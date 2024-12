Dove osano le cicogne: primo trailer e nuovo poster del film di Fausto Brizzi con protagonista Angelo Pintus

Debutta a Capodanno 2025 (con anteprime il 31 dicembre in sale selezionate) “Dove osano le cicogne“, la nuova commedia di Fausto Brizzi (Poveri ma ricchi) che vede protagonista il comico Angelo Pintus, che ha anche scritto la sceneggiatura con Herbert Simone Paragnani e Gianluca Belardi.

Dove osano le cicogne – Trama e cast

Angelo (Pintus) è un maestro elementare. I suoi alunni lo amano perché lo trovano divertentissimo, il preside lo odia perché lo considera un pericolo per l’ordine scolastico. È sposato con Marta e sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse per un piccolo particolare: la cicogna sta ignorando casa loro! Le hanno provate tutte, ma quel maledetto pennuto non ne vuole proprio saperne di portargli un bebè. È Andrea, il miglior amico di Angelo, a suggerire alla coppia una soluzione imprevista. E così, a casa loro irrompe una giovane spagnola, Luce, tifosissima del Barcellona, bella, dolce e con un segreto nascosto gelosamente. Un segreto molto pericoloso. Il suo arrivo sarà come un ciclone e sconvolgerà le vite di tutti.

Pintus sarà affiancato dagli attori Marta Zoboli, Beatrice Arnera, Andrea Perroni, Tullio Solenghi, Imma Piro e Maria Amelia Monti con la partecipazione di Antonio Catania.

Dove osano le cicogne – Primo trailer ufficiale del film

“Dove osano le cicogne” è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, PiperFilm e Filippo Cipriano per Lovit in collaborazione con Netflix e distribuito da PiperFilm.

Fausto Brizzi – Note biografiche

Brizzi come sceneggiatore ha firmato una dozzina di grandi successi al botteghino per la regia di Neri Parenti. Col suo film d’esordio Notte Prima degli esami ha sbancato il botteghino e vinto il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro. Successivamente ha firmato altri grandi successi come Ex, Maschi contro Femmine, la serie Poveri ma Ricchi. I suoi romanzi sono tradotti in oltre 30 paesi. Con Eliseo Cinema ha realizzato Modalità Aereo e La mia Banda suona il Pop. Più recentemente ha diretto la commedia per famiglie Bla Bla Baby (2022) con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli e Da grandi (2023), un reboot del film “Da grande” con Renato Pozzetto del 1987.

Angelo Pintus – Note biografiche

Triestino di nascita, inizia negli anni novanta a lavorare in Valtur come animatore.

Nel 2000 inizia a lavorare in radio a Milano con Max Vitale.

Dal 2009 è presenza fissa di Colorado.

Ma è nel 2013 che la vita cambia: inizia la prima Tournée teatrale in giro per l’Italia “ 50 Sfumature di… Pintus “: In pochi mesi più di 100 spettacoli con oltre di 120.000 spettatori.

Il 20 Dicembre 2015 al Forum di Assago, dove si aspettano per quella sera più di 8.000 persone, Angelo Pintus tiene uno spettacolo speciale “Pintus@Forum” che viene ripreso per la TV.

Nel 2014 viene chiamato da Paolo Ruffini per il suo secondo film “Tutto molto bello”. Nello stesso anno gira un episodio del film “ Ma tu… di che segno 6?” in coppia con Vincenzo Salemme per la regia di Neri Parenti.

Nel 2016 interpreta un tassista in “On Air – Storia di un successo”, il film biografico sul conduttore radiofonico Marco Mazzoli, creatore del programma “Lo Zoo di 105”.

Il nuovo poster ufficiale del film