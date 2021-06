Don’t Breathe 2: primo trailer del sequel horror Man in the Dark 2

Disponibile via Sony Pictures / Screen Gems un primo trailer ufficiale del sequel horror Don’t Breathe 2 aka Man in the Dark 2, che arriva a seguito del successo a sorpresa Man in the Dark aka Don’t Breathe del 2016. Stephen Lang torna nel ruolo del letale uomo non vedente che nel primo film abbiamo visto braccare e terrorizzare un gruppetto di giovani ladruncoli intrufolatisi nella sua casa che diventerà una trappola per topi.

La trama di “Man in the Dark 2” segue l’uomo non vedente, Norman Nordstrom, che si è nascosto per diversi anni in una remota casa isolata e si ritrova a dover difendere una ragazza rimasta orfana che un gruppo di criminali ha rapito.

Il cast del film è completato da Rocci Williams (Eat Local – A cena coi vampiri), Stephanie Arcila (Penny Dreadful: City of Angels), Bobby Schofield (The Catcher Was a Spy), Diaana Babnicova (Jingle Jangle – Un’avventura natalizia), Adam Young (EastEnders) e Christian Zagia che riprende il ruolo di Raul interpretato nell’originale “Man in the Dark”.

Nel film originale Stephen Lang è Norman Nordstrom, ex marine rimasto cieco che ha perso la figlia. E’ l’antagonista principale del film ed è mentalmente disturbato, tant’è che ha rapito una ragazza ricca che ha investito sua figlia e l’ha inseminata artificialmente perché le potesse dare un’altra bambina. Quando la ragazza muore tenta di mettere al suo posto la ragazza che fa parte del gruppetto che ha invaso la sua casa. Il rimpiazzo non va a buon fine e alla fine del film L’uomo cieco si ritrova in ospedale dopo una colluttazione, con le sue condizioni di salute che sono buone e non ha denunciato l’intrusione e il furto di denaro avvenuto nella sua casa.

Al timone di questo sequel, in cui il personaggio di Lang inizierà all’apparenza una sorta percorso da villain ad antieroe, troviamo il regista uruguaiano esordiente Rodo Sayagues, con Fede Alvarez (Evil Dead) regista dell’originale che ha scritto la sceneggiatura con Sayagues ed è anche produttore con Sam Raimi e Rob Tapert.

“Man in the Dark 2” e uscirà nelle sale americane il 13 agosto.

Fonte: YouTube