre)

Dal 14 settembre nei cinema italiani con Lucky Red Doggy Style – Quei bravi randagi (Strays), la commedia del regista Josh Greenbaum con le voci di Will Ferrell, Jamie Foxx, Isla Fisher e Randall Park.

Doggy Style – Trama e cast

La trama ufficiale: Si dice che il cane sia il migliore amico dell’uomo, ma se l’uomo in questione fosse un vero bastardo? In questo caso, potrebbe essere il momento di una dolce vendetta, da cani. Quando Reggie (Will Ferrell), un Border Terrier innocente ed inesorabilmente ottimista, viene abbandonato dal suo spregevole padrone per le pericolose strade cittadine, Doug (Will Forte; The Last Man on Earth, Nebraska), Reggie è sicuro che il suo amato padrone non lo abbandonerebbe mai di proposito. Ma quando Reggie si imbatte in Bug (il premio Oscar® Jamie Foxx), un Boston Terrier logorroico e poco elegante, un randagio che ama la sua libertà e non crede nella bontà dei padroni, finalmente si rende conto di che spregevole uomo senza cuore sia Doug e di che amore tossico avesse per lui. Determinato ad avere la sua vendetta, Reggie insieme a Bug e ai suoi amici – Maggie (Isla Fisher; Now You See Me, 2 Single a nozze), un intelligentissimo Pastore Australiano rimpiazzato dal suo padrone con un nuovo cucciolo, e Hunter (Randall Park; Finché forse non vi separi, Aquaman), un ansioso Alano stressato dal suo lavoro come animale da supporto emotivo – escogitano un piano e iniziano un’avventura epica per aiutare Reggie a ritrovare la via di casa… e a farla pagare a Doug mordendogli quell’estremità di sé stesso che più ama (Indizio: non è il suo piede). Doggy Style non è il solito film sui cani a cui siamo abituati, è una commedia divertente vietata ai minori sulle complicazioni dell’amore, l’importanza delle grandi amicizie e gli inaspettati vantaggi di flirtare con un divano.

Con la partecipazione di un cast comico di alto livello – tra cui il vincitore del Grammy Josh Gad (La Bella e la Bestia), Harvey Guillén (Il Gatto con gli Stivali: L’ultimo desiderio), il nominato agli Emmy Rob Riggle (Una notte da leoni), Brett Gelman (Stranger Things), Jamie Demetriou (The Afterparty), e la nominata agli Emmy Sofia Vergara (Modern Family).

Doggy Style – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto da Josh Greenbaum (Barb e Star vanno a Vista Del Mar) e scritto da Dan Perrault (Players, American Vandal).

Nel 95% del film vengono utilizzati cani veri, la restante parte utilizza inquadrature con repliche animatroniche.

Il cucciolo che interpreta Young Reggie è stato adottato dal regista Josh Greenbaum.

Questo è il primo film live action con animali parlanti a ricevere una classificazione “R” (divieto ai minori di 17 anni) negli Stati Uniti, a differenza di tutti i precedenti film con animali parlanti classificati G (Tutte le età ammesse), PG (Alcuni argomenti potrebbero non essere adatti per i bambini) e PG-13 (Divieto ai minori di 13 anni).

Terza collaborazione cinematografica con Josh Gad e Dennis Quaid dopo Qua la zampa! e Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre.

Josh Gad è la voce di Gus, il Labrador Retriever che raccontava la storia del suo proprietario alla fiera. Josh Gad era la voce di Bailey in “Qua la zampa!” e “Qua la zampa 2”, in entrambi i film il cane racconta la storia del suo proprietario. E il suo proprietario in entrambi i film è Dennis Quaid, che appare in questo film in un cameo.

Jamie Foxx è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un sospetto ictus, poco dopo aver registrato ii suoi dialoghi per questo film.

Questa sarà la prima volta che Will Ferrell doppia un film live-action poiché i suoi due film precedenti Curioso come George (2006) e Megamind (2010) erano film d’animazione.

Harvey Guillen dà la voce a Shitstain, un chihuahua randagio. Guillen aveva già doppiato Perrito, un altro cane randagio nel film d’animazione Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio (2022), anch’esso distribuito dalla Universal Pictures.

“Doggy Style” è prodotto dal fondatore e amministratore delegato di Picturestart Erik Feig (La ragazza più fortunata del mondo, Cha Cha Real Smooth), da Louis Leterrier (regista di Fast X, Scontro tra Titani), da Dan Perrault (Players, American Vandal) e da Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, The Lego Movie 2: Una nuova avventura) e Lord Miller presidente di Film Aditya Sood (Sopravvissuto, Cocainorso). Jessica Switch, Nikki Baida e Julia Hammer sono i produttori esecutivi.

Doggy Style – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Dara Taylor (La banda di Chicago, Curioso come George: Capo Ahoy, Il bar delle grandi speranze, The Invitation, Il diario segreto di Noel). Taylor e il regista Josh Greenbaum hanno collaborato anche per Barb e Star vanno a Vista Del Mar.

(La banda di Chicago, Curioso come George: Capo Ahoy, Il bar delle grandi speranze, The Invitation, Il diario segreto di Noel). Taylor e il regista Josh Greenbaum hanno collaborato anche per Barb e Star vanno a Vista Del Mar. La colonna sonora include i brani: Follow You di Dave Sarazen; Shine on Me di Dan Auerbach; Get Wild di Prismo feat. Ohana Bam; Check Yo Self di Ice Cube; A-O-K di Tai Verdes; Flat Beat di Quentin Dupieux aka Mr. Oizo; On Top of the World di Stephen Day; London Bridge di Fergie; Wrecking Ball di Miley Cyrus; Gz and Hustlas di Snoop Dogg feat. Nanci Fletcher.

1. Fetch ‘ n F (0:54)

2. I’m a Stray (1:56)

3. Doug Believes in Me (1:46)

4. Oh, God Sees Everything! (1:55)

5. So Many Needles (1:22)

6. Purpose (1:01)

7. Off With His D*%K! (1:47)

8. Tell Me How It Could Get Worse (1:18)

9. Reggie’s Journey – Friendship Boners (1:40)

10. Operation Super Long Pole

11. Violence and Vomit (0:54)

12. Extraordinary Maggie’s Superpower (0:56)

13. Rolf and Co. (1:04)

14. PFFs (0:45)

15. An Emma (0:46)

16. Then Poop with Me…To Freedom! (1:16)

17. Clean It Up, Willie! (0:59)

18. Hostile Hounds (2:44)

19. Every Once in a While, Can You Call Me a Good Boy? (1:07)

20. Saving Riley (1:08)

21. Stock-Home (0:57)

22. Putting Doug Behind (1:19)

23. A Maggieful Mind (1:16)

24. Reggie Says Goodbye (1:13)

25. Kickass PFFs Forever! (3:10)

26. You Are Not Alone (1:46)

27. Follow You – Dave Sarazen (3:53)

La colonna sonora di “Doggy Style (Strays)” è disponibile su Amazon.

Doggy Style – Il poster ufficiale