Double Soul: trailer e clip in italiano del thriller con F. Murray Abraham e Danny Glover (Al cinema dal 13 luglio)

Dopo l’anteprima mondiale come film d’apertura della 21° edizione dell’Ischia Global Film and Music Festival (9-16 luglio), a partire dal 13 luglio nei cinema italiani con Plaion Pictures Double Soul prodotto da Camaleo in collaborazione con Marvel (Dubai). Per la regia di Valerio Esposito, “Double Soul” è un thriller ambientato tra l’Italia e il Medio Oriente, con un cast internazionale all-star che include anche Julian Sands (Millennium – Uomini che odiano le donne) nel suo ultimo ruolo, l’attore è scomparso lo scorso 13 gennaio durante un’escursione fra le montagne della California.

Double Soul – Trama e cast

La trama ufficiale: Due gemelle, identiche nell’aspetto ma diverse nell’anima, vivono vite opposte: una nello spietato mondo dell’alta finanza, l’altra nell’universo onirico dell’arte. Un doppio punto di vista femminile, narrato tra l’Italia e il Medio Oriente, tra l’affermazione dell’identità e i rischi che le persone sono disposte a correre per ottenere ciò che vogliono.

Il cast oltre a Julian Sands include anche Angela Fontana, Marianna Fontana, Marco Bocci, i premi Oscar F. Murray Abraham e Danny Glover, Paz Vega e Francesca Tizzano.

Double Soul – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista Salvatore Esposito è al suo secondo lungometraggio dopo Calico Skies, thriller del 2016 con Tom Sizemore, Vincent Pastore e Robert LaSardo. I crediti di Esposito includono anche collaborazioni con il regista Fausto Brizzi per Notte prima degli esami e Notte prima degli esami – Oggi in veste di assistente alla regia e La mia banda suona il pop come regista di seconda unità.

La sceneggiatura del film è di Valerio Esposito, Roberto Cipullo (anche co-autore del soggetto), Francesco Maria Dominedò (anche co-autore del soggetto), Valentina Ghetti e Giulia Pagnacco.

“Double Soul” è l’ultimo lavoro di Sands, scomparso lo scorso 13 gennaio in California durante un’escursione in montagna e il cui corpo è stato ritrovato e identificato solo recentemente. Volto di classici come Camera con vista e di personaggi iconici come Jor-El in Smallville e Nick Cavanaugh in Boxing Helena, nel film l’attore britannico veste i panni di un crudele uomo d’affari, pronto a chiarire alla giovane Luna (Angela Fontana) quale sia il suo posto nella spietata macchina dell’alta finanza.

Double Soul – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Alberto Bof (All At Once, Chiara Ferragni- Unposted, Time Is Up). Bof e il regista Salvatore Esposito hanno già collaborato in precedenza per il thriller “Calico Skies”.

Alberto Bof è noto per la sua scrittura di canzoni, performance e apparizioni agli Oscar, Grammy, Bafta e Golden Globe, ha suonato il piano per il brano Premio Oscar "A Star Is Born", così come il suo lavoro di composizione musicale in film acclamati dalla critica come "City of Lies – L'ora della verità". La sua canzone "Giulia" (colonna sonora "The Electric Acid Surfboard Test") ha raccolto milioni di stream e "The Distance Between Us" (colonna sonora "Time is Up") è acclamata dai fan di tutto il pianeta. Da una collaborazione con Quincy Jones ad un'esibizione con gli Aerosmith al Vegas MGM Grand, la sua carriera internazionale si estende su un paio di decenni e su tutti i fronti dell'intrattenimento.

